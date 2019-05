PepsiCo, Souza Cruz e mais 38 empresas buscam estagiários e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Tetra Pak – estágio

São 20 vagas para estudantes universitários e de nível técnico nas cidades de São Paulo, Monte Mor e Ponta Grossa. São aceitos estudantes de diversos cursos, com formação em dezembro de 2020 e dezembro de 2021

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 6 de maio pelo site do Gupy

Petrobras – estágio

São 72 vagas distribuídas por diversas áreas de níveis superior e médio (técnico) em 15 cidades no país. Para estágio de nível superior são 58 oportunidades e o candidato deve estar cursando, no mínimo, o terceiro período, à exceção da formação Direito em que o estudante deverá estar no mínimo no sétimo período. Para o nível técnico, são 14 vagas. Em ambos os casos, os jovens devem estar matriculados e ter frequência regular em instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação.

Salário: 1,4 mil reais para nível superior e 980 reais para nível médio.

Inscriçoes: até 9 de maio pelo site da Petrobras

B2W – estágio

As vagas são para estudantes com formatura prevista entre julho de 2020 e julho de 2021 para atuar nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A empresa procura alunos dos cursos de Administração, Engenharias, Economia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Marketing, Psicologia, Física, Matemática, Estatística e Relações Internacionais ou áreas afins.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 10 de maio pelo site da Gupy

Embraer – estágio

Programa tem cerca de 100 vagas para estudantes universitários de todos os cursos e períodos. Há vagas para as áreas corporativas, administrativo, engenharia, produção e tecnologia nas unidades da Embraer nas cidades de São José dos Campos, São Paulo, Gavião Peixoto, Botucatu, Sorocaba, Florianópolis e Belo Horizonte.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de maio pelo site do Gupy

Clariant – estágio

São 22 vagas em São Paulo (SP), Suzano (P), Rio das Ostras (RJ) e Belo Horizonte (MG) para universitários e estudantes do nível técnico.

Salário: a partir de R$ 1.190,20 (técnico) e R$ 1.706,70 (universitário), o valor varia de acordo com o ano do curso do estudante e a região do país

Inscrições: até 10 de maio pelo site da Cia. de Estágios

Novartis – estágio

Vagas na sede da empresa em São Paulo para estudantes de Jornalismo, Relações Públicas, Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Administração, Engenharias (todas), Economia, Contabilidade, Farmácia, Biologia, Biomedicina e Bioquímica, com graduação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. É desejável que os candidatos tenham conhecimentos de pacote Office e inglês básico.

Salário: 1.670 reais e benefícios

Inscrições: até 10 de maio pelo site do programa

Bayer – estagio institucional e estágio agro

São 80 vagas ao todo, sendo 60 vagas para estágio institucional e 20 para estágio agro, voltado para os estudantes de cursos ligados à área de agronomia.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de maio para o estágio Agro e até 26 de maio para o estágio institucional, sempre pelo site Estágio Bayer ou Carreiras Bayer

Globo.com – estágio

São vagas no Rio de Janeiro para estudantes de diversos cursos e previsão de formação entre agosto de 2020 e 2021. É necessário ter nível intermediário de inglês. As vagas são para as áreas de Recursos Humanos, Contabilidade, TI, Inteligência de Internet, UX e Gestão de Atendimento.

Salário: até 1.428,00 reais e benefícios

Inscrições: até 13 de maio pelo site do Gupy

Tereos – estágio

Programa oferece 50 vagas para diversos cursos, de engenharia a comunicação social, nas cidades de Colina, Guaíra, Olímpia, Pitangueira, Severínia e Tanabi. Os requisitos para os candidatos são inglês ou francês em nível intermediário e domínio de ferramentas de informática,

Salário: bolsa-auxílio, plano de saúde, seguro de vida, transporte, refeição na empresa e vale-alimentação

Inscrições: até 13 de maio pelo site

Gol – estágio

São cerca de 60 vagas nas mais diversas áreas na sede da empresa, próxima ao Aeroporto de Congonhas, na Central de Relacionamento com o Cliente, também em São Paulo, e no Centro de Manutenção de Aeronaves, em Minas Gerais. Candidatos de diversos cursos podem se candidatar, com conhecimento intermediário de inglês e básico do pacote Office.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, recesso remunerado, seguro de vida e assistência médica e odontológica

Inscrições: até 15 de maio pelo site Vagas

DuPont – estágio

Com mais de 200 anos de existência e atuação em mais de 90 países, a DuPont é líder mundial em inovação e ciência orientadas para o mercado. Nesta edição, o programa de estágio da empresa norte-americana oferece 20 vagas no Estado de São Paulo, nos níveis técnico e superior, em Alphaville – Barueri, Cotia, Pindamonhangaba e Pirapozinho.

Salário: valor compatível ao mercado e benefícios.

Inscrições: até 15 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Odebrecht – estágio de férias

São 30 vagas para universitários a partir do 5º período dos cursos de administração, ciências contábeis, engenharia civil, elétrica, mecânica e psicologia. Ad oportunidades são para trabalhar nos estados de Alagoas, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. As vagas são para as áreas de produção, projetos, planejamento, equipamentos, financeira, logística, recursos humanos, e outras. Na última edição do programa foram 35 mil inscritos.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de maio no site da Odebrecht

Arezzo&Co – trainee Os principais requisitos para inscrição são profissionais formados entre julho de 2016 e dezembro de 2018, com inglês em nível intermediário, além de disponibilidade para residir em São Paulo (capital).

Salário: não informado.

Inscrições: até 17 de maio pelo site do Trainee.

Nike – estágio

O programa de Estágio não possui restrições de universidades ou cursos de graduação. O único pré-requisito é ter inglês a partir do nível intermediário. As vagas são para as áreas de marketing, digital, branding e finanças.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de maio pela plataforma Eureca

AkzoNobel – estágio

São 10 vagas para São Paulo, São Roque, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Recife.

Salário: a partir 1.734 reais e benefícios

Inscrições: até 19 de maio pelo site da Companhia de Estágios

JBS – trainee

As oportunidades nas cidades de São Paulo, Andradina e Lins, no estado de São Paulo, além de Goiânia (GO) e Campo Grande (MS), na região Centro-Oeste. As vagas são para profissionais com curso superior / bacharelado concluído entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, em engenharia mecânica, engenharia de automação, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia civil, engenharia de produção, logística, engenharia de manutenção, administração de empresas e farmácia.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de maio pelo site de trainees

Grupo Coty – estágio

Com um programa de estágio focado no desenvolvimento e experiência On The Job, o Beauty Generation está a procura de jovens profissionais para as unidades de São Paulo, Barueri, Goiás e Senador Canedo (GO). São vagas para 13 áreas diferentes e podem se inscrever estudantes de todos os cursos.

Salário: até 1.700,00 reais (de acordo com a localidade) + benefícios

Inscrições: até 20 de maio pela página do Programa de Estágio

Instituto Ayrton Senna – estágio

Sediado em São Paulo, o programa seleciona estudantes matriculados nos cursos superiores de Educação, Marketing, Comunicação Social, Administração, Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública, Ciências Sociais, Relações Internacionais, Engenharia de Produção, Psicologia, Estatística, Pedagogia e Letras.

Salário: 1.700 reais e benefícios

Inscrições: até 21 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Bodytech – estágio

São 10 vagas para as áreas de musculação e ginástica. Os candidatos precisam estar cursando a partir do 5º semestre do curso superior em Educação Física.

A prova teórica acontece no dia 25 de maio, 8h, na unidade do Shopping Eldorado (São Paulo). O candidato deve levar o currículo impresso com foto, RG original e caneta azul ou preta.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de maio pelo formulário

Ingredion – estágio

São 24 vagas para diversas áreas da empresa distribuídas pelas cidades de Mogi Guaçu (SP), Balsa Nova (PR) e Alcântara (RJ), além do escritório central em São Paulo. Para se candidatar, é preciso ter a previsão de conclusão do curso superior até julho de 2021. Também é necessário ter nível intermediário de inglês e de pacote Office.

A empresa procura principalmente alunos de Administração. Engenharias, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação, Logística, Marketing, Psicologia, Relações Internacionais e Zootecnia.

Salário: bolsa e benefícios

Inscrições: até 22 de maio pelo site

Souza Cruz – trainee

O programa Global Graduate terá 12 vagas distribuídas pelas áreas de marketing, finanças, operações, tabaco e TI. Os jovens receberão mentoria individual e participarão de um treinamento na Academia da British American Tobacco (BAT), em Londres.

Podem se candidatar os recém-formados entre junho de 2016 e junho de 2019 nas áreas de Administração, Engenharias, Comunicação Social, Psicologia, Contabilidade, Economia, Direito, entre outros. É necessário ter carteira de habilitação, inglês avançado e disponibilidade para viver no exterior.

Salário: 7.567 reais e benefícios

Inscrições: até 22 de maio pelo site

Pirelli – estágio

As vagas são para os setores técnicos, administrativos, jurídicos, comerciais e de engenharia, nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Santo André (SP) e Feira de Santana (BA). As posições disponíveis são para estudantes universitários e técnicos que estejam no penúltimo ou último ano de graduação. O estágio começa em agosto de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de maio pelo site Eureca

DSM – estágio

A empresa holandesa tem 12 vagas de estágio nas cidades de São Paulo, São Roque, Mairinque, Brotas, Campinas (SP) e Pecém (CE).

Bolsa-auxílio: 1.575 reais , convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-refeição, refeitório em “sites fabris”, vale-alimentação, auxílio transporte, plano de desenvolvimento e folga no dia do aniversário.

Inscrições: até 24 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Sanofi – estágio

São 60 vagas para unidades de São Paulo, Campinas, Suzano e Guarulhos. Podem participar da seleção universitário com previsão de conclusão da graduação para a partir de junho de 2020. Podem participar da seleção estudantes a partir do 3º ano dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharias, Farmácia-Bioquímica, Letras, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado e Cursos de TI e áreas correlatas. O nível de inglês mínimo requisitado é o intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de maio pelo site da Sanofi

PepsiCo – estágio

São 37 vagas em São Paulo, Sorocaba, Itu, Petrolina, Nova Santa Rita, São Bernardo, Rio de Janeiro e Recife, para as áreas de Vendas, Operações, Marketing, Jurídico, Tecnologia da Informação, Pesquisa & Desenvolvimento e Finanças. Os candidatos precisam estar no penúltimo ou último ano de graduação, sem limite de idade.

A novidade no programa é a flexibilização no conhecimento de inglês. A empresa busca facilitar o acesso para um público mais amplo e diverso de jovens que queiram se candidatar.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até 28 de maio pelo site

Arco Educação – trainee

As vagas são para atuar nas suas unidades de negócio em São Paulo, Fortaleza e Curitiba. Para participar, é preciso estar no último ano de qualquer curso universitário ou ser graduado há, no máximo, dois anos. O programa tem a duração de um ano e a expectativa é de que sejam contratados 15 trainees. É necessário ter disponibilidade de mudança para São Paulo, Fortaleza ou Curitiba. Os trainees que precisarem mudar-se de cidade recebem um pacote de benefícios para cobrir os custos da mudança.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de maio pelo site da Arco Educação

Corteva Agriscience – estágio

São vagas para diversas regiões do Brasil para universitários que com conclusão do curso prevista a partir de agosto de 2020.

Salário: compatível com o mercado + benefícios

Inscrições: até 31 de maio pelo site da Companhia de Estágios

C6 Bank – estágio de verão

Programa para estudantes universitários de fora do Brasil durante as férias da faculdade. Podem se inscrever estudantes de qualquer nacionalidade que estejam cursando MBA, especialização ou mestrado em universidades de fora do Brasil. Os selecionados devem passar de 8 a 10 semanas trabalhando na sede do C6 Bank, em São Paulo, de junho a agosto.

Salário: não informado

Inscrições: prazo não informado, inscrição pelo site do Gupy

Grupo Saphyr – estágio

As vagas são para capitais do Norte, Nordeste e Sudeste (Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Maceió (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC). As vagas são para áreas de marketing, finanças, arquitetura, engenharia, recursos humanos e direito. Os estudantes devem estar no penúltimo ou último ano do ensino superior.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Saphyr na aba “ Trabalhe Conosco”. O período de inscrição se estende de acordo com a necessidade do Grupo em recrutar novos talentos.

PetroRio – estágio

As vagas são destinadas a todas as áreas da companhia e o programa dura um ano. Para participar da seleção é preciso estar com a graduação em andamento nas seguintes áreas administração, contabilidade, comunicação, economia, engenharia (ambiental, petróleo, produção, química, naval, civil, mecânica, elétrica, eletrônica), geologia, psicologia e TI. Nível de inglês avançado ou fluente é um requisito, assim como a possibilidade de estagiar por 6 horas na cidade do Rio de Janeiro.

Salário: bolsa-auxílio oferecida é de 2.500 reais além de benefícios atrativos como vale-refeição de 1.300 reais mensal e vale-transporte.

Inscrições: pelo Vagas.com o prazo não foi informado.

Japan Tobacco International – estágio

Estudantes devem ter no mínimo 18 anos, fluência no idioma inglês, estarem nos últimos dois anos da graduação e dispostos a apresentarem projetos inovadores. Universitários de todas as áreas podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Make It Bright O prazo não foi informado

Umclub – estágio

As vagas são no Rio de Janeiro (RJ) para estágio em design, comunicação e marketing.

Salário: não informado

Inscrições: enviar currículo para daniel@umclub.io

Grupo Cataratas – estágio

São vagas para trabalhar nas atrações turísticas do Rio de Janeiro, como AquaRio, RioZoo e Cento de Visitantes Paineiras. Podem participar estudantes de Turismo com previsão de formatura para julho de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: pelo Vagas. O prazo não foi informado

Bionexo – estágio

As vagas de estágio são para a cidade de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. É possível se inscrever durante todo o ano,

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Kenoby

Moove – estágio

Programa procura estudantes de diversos cursos de graduação para estágio no Rio de Janeiro e São Paulo. É pré-requisito ter conhecimento avançado de pacote office e de inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: prazo não informado. Inscrições pelo site da Cia. de Estágios

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio e estágio de férias

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

O banco também abriu as inscrições para o estágio de verão para estudantes matriculados em faculdades do exterior. O programa dura entre dois e três meses, na sede do banco em São Paulo (SP). As inscrições ocorrem até janeiro e os estudantes devem começar o estágio a partir de maio de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga