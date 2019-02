5 setores com mais oportunidades profissionais no Brasil

1. 1º: Serviços: 59.726 oportunidades anunciadas em dezembro de 2013 zoom_out_map 1 /5 (ThinkStock)

2. 2. Indústria: 32.939 oportunidades anunciadas em dezembro de 2013 zoom_out_map 2 /5 (Divulgação)

3. 3. Administrativo: 22.082 oportunidades anunciadas em dezembro de 2013 zoom_out_map 3 /5 (Omar Paixão / VOCÊ S/A)

4. 4. Tecnologia da Informação: 18.994 oportunidades anunciadas em dezembro de 2013 zoom_out_map 4 /5 (Getty Images)

5. 5. Logística: 15.183 oportunidades anunciadas em dezembro de 2013 zoom_out_map 5/5 (Getty Images)

São Paulo – Levantamento realizado pelo site de empregos Adzuna revela que, no Brasil, o setor mais aquecido é o de Serviços.

Apenas no mês de dezembro de 2013 foram anunciadas mais de 59 mil oportunidades profissionais nesta área.

No entanto, para João Francisco Lemos, gerente regional do site Adzuna para o Brasil, os profissionais devem ficar de olho no setor de logística, já que a área que mais tem crescido em termos de demanda por profissionais.

Em levantamento realizado por EXAME.com em dezembro, pelo menos três profissões do setor ficaram entre as mais promissoras para 2014. São elas gerente de operações de logística para a indústria offshore, gerente/diretor de supply chain/operações de logística e gestor de operações para e-commerce.

Para quem está em busca de salários mais vantajosos, os setores que apresentam as melhores médias salariais são de finanças, engenharias e tecnologia da informação, de acordo com a pesquisa do Adzuna.

Confira o ranking dos setores com mais oportunidades profissionais: