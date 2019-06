Paulo Henrique Amorim é afastado da Record

São Paulo — Depois de 13 anos no comando do programa “Domingo Espetacular”, o jornalista Paulo Henrique Amorim foi afastado nesta segunda-feira (24), da TV Record por tempo indefinido. O jornalista não foi demitido e seu contrato acaba em 2021.

Segundo a coluna de Daniel Castro no site Notícias da TV, nos últimos meses, boatos de que Amorim seria demitido por ser um crítico ferrenho do governo Bolsonaro tornaram-se fortes. Ainda de acordo com o site, já em 2014 o afastamento do jornalista teria sido considerado por causa de suas posições políticas de esquerda, expostas em seu blog “Conversa Afiada“.

Mais recentemente, Amorim fez uma postagem criticando o ministro da justiça, Sergio Moro. Tal posicionamento é contrário ao do proprietário da emissora, Edir Macedo, que apoia tanto Moro como o presidente Jair Bolsonaro.

A Record confirmou o afastamento em nota enviada a EXAME, mas nega que os motivos sejam políticos. “As mudanças fazem parte de uma série de outras que o novo vice-presidente de jornalismo, Antonio Guerreiro, tem feito desde o começo do ano”, disse a assessoria da emissora.

A emissora diz que Amorim permanece na empresa à disposição para novos projetos. Informa, ainda, que Patrícia Costa e Eduardo Ribeiro apresentarão o programa dominical a partir do dia 30.