Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Já dizia Norman Vincent Peale, escritor americano e autor do livro “O Poder do Pensamento Positivo”: o pensamento positivo é a habilidade de enxergar além das dificuldades, é a capacidade de procurar soluções e absorver o aprendizado junto àquele momento. Para o sucesso na carreira é fundamental observar sempre como anda a qualidade dos pensamentos, uma vez que são eles os responsáveis por induzir decisões, ações e até o caminho a ser percorrido.

O pensamento positivo desenvolve novas competências. Quanto mais buscar a sua satisfação, mais propenso estará aberto a novas opções, oportunidades e experiências e, portanto, maior a probabilidade de aprender e adquirir novas habilidades. Quando se está em sintonia positiva no trabalho você está receptivo à aprendizagem, que são atributos fora da caixa e muito valorizados no ambiente corporativo.

Na carreira, um profissional que cultiva bons pensamentos alcança grandes resultados em curto espaço de tempo. Isso graças à sua inteligência emocional e à boa condução dos sentimentos, que estimulam as atitudes favoráveis ao crescimento e evolução. É a habilidade de enxergar além das dificuldades, é a capacidade de perceber a situação, analisar, procurar a solução e absorver o aprendizado.

Se um profissional acredita que não tem capacidade para crescer na carreira, com certeza vai ficar estagnado e não vai sair do lugar em que se encontra. Agora, se existe confiança em si, nas habilidades, experiências e em tudo o que conquistou até o momento, não tenha dúvidas de que alcançará a posição que sonhou, pois ninguém é capaz de deter um pensamento e uma atitude positiva.

O pensamento positivo também é um grande detonador de estresse, pois pessoas com um ponto de vista claro da vida são menos propensas a sofrer depressão, ansiedade e outras doenças. Sabemos que reduzir a estafa faz com que o profissional seja muito mais funcional e produtivo no trabalho, tendo mais recursos para lidar com os tipos de responsabilidades, pressão e situações do dia a dia. Diminuir a ansiedade ajuda a limpar a mente, a ver as possibilidades, o que permite frequentemente a criação de novas habilidades.

São inúmeros os benefícios que o pensamento positivo pode trazer para os mais diversos tipos de profissionais, não só em suas carreiras, mas também em suas vidas pessoais, pois pessoas confiantes possuem maior qualidade de vida. A perspectiva daqueles que enxergam os momentos com mais otimismo pode ajudar a enfrentar as situações difíceis com mais facilidade e bem-estar. Uma das frases do escritor Norman Peale diz: “o pensamento positivo pode vir naturalmente, mas também pode ser aprendido e cultivado. Mude os seus pensamentos e mudará o seu mundo”.