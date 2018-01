Por que a festa da firma deu tão errado na Salesforce do Brasil

São Paulo – Um concurso de fantasia durante a festa de fim de ano da Salesforce no Brasil, empresa norte-americana de softwares sediada no Vale do Silício, resultou em três demissões, incluindo a do presidente da filial nacional, Maurício Prado, segundo o jornal Folha de São Paulo.

O motivo: um dos funcionários “se vestiu” de “negão do Whatsapp”, um conhecido meme que circula no aplicativo de troca de mensagens, e ficou em quarto lugar no concurso, promovido pelo RH da empresa. A foto dele, ao lado do diretor comercial de outros funcionários, foi vista pela liderança da empresa, na sede da multinacional nos Estados Unidos, em São Francisco, que ficou chocada.

Segundo a reportagem, uma das versões da história, é a de que a matriz teria pedido que o funcionário, que seria da equipe de vendas, fosse demitido. O diretor comercial teria tentado defender a permanência do funcionário, usando o argumento de que os brasileiros são mais liberais e por isso, também teve a demissão decretada.

Nesse momento, o presidente da Salesforce no Brasil, Maurício Prado, tentou intervir. Ele teria dito que a punição era exagerada para um fato que não passava de uma brincadeira. Resultado: também demitido.

Para João Marques, que é presidente da consultoria de mobilidade EMDOC, a falta de clareza na disseminação da cultura e dos valores pode ser um dos principais motivos para a crise que se instaurou na Salesforce e derrubou um funcionário, o diretor comercial e o principal executivo da filial brasileira. Muitas empresas, diz ele, têm dificuldade em transmitir da sede para suas filiais valores e aspectos culturais primordiais.

A Salesforce, por exemplo, é tida como empresa mais liberal, como é comum entre as companhias instaladas no Vale do Silício. Mas a sua liberalidade encontrou um limite instransponível. “A questão racial”, diz Marques, sobre o fato de que a “brincadeira” ultrapassa a esfera da vulgaridade e toca também em outro ponto sensível que o estereótipo de raça. “O medo é que tenha reflexo no produto da empresa, consumido por todas as raças”, diz Marques.

Um aspecto da cultura de trabalho no Brasil também é apontado pelo presidente da EMDOC como crítico nesse caso. “O brasileiro parte para a defesa antes de apresentar pedido de desculpas. Essa é uma dificuldade que se tem no Brasil”, diz.

O mais indicado por Marques, ao lidar com norte-americanos e com outras culturas também, seria pedir desculpa, estabelecer e comunicar um plano de ação para usar o caso de exemplo na orientação dos funcionários brasileiros sobre a cultura da empresa.

De um lado a empresa que não comunica bem quais são seus valores mais críticos. “Aqueles temas em que é proibido se fazer qualquer tipo de piada”. Do outro, a diferença cultural e a tendência brasileira de se defender antes de reconhecer o erro. E no braço de ferro entre sede e filial, levou a pior, obviamente, o time brasileiro que ficou sem dois dos seus principais executivos, além do autor da “premiada” fantasia.

O prejuízo, no entanto, será compartilhado entre sede e filial. “Vai levar tempo para levantar o ânimo da equipe depois do que aconteceu e da maneira como ocorreram as demissões. O time de vendas é parte do coração da empresa”, diz ele. É esperar e conferir se o caso, e a consequente troca de comando, vai respingar nos resultados da Salesforce no Brasil.