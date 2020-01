Pior que um robô: conheça sua colega de trabalho do futuro

São Paulo – Conheça Emma, nossa colega de trabalho do futuro. Para quem imaginou um robô substituindo humanos, o futuro de Emma é mais preocupante: os olhos sempre secos e vermelhos, os pulsos inchados e as costas curvadas são alguns problemas de saúde desenvolvidos ao longo dos anos.

Emma foi criada pelo Fellowes, empresa britânica de móveis de escritório, para chamar atenção para diversos problemas de saúde que acometem os profissionais atualmente.

O projeto exagera os efeitos que a má postura, sedentarismo e longas horas em frente ao computador podem gerar após 20 anos.

Em estudo encomendado pela empresa, nove de 10 trabalhadores britânicos reclamaram que possuem problemas de saúde relacionados ao ambiente de trabalho.

Na pesquisa online com a agência Virgo Health, que contou com a resposta de 1.001 pessoas do Reino Unido, 50% dos entrevistados relataram ter cansaço visual, 49% sofrem com dores nas costas e 48%, com dores de cabeça.

E sete de 10 dos profissionais disseram que utilizam medicamentos para lidar com esses sintomas.

Embora a boneca apresentada pela empresa seja estranha, ela chama atenção para as condições de trabalho em escritórios.

O relatório aponta fatores de risco para saúde, incluindo a estrutura física dos prédios corporativos, as longas horas passadas em cadeiras e mesas desconfortáveis e também o estresse. E embora o tema seja favorável para os negócios da Fellowes, os riscos à saúde são realistas.

Entre os problemas acumulados por Emma, estão: as costas curvadas causadas pela má postura, varizes como resultado de longas horas sentada, olhos secos e vermelhos pelas horas na frente do computador, pulsos e tornozelos inchados por movimentos repetitivos, pele pálida pela exposição prolongada a luzes artificiais e eczema por causa do estresse.

