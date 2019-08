PetroRio lança programa para recrutar engenheiros formados há até 3 anos

São Paulo – Engenheiros com até três anos de formatura nas áreas de petróleo, mecânica, química, produção, elétrica ou automação estão na mira da equipe de recrutamento da PetroRio.

A empresa dobrou o número de funcionários no último ano e, em linha com a sua estratégia de expansão, criou um programa nos moldes de um trainee para acelerar o desenvolvimento de carreira de engenheiros recém-formados. O número de vagas para essa iniciativa, no entanto, não foi diviguldade

Serão 18 meses de programa e os selecionados precisam ter a disponibilidade para morar no Rio de Janeiro. Os engenheiros vão passar por rotação de função e conhecer setores operacionais de FPSO (Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência) e plataformas nos campos offshore de Frade e Polvo e também atuar na área corporativa no escritório da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Os candidatos vão passar por triagem de currículos, testes de lógica e de inglês. A fase presencial terá dois dias de provas com dinâmicas e desafios. As inscrições podem ser feitas pelo site do Vagas pelos próximos 20 dias. Os aprovados começam a trabalhar em novembro.