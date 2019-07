Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

São Paulo – Logo no primeiro ano de casa, os trainees da Whirlpool, fabricante de eletrodomésticos que detém as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, são selecionados para liderar um projeto e passam a se reportar diretamente a um executivo da empresa.

Eles também começam a coordenar ações sociais do programa Consulado da Mulher, criado em 2002 para incentivar o empreendedorismo entre mulheres de baixa renda. Uma das atribuições desse time é estar à frente de iniciativas de assessoria na qualificação e na gestão de micronegócios.

No segundo — e último — ano do programa, os trainees integram o Fórum de Negócios com a Alta Liderança em encontros periódicos com a direção para discutir a estratégia da empresa e suas diferentes áreas.

Quem mais se destaca em performance e em potencial a cada 12 meses é convidado para desenvolver um projeto em uma unidade localizada no exterior. Em 2017, uma trainee foi para a Colômbia.

Os estagiários afirmam que sentem falta de um olhar mais atento da companhia em relação ao desenvolvimento deles. Por outro lado, os jovens avaliam a Whirlpool, considerada destaque na categoria Carreira deste Guia, como um ótimo lugar para dar os primeiros passos profissionais. whirlpool.com.br



PONTOS POSITIVOS

Os comunicados para as comemorações do Dia dos Pais no ano de 2017 foram focados na igualdade de gênero, reforçando a importância da paternidade presente e responsável e da divisão de tarefas em casa.

PONTOS A MELHORAR

Os jovens afirmam que poderia haver mais treinamento e que a definição das metas deveria ser feita de forma mais participativa, já que alguns gestores apenas comunicam quais são os objetivos do período.