Pela 1ª vez, Hinode recruta trainees e mira formados há mais de 5 anos

São Paulo – Profissionais formados há pelo menos cinco anos e que já tenham experiência profissional podem participar do processo seletivo da Hinode para seu primeiro programa de trainee executivo.

A marca brasileira de cosméticos que faturou 2,7 bilhões no ano passado está em movimento de profissionalização da gestão. Essa transição, coroada pela contratação da executiva Marília Rocca para o cargo de CEO, tem agora mais essa iniciativa de formação de profissionais para cargos de liderança.

As formações superiores elegíveis para a seleção dos trainees são em administração de empresas, ciências, contábeis, ciências econômicas/economia, marketing, web design, direito, engenharias (todas), estatística, química e farmácia. As inscrições vão até 11 de março e podem ser feitas pelo site Chances Hinode.

Fundada em 1988, a empresa atua no Brasil, na Colômbia, Peru e Equador. Domínio de inglês e espanhol são requisitos, assim como, disponibilidade para viagens frequentes.

O programa dura 18 meses e nos primeiros 45 dias os aprovados vão conhecer as diferentes áreas da empresa. Depois ficarão um ano na área comercial, atuando na área externa junto a rede de consultores. Ao final do programa os trainees executivos terão a possibilidade de assumir cargos de gerência.

Segundo a Hinode, o cargo de entrada de trainee na empresa equivale à posição de especialista ou coordenador. A empresa não divulga o salário que será oferecido.

Na Plataforma Love Mondays, onde funcionários e ex-funcionários avaliam seus empregadores e divulgam anonimamente seus salários, é possível verificar que um supervisor/coordenador recebe em média 9.567 reais, com base em três salários divulgados.

Para vendedores há mais salários divulgados na plataforma. Com base em 32 usuários do site, a média é de 1.944 reais. Para consultor é de 2.631 reais e a média de salário para representante na Hinode é de 7.944 reais, com base em 5 salários publicados.