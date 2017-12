Philips, JLT e mais 29 empresas têm vagas de estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

CNH Industrial – estágio

O programa é voltado para estudantes a partir do 3º período, dos cursos de administração, ciências contábeis, ciência da computação, psicologia, agronomia, comunicação social, sistema da informação, engenharias e áreas afins. As áreas de atuação são compras, financeiro, recursos humanos, engenharias, marketing, comercial, informática, logística, manufatura e jurídico. É preciso ter inglês e/ou espanhol avançado, além de bons conhecimentos do pacote Office. As localidades das vagas são Betim, Contagem, Nova Lima, Sete Lagoas, Curitiba, Sorocaba e Piracicaba.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de dezembro pelo site VAGAS.com

CBA Votorantim – estágio

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), pertencente ao portfólio de negócios da Votorantim S.A, está com 28 vagas abertas para o seu programa de estágio 2018! São 28 vagas para as cidades de Alumínio (SP) e Sorocaba (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Midea Carrier – estágio

As vagas são para Rio Grande do Sul, São Paulo e Manaus. São elegíveis os cursos de engenharia, administração, economia, ciências contábeis, direito, TI, técnico em refrigeração e técnico em mecânica/mecatrônica.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Amazon – estágio

Há 48 vagas em diversas áreas para trabalhar em São Paulo.

Salário: 1.900 reais e benefícios.

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

LG – estágio

Há 15 oportunidades para os cursos de administração, comex, contábeis, ciências da computação, direito, economia, sistemas de informação, marketing, publicidade e propaganda e jornalismo. Podem se candidatar apenas estudantes que estejam cursando do 2° ano em diante, com conclusão de curso prevista a partir de junho de 2019.

Salário: de 1.200 a 1.760 reais

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Henkel – estágio

São 20 vagas para diversas áreas e cursos em São Paulo, Jundiaí e Diadema. Para participar da seleção é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado de inglês e estar cursando o penúltimo ano de graduação dos cursos de administração, engenharias, química, economia, relações internacionais, marketing, comunicação social, comércio exterior e áreas afins. Os estudantes selecionados precisam ter disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais.

Salário: 1.700 reais e benefícios.

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

BASF – estágio

São 60 vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo (Morumbi e ABC). As oportunidades são para estudantes de direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias, entre outras áreas.

Salário: de 1521 a 2226 reais

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Itaú Unibanco – estágio

O programa “Estágio de Férias Graduação Internacional” é direcionado a jovens brasileiros que atualmente estão cursando a graduação em universidades nos Estados Unidos e na Europa. Os candidatos precisam ter disponibilidade para estagiar por seis horas todos os dias e deverão arcar com as despesas de deslocamento para vinda ao Brasil e o retorno ao país onde estudam.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site do banco

Yara- estágio

Em seu programa de estágio são 25 vagas para cidades de São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). As vagas são para todas as áreas. O início do estágio será em fevereiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site da Companhia de Estágios

Philips – estágio

Para se candidatar, é preciso ter previsão de formatura a partir de julho de 2019, além de conhecimentos intermediários de inglês e do pacote Office. As vagas são para Barueri, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site VAGAS.com

Grupo Águas do Brasil – estágio

Há vagas para estudantes de administração, análise de sistema de informação, arquivologia, biomedicina, ciências econômicas, comunicação social – jornalismo, contabilidade, desenho industrial

direito, engenharia ambiental e sanitária, civil, produção, elétrica, mecânica, química, estatística, gestão ambiental, psicologia, técnico em meio ambiente, técnico em química e técnico em segurança do trabalho. As localidades são Araçoiaba da Serra (SP), Votorantim (SP), Araruama (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Niterói (RJ), Nova Friburgo (RJ), Paraty (RJ), Petrópolis (RJ), Resende (RJ) e Pará de Minas (MG).

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de dezembro pelo site VAGAS.com

Hidrovias do Brasil – estágio

São 8 oportunidades de estágio no programa: 4 na holding da companhia (São Paulo), 2 na Operação Norte (Belém) e 2 na Operação Sul (Assunção, Paraguai). Para se candidatar, é preciso ter formação prevista para dezembro de 2018 nos cursos de engenharia, economia ou administração, além de ter inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de dezembro pelo site VAGAS.com

Apsen – estágio (para PCD)

Há oportunidades de estágio em São Paulo (SP) para pessoas com deficiência nas áreas de suprimentos, novos negócios, marketing e produtos. Podem se candidatar estudantes do período noturno com formação para dezembro 2019, de diversos cursos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Bando DLL – estágio

Há oportunidades nas áreas de suporte comercial e de cadastramento de clientes e operações para estudantes do período noturno com formação prevista para o período entre julho de 2019 e dezembro de 2019. Interessados devem ter conhecimento intermediário de Excel. Inglês fluente é requisito para a função de suporte comercial e avançado para a área de cadastramento de clientes e operações.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent.

Banco Pine – estágio

Há oportunidades em São Paulo (SP) para área de captação e distribuição para estudantes do período noturno dos cursos de administração de empresas, economia e ciências econômicas e engenharia de produção com formação prevista para dezembro de 2019. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Bollhoff – estágio

As oportunidades são para área de engenharia de processos. São recrutados estudantes do período noturno com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 nos cursos de engenharia de produção, engenharia mecânica e engenharia de manufatura. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Braspag – estágio

As oportunidades são para área de operações e implementações e são voltadas para estudantes com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 em cursos de tecnologia da informação e área correlatas. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Cengage – estágio

As oportunidades são para estudantes de cursos noturnos de ciências contábeis com formação prevista para o período a partir de julho de 2019. Selecionados vão trabalhar em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Chemours – estágio

Oportunidades na área de comunicação corporativa para estudantes de comunicação social, relações públicas, jornalismo, publicidade e propaganda e marketing com formação prevista para a partir de julho de 2019. Inglês avançado, Excel intermediário são requisitos. O estágio é em Barueri (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Keysight – estágio

Oportunidades de estágio na área de engenharia de aplicação. Podem participar da seleção estudantes de engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia de controle e automação e engenharia eletrônica com formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Czarnikow – estágio

Oportunidades de estágio em pesquisa de mercado para estudantes do período matutino de administração de empresas, economia e engenharias. A formatura deve estar prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Excel avançado, inglês fluente ou avançado são requisitos. Os selecionados vão trabalhar em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

Cartões Elo – estágio

As oportunidades são para área de recursos humanos e são para estudantes de cursos de administração de empresas, economia e psicologia com formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Page Talent

WTC Business Club – estágio

Os candidatos devem estudar entre o 2º e o 6º período de cursos voltados para gestão e negócios, tais como administração, comércio exterior, economia, publicidade e propaganda, relações internacionais, relações públicas e marketing. As oportunidades são para a cidade de São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 5 de janeiro, enviando currículo para processoseletivo@wtcclub.com.br

Heineken – estágio

A empresa oferece oportunidades para estudantes que estejam no antepenúltimo ou penúltimo ano letivo de diversos cursos. Há vagas para São Paulo (SP), Itu (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS) e Recife (PE). Entre as áreas de atuação estão marketing, assuntos corporativos, recursos humanos, produção e logística, finanças e vendas. Todos os participantes precisam ter inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site da 99jobs

OdontoPrev – estágio

O programa é direcionado para candidatos com previsão de conclusão de curso em dezembro de 2019. As vagas são para as áreas de governança de TI, recursos humanos, jurídico, auditoria clínica (odontologia), marketing e financeiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site VAGAS.com

Dunnhumby – estágio

Há vagas para São Paulo para estudantes de administração, marketing, publicidade e propaganda com conclusão prevista para julho de 2019. Conhecimento do Pacote Office e inglês avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Unicasa –trainee

Os candidatos devem ter graduação entre 2014 e 2016 nos cursos de administração, publicidade, engenharia, economia, marketing, relações internacionais e comércio exterior, disponibilidade para viajar e residir em qualquer região do Brasil. O programa acontece durante três meses em Bento Gonçalves, sede da empresa.

Salário: 3 mil reais, plano de saúde, programa de auxílio educação, ajuda de custo para despesas (alimentação, hospedagem, locomoção), moradia e transporte.

Inscrições: pelo site de trainees. O prazo não foi informado. Uma vez encerradas as inscrições, a Unicasa informa que mantém aberto o cadastro de currículos via site – os novos currículos inseridos após o período de inscrições entram em um banco de dados.

Schneider Electric – estágio

As vagas são para as áreas de suporte técnico, finanças & controladoria, logística & compras, marketing e marketing digital, qualidade e projetos, recursos humanos, business intelligence e tecnologia, engenharia para áreas de produção, vendas, aplicação, automação, projetos, produto, pesquisa & desenvolvimento, entre outras. Podem se candidatar estudantes com formação prevista para dezembro de 2018 e 2019 ou 2020 (1º semestre) e inglês avançado. As vagas são para São Paulo (SP), Cajamar (SP), Guararema (SP) e Fortaleza (CE).

Salário: não informado

Inscrições: O prazo não foi informado e as inscrições são feitas pelo site da Schneider Electric

JLT – estágio

A empresa busca estudantes dos cursos de administração, economia, ciências atuariais, direito, relações internacionais, engenharia, contabilidade e psicologia. As áreas disponíveis são backoffice, internacional, comercial e técnica. É preciso ter previsão de formatura para dezembro de 2018 e inglês fluente. As vagas são para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga