Petrobras abre concurso com 666 vagas e salário até R$ 10,7 mil

As inscrições vão até o dia 5 de março e devem ser feitas pelo site da Cesgranrio . As vagas efetivas são para os seguintes profissionais:

Os aprovados vão trabalhar no polo nacional e dos estados de Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia, além das cidades de Macaé, Santos e Vitória.

As provas objetivas acontecerão no dia 8 de abril e serão realizadas nas cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macaé, Maceió, Manaus, Mauá, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, São Luís, Vitória, Santos, São José dos Campos, São Mateus e São Mateus do Sul. Os resultados serão homologados no dia 28 de junho.