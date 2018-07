Para competir com robôs no futuro, esta é a competência para aprender hoje

São Paulo – Com o rápido avanço de tecnologias disruptivas, como a Inteligência Artificial, cresce o temor de que a força de trabalho humana será substituída.

Embora não concorde que robôs vão acabar com os empregos, Carlos Souza, diretor da América Latina da Udacity, a universidade do Vale do Silício, vê que as competências socioemocionais serão cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho.

Durante o evento “O Futuro da Educação”, realizado pela Udacity e a Kroton na sede do Facebook em São Paulo nesta sexta-feira (27), Souza destacou a competência mais importante para se preparar para o futuro.

“A capacidade de aprendizado contínuo e atualização de habilidades é imprescindível nesse novo momento”, diz ele. “Para isso, será essencial a capacidade de metacognição, ou seja, aprender a aprender”.

Para o executivo, essa competência pode ser desenvolvida e requer três habilidades.

Atitude positiva – No inglês, a habilidade é conhecida como “growth mindset”. Para aprender, a pessoa precisa acreditar que consegue. “É acreditar que com dedicação podemos aprender qualquer coisa”, explica ele.

“Garra” – Carlos Souza ainda não encontrou a melhor tradução para a palavra em inglês “grit”, mas gosta de explicar como “garra”. Quem cunhou o termo foi a psicóloga Angela Lee Duckworth, que aponta que perseverar diante de obstáculos é uma das habilidades dos bem-sucedidos.

Disciplina – Para alcançar um objetivo é preciso dedicação constante. Souza fala que, para se manter aprendendo, é preciso que as pessoas estejam comprometidas para terminar o que propuseram.

Veja o TED Talk da psicóloga sobre a habilidade:

MBA

No mesmo dia, a Udacity anunciou uma nova parceria com a gigante da educação Kroton. As duas lançaram o MBA Executivo em Marketing Digital.

O curso é baseado no Nanodegree da Udacity em Marketing Digital e será oferecido pelas instituições de ensino Anhanguera e Unopar. O MBA será totalmente online, com instrutores das duas empresas e terá duração de 10 meses.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no endereço portalpos.com.br/udacity.