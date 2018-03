Pesquisa com executivos indica 5 MBAs do Brasil entre os melhores

São Paulo – Cinco programas de MBA executivo brasileiros aparecem entre os melhores da América Latina na mais recente edição do ranking global feito pelo site Ivy Exec, membro da EMBAC – Executive MBA Council, organização que reúne os principais MBAs do mundo. Este é o terceiro mapeamento divulgado pela instituição.

O ranqueamento foi feito com base na percepção de 6,2 mil executivos da rede, sendo que mais da metade deles experiência de carreira superior a 20 anos. Programas de MBA focados no público executivo geralmente oferecem encontros presenciais e atividades online de modo que os alunos possam continuar com suas atividades profissionais regularmente.

Do Brasil, a melhor classificação ficou com a Fundação Dom Cabral cujo programa executivo de MBA completa 20 anos e ficou atrás apenas da INCAE, escola de negócios da Universidade da Costa Rica, entre os melhores para executivos na América Latina:

Melhores programas da América Latina País INCAE Executive MBA Costa Rica FDC Dom Cabral Foundation Executive MBA Brasil University of Los Andes Executive MBA program Colômbia Universidad Panamericana Executive MBA (MEDEX) México University of Rio de Janeiro Executive MBA (Coppead-UFRJ) Brasil Insper Executive MBA General Management Brasil Fundação Getulio Vargas Executive MBA Brasil ITAM Executive MBA México IAE Executive MBA Argentina Business School Sao Paulo Executive MBA Brasil

Os cursos foram classificados pelo Ivy Exec por região (Estados Unidos, Asia, Europa e América Latina), mas também é possível filtrar os programas por prestígio, carreira, currículo, experiência global e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A seguir confira quais os programas que se destacaram na lista global: