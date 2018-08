P&G faz seleção relâmpago e universitários de qualquer curso são aceitos

São Paulo- Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para estágio na P&G. Há oportunidades para trabalhar no escritório da multinacional em São Paulo e também na fábrica e no Centro de Inovação, em Louveira (SP).

O modelo de seleção da P&G é mais rápido do que a média: as etapas presenciais são feitas em apenas uma semana e os candidatos já ficam sabendo dos resultados ao fim de cada uma delas.

Todos os cursos superiores são aceitos e não é preciso que haja uma relação entre a área de formação e o setor da vaga. Bruna Terassovich, gerente de recursos humanos, explica em nota que um estudante de biologia pode, por exemplo, se inscrever para trabalhar no marketing.

Outras empresas, como a Ambev e a consultoria BCG também não dão tanta importância assim para a área de formação dos profissionais.

Os requisitos para a candidatura são: inglês avançado e ter a formação prevista na graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020.

Na P&G não há programa de trainee, apenas de estágio e a empresa oferece treinamentos formais, coaching no dia a dia. Os estagiários participam de projetos importantes porque a intenção é que assumam, futuramente, cargos gerenciais na P&G, segundo Bruna Terassovich.

SERVIÇO

Programa de Estágio

Local: escritório, em São Paulo, e fábrica e Centro de Inovação, em Louveira (interior de São Paulo)

Período para inscrições: de 01 a 31 de agosto

Data das etapas presenciais: entre os dias 10 e 14 de setembro

Link inscrição São Paulo: Pagina de carreiras da P&G

Link inscrição Louveira: Página de carreiras da P&G