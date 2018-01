Os salários na empresa mais feliz do Brasil (que está recrutando)

São Paulo – “Procuramos criar um ambiente justo, diverso, de baixa hierarquia, com espaço de fala, de aprendizado, de convivência, de trocas e de construção coletiva”, diz Marta Saft, diretora jurídica e de recrutamento, da ThoughtWorks Brasil.

A empresa ficou em primeiro lugar do ranking de satisfação profissional, divulgado com exclusividade ontem pelo Site Exame e esses são alguns dos aspectos que podem explicar por que o engajamento é alto ThoughtWorks Brasil: a empresa recebeu mais de 60 avaliações de funcionários e ex-funcionários nos últimos 12 meses e a esmagadora maioria é positiva. Apenas três usuários da plataforma disseram no último ano que não recomendariam a empresa como empregadora a um amigo.

“É bastante difícil apontar para uma só direção quando estamos falando do que faz a ThoughtWorks ser o que ela é. Com certeza deve-se a um conjunto de fatores, que satisfazem a diversidade das nossas pessoas com pesos diferentes”, diz Marta que atribui grande parte da alta satisfação da equipe ao ambiente desafiador, colaborativo e de muito respeito. A ThoughtWorks tem um jeito peculiar de organização que vai além da baixa hierarquia. A visão de negócio e a cultura empresarial, por exemplo, são baseadas em três pilares: sustentabilidade, referência tecnológica e justiça social e econômica.

Por exemplo, parte da atribuição da diretoria de justiça social e econômica é cuidar de projetos e aspectos ligados diversidade.

O cargo atualmente é ocupado por Renata Gusmão e faz parte da sua missão estar próxima dos grupos de diversidade internos: grupos de mulheres que discutem justiça de gênero, grupos de pessoas negras que discutem assuntos relacionados à negritude, grupos de pessoas com deficiência e grupos LGBT. São esses grupos que mobilizam discussões e ações como as que acontecem durante a semana da pessoa com deficiência e a semana da consciência negra.

“Temos um trabalho educacional interno para proporcionar um ambiente seguro para a diversidade que queremos dentro da ThoughtWorks”. A empresa já fez parcerias com institutos como o ID_BR e o Afroeducação em ações patrocinadas pelo pilar de justiça social e econômica, diz Marta.

Empresa está recrutando

O recrutamento é pautado pela diversidade, já que anualmente é feito um censo e seus resultados vão nortear a estratégia de contratação. “Além dos números, temos que entender como essas pessoas estão se desenvolvendo internamente e que tipo de suporte lhes é necessário”, diz Marta.

Há, neste momento, oportunidades profissionais no Brasil anunciadas no site global de carreiras da empresa para analista de qualidade júnior, consultor de infraestrutura, desenvolvedor/consultor e desenvolvedor mobile.

Segundo a diretora de recrutamento, as vagas com maior demanda, normalmente, na empresa são mesmo para a área de desenvolvimento de software. “Mas também temos vagas da área de tecnologia como Analistas de Negócios (BA), Gerentes de Projetos (PM), Experiência do Usuário (UX) e outras.

“Esperamos que os candidatos tenham muita paixão por tecnologia e uma mentalidade ágil, construtiva, colaborativa e aberta para se desenvolver quanto a temas de justiça social e econômica, além dos conhecimentos técnicos”, diz Marta, sobre o perfil de quem tem tudo para se dar bem na empresa.

De acordo com ela, é menos a experiência prévia e mais o conjunto de conhecimentos e competências individuais o aspecto mais valorizado durante o processo de recrutamento. “Buscamos, ainda, pessoas que trabalhem bem com autonomia, gostem de se desafiar, se envolver em vários projetos e ter uma rotina diferente a cada dia”, diz Marta.

A cultura de compartilhamento de conteúdo é também muito forte na empresa. “Temos mais de 70 livros técnicos publicados por funcionários e um radar semestral de tendências tecnológicas”, diz. Também é estimulada a formação de grupos de discussão, durante o horário de trabalho, sobre temas como justiça social e econômica e liderança feminina.

Entre os benefícios oferecidos aos funcionários estão aulas de inglês e espanhol, assim como atendimento psicológico, jurídico, licença maternidade/paternidade estendida e um programa de desconto em academias.

Agora, veja os salários oferecidos para 10 cargos: