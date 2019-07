Pepsico recruta profissionais que estão fora do mercado há mais de 2 anos

São Paulo – A Pepsico acaba de abrir as inscrições para o programa Ready to Return, voltado a profissionais que estão há dois anos, no mínimo, fora do mercado de trabalho. Interessados em participar da seleção podem se candidatar até o dia 5 de agosto pelo site da Pepsico.

Há vagas para as áreas de vendas, finanças em São Paulo (SP), operações, na planta de Itu (SP) e em Campinas (SP) há oportunidade em recursos humanos. Os selecionados vão passar três meses na empresa trabalhando em projetos ligados à sua área de atuação recebendo salário e benefícios condizentes com o cargo designado.

De acordo com a Pepsi, os profissionais terão acompanhamento de mentores e também passarão por treinamentos e capacitações. Existe a possibilidade de efetivação.

O programa Ready to Return (pronto para voltar, na tradução livre) é uma iniciativa global da Pepsico. No Brasil, o primeiro país da América Latina a recebê-lo, está na segunda edição.

Podem participar pessoas com diferentes motivos de afastamento do mercado: de demissão a período sabático. Mas, um dos objetivos da empresa é estimular a inscrição de mulheres que estão com dificuldade de recolocação por conta da maternidade. “O programa é aberto a todos os profissionais que estão afastados do mercado de trabalho, mas sabemos que as mulheres ainda são as mais beneficiadas por ele, sobretudo por conta da maternidade. E queremos mostrar isso a elas: que estamos abertos a recebê-las. E, mais do que isso, queremos tê-las na PepsiCo, já que diversidade é um pilar tão importante para nós”, afirmou Mauricio Pordomingo, VP de RH da PepsiCo do Brasil, em nota.