Polícia Federal divulga edital de concurso público com 500 vagas

São Paulo – Um dos concursos públicos mais esperados de 2018, o da Polícia Federal, teve o seu edital publicado hoje..

As inscrições começam na próxima terça-feira, dia 19 de junho, pelo site do Cespe, banca responsável pela seleção, e terminam no dia 2 de julho. A prova objetiva deve ocorrer no dia 19 de agosto.

São 500 oportunidades voltadas para quem tem curso superior divididas entre os cargos de:

Agente (180 vagas): a função exige curso superior em qualquer área.

Escrivão (80 vagas): a função exige curso superior em qualquer área.

Papiloscopista (30 vagas): a função exige curso superior em qualquer área.

Perito criminal (60 vagas): a função exige curso em ciências contábeis ou em ciências econômicas; engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações ou em engenharia de redes de comunicação; análise de sistemas, ciências da computação, engenharia da computação, engenharia de redes de comunicação ou em informática; engenharia agronômica; geologia; engenharia química, química industrial ou em química; engenharia civil; engenharia florestal; medicina; e farmácia.

Delegado (150 vagas): função exige curso superior de Direito, com diploma de bacharel e três anos de atividade jurídica.

Os salários são de 11.983,26 reais para agente, escrivão e papiloscopista e de 22.672,48 reais para perito criminal e delegado.

Os selecionados vão trabalhar, preferencialmente, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e em unidades de fronteira. A taxa de inscrição é de 180 reais para agente, escrivão e papiloscopista e 250 reais para perito e delegado.