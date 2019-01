Para conseguir um emprego, você só precisa ter 50% dos requisitos da vaga

Na hora de procurar emprego, principalmente em fases iniciais de carreira, não se intimide com oportunidades que têm muitos critérios de elegibilidade. Acontece que, de acordo com um estudo recente da empresa de recrutamento TalentWorks, você tem a mesma chance de conseguir uma entrevista tendo 50% ou 90% dos requisitos das vagas de emprego.

Com objetivo de entender quanto do que é listado realmente conta na hora de escolher um candidato, a companhia analisou 6.348 anúncios de emprego e aplicação de profissionais de sua base de dados. O segundo passo foi extrair as qualificações do anúncio original e comparar, por meio de algoritmos, com os currículos enviados.

“Descobrimos que, embora ter correspondência dos requisitos seja importante, você não precisa necessariamente ter todos eles”, escreve a companhia em artigo em seu blog. Confira os principais resultados.

“Você só precisa de 50% dos requisitos das vagas de emprego”

Quando os candidatos se aplicam a empregos em que têm correspondência de 40 a 50% dos requisitos de trabalho, têm 85% mais chances de conseguir uma entrevista. Aplicar-se a vagas em que têm 50 a 60% de match em relação aos critérios, por sua vez, aumenta em 192% a chance de ter uma entrevista (em relação aos de 40% a 50% de match).

Mas depois disso, os benefícios diminuem. Candidatar-se a empregos em que se corresponde a mais de 60% dos requisitos não aumenta adicionalmente a chance de entrevista. Por isso, a TalentWorks recomenda já se candidatar a vagas em que o profissional tem 50% dos critérios de elegibilidade.

“Para as mulheres, a % de requisitos exigidos é menor”

“Você pode ter visto histórias sobre como as mulheres, em particular, não se candidatam a empregos, a menos que sejam 100% qualificadas. Acontece que nossas descobertas se aplicam tanto às mulheres quanto aos homens e, na verdade, para as mulheres, as chances de conseguir uma entrevista começam a aumentar assim que você atinge 30% dos requisitos.”

Então, a mesma tendência geral é verdadeira para ambos os gêneros. No entanto, para as mulheres, é tão provável conseguir uma entrevista assim que corresponder a 40% dos requisitos das vagas de emprego, como 90%. “Note também que, como vimos em análises anteriores, as mulheres em geral têm taxas de entrevista mais altas do que os homens”, afirma a companhia de recrutamento.

Apesar disso, entre suas usuárias, a TalentWorks destaca que observou a mesma tendência que já foi estudada em várias ocasiões. Mulheres são mais prováveis de recusar empregos em que têm alguns, mas não todos, os requisitos.

“Você não tem garantia de conseguir uma entrevista, mesmo quando tem correspondência de 90% dos requisitos do trabalho”

Há tantas chances de ir para a fase de entrevista com 50% de correspondência, quanto com 90% de correspondência dos requisitos das vagas de emprego.

Em um cenário básico, a TalentWorks calcula que exista 15% de chance de um candidato conseguir uma entrevista.

“Candidatar-se a empregos ainda é fundamentalmente um jogo de números – quanto mais você se aplicar, maior a probabilidade de conseguir uma entrevista, e quanto mais entrevistas você tiver, maior a probabilidade de conseguir uma oferta de emprego.”

Com os dados desse estudo sobre os critérios de elegibilidade, a companhia sugere que os profissionais, então, se apliquem a mais vagas, incluindo aquelas que ele não possui todos os requisitos. Assim, aumenta suas chances.

De qualquer forma, quase nunca vale a pena se inserir em uma função ou setor que não se encaixe, ou goste. Ainda que aumente o número de candidaturas, procure fazer isso nas vagas que são, de fato, seu escopo.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar