Veja como participar da pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar 2019

São Paulo — Vem aí mais uma edição das pesquisas As 150 Melhores Empresas para Trabalhar e As Melhores Empresas para Começar a Carreira, realizadas pela VOCÊ S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA).

Num evento nesta manhã de quinta-feira, equipes de VOCÊ S/A e da FIA fornecem orientações aos executivos de RH das empresas candidatas e esclarecem dúvidas. O evento tem transmissão ao vivo pelo site Eventials.

Consideradas as mais completas e criteriosas do país, as duas pesquisas vão apontar as companhias que são referências em gestão de pessoas. Essas pesquisas podem ajudar as empresas participantes a melhorar o clima organizacional, aprimorar políticas de RH, conhecer melhor os funcionários e atrair e manter talentos. São um instrumento para as boas empregadoras fortalecerem sua marca e seu prestígio entre os melhores profissionais.

Podem participar companhias privadas, instituições públicas, organizações sem fins lucrativos e cooperativas que tenham, no mínimo, 100 funcionários (CLT e estagiários) e operem no mercado brasileiro ou internacional há pelo menos três anos.

As inscrições vão até 11 de abril e podem ser feitas pelo site abr.ai/mept2019. Todo o processo é gratuito.