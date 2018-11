Pessoas arrogantes são, muitas vezes, inseguras. Veja como lidar com elas

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

As entrevistas de emprego, geralmente, são situações tensas, um momento difícil para o candidato de se expor para uma pessoa que ele não conhece. Mas, essa experiência pode se tornar ainda mais complicada se o entrevistador demonstrar arrogância e indelicadeza, sem nenhuma sensibilidade para identificar o que de melhor tem aquela pessoa que está em busca de uma oportunidade profissional.

E o que fazer diante de uma situação desconfortável como essa? Em primeiro lugar respire fundo! Depois tenha muita paciência e calma em responder bem claramente com tranquilidade e elegância. Sabemos que nesta hora é difícil controlar as emoções, e, portanto, é necessário fazer uso do autocontrole. Para o profissional que está diante de um entrevistador esses minutos são únicos e vitais! Portanto, aproveite da melhor forma possível, mesmo diante de certas indelicadezas.

Os candidatos devem se preparar profundamente para qualquer tipo de entrevista, seja online, presencial, em grupo…vale pesquisar tudo o que puder referente a empresa, se mostre interessado e faça perguntas! Muitas vezes o entrevistador não tem as qualidades essenciais para realizar uma entrevista de trabalho e aí você terá que contribuir com um certo jogo de cintura!

A arrogância também vale para os que estão se candidatando a uma vaga, principalmente para aqueles que possuem uma sólida bagagem profissional. Dá para vender o peixe e relatar toda a experiência corporativa sem demonstrar ser esnobe, apenas resumindo as informações e destacando o que de fato é mais relevante.

E no ambiente corporativo diário também é possível lidar com chefe arrogante e colega de trabalho prepotente. Mostre, sempre, que você está lá para ajudá-lo e nunca para competir. Outra sugestão é olhar sempre olho no olho, permanecendo firme e mostrando as posições e pontos de vistas. Diga o que sente, mesmo que não te deem ouvidos, mas pelo menos está fazendo a sua parte e sendo o mais transparente possível no trabalho.

Pessoas desagradáveis muitas vezes são inseguras. Nunca aja contra elas com sentimentos de raiva ou vingança, controle as emoções e jamais seja explosivo, pois isso é uma demonstração de fragilidade.

E por último, se existir um diálogo entre vocês, explique os benefícios de executarem um trabalho juntos, destacando a importância de manter uma relação cordial e sempre positiva entre as partes! Gentileza gera gentileza. Portanto, pratique-a no trabalho.

Uma das maneiras de amenizar um possível grau de arrogância é admitir os próprios erros, ouvir e respeitar as opiniões e sugestões dos colegas de trabalho e demonstrar entusiasmo com as equipes! Não devemos perder a humildade e adquirir excesso de vaidade. Equilíbrio sempre, na carreira e na vida pessoal!