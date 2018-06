Para atrair mais brasileiros, universidade de Portugal dá curso de graça

São Paulo – A Universidade do Algarve (UAIG) é uma das 29 instituições portuguesas que aceitam a nota do Enem em seu processo seletivo e, para atrair, mais brasileiros para graduação, está oferecendo cursos rápidos grátis.

O projeto é chamado de Summer Campus, e os cursos são entre de 1 a 7 e de 8 a 14 de julho. O objetivo é que os alunos experimentem um pouco da rotina acadêmica da instituição que é uma das mais internacionais de Portugal, e recebe mais de 1,5 mil estrangeiros por ano.

Para os cursos gratuitos, são 40 vagas voltadas a estudantes do ensino médio, que tenham entre 16 e 18 anos. São 37 opções de cursos em áreas distintas como: artes e design; ciências; esportes; economia, gestão e turismo; empreendedorismo; engenharias e tecnologias; saúde; línguas e humanidades. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho pelo site da instituição.

Os cursos têm atividades letivas durante a manhã e atividades desportivas e de lazer durante a tarde. Os alunos têm direito a alojamento e alimentação grátis. Assim, apenas a viagem de ida e volta não está inlusa na bolsa de estudo.

A Universidade de Algarve tem, atualmente, 600 brasileiros matriculados em seus cursos. Para o ano letivo 2017/2018, a alta no número de alunos do Brasil foi de 59% na graduação. No mesmo período o número de estudantes de cursos de mestrado mais que dobrou (cresceu 103%).

Para os cursos de graduação (licenciatura e mestrado integrado), os estudantes que tenham frequentado o sistema de ensino brasileiro deve ter um mínimo de 500 pontos na prova de redação e pelo menos 475 pontos em cada uma das provas restantes.

Os diplomas concedidos pela Universidade do Algarve são válidos e reconhecidos em todos os países da União Europeia, permitindo realizar uma pós-graduação em qualquer universidade da Europa.