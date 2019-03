SICREDI

Tradicional cooperativa de crédito, a Sicredi agora quer expandir, conquistando o público mais jovem e aqueles que não pensariam na empresa como alternativa ao banco. Para os jovens que trabalham lá, essa mudança é bem-vinda. Afinal, ela representa o lançamento de produtos como o aplicativo para os associados, investimentos em um laboratório de inovação na PUC-RS e uma gestão mais horizontal. Os jovens foram, inclusive, convidados a opinar sobre o ambiente no laboratório. “Ficou como a gente queria”, diz um funcionário. Para a empresa, o espaço é a oportunidade de experimentar modelos de gestão por times e squad. Apesar do grande número de agências espalhadas pelo país, os jovens afirmam ter proximidade com os diretores e com o presidente da empresa. Isso porque visitas regulares são feitas às unidades, com oportunidade para conversas. Já a plataforma interna permite acompanhar as metas de cada área e, a cada semana, os empregados sentam com o gestor para alinhar as metas individuais. Os jovens, aliás, têm autonomia para escolher o percentual que querem cumprir. Para ajudar na orientação de carreira e no plano de desenvolvimento, eles passam por uma análise de perfil ao entrar na empresa. sicredi.com.br

PONTOS POSITIVOS

A Sicredi Aprende, plataforma de educação corporativa para desenvolvimento pessoal e técnico, é o ponto forte entre os jovens. Outro destaque é a transparência da empresa com os funcionários e associados.

PONTOS A MELHORAR

Os jovens sentem que a cultura varia muito em cada agência. Eles reivindicam maior integração entre colegas de outras regiões e dizem que o contato com os associados poderia melhorar com novas tecnologias.