Os salários médios no Brasil para analista, gerente e mais 6 cargos

São Paulo – São Paulo – Entre 2016 e 2018 os salários médios para 8 cargos caíram, segundo pesquisa divulgada pelo Love Mondays. Para os analistas, por exemplo, a média que era de 4,53 mil reais, em 2016, hoje não chega a 4,13 mil reais, queda superior a 8%.

No Love Mondays, usuários informam anonimamente quanto ganham, além de avaliarem seus empregadores e processos seletivos das empresas. Para fazer a pesquisa, a equipe da plataforma levou em conta posições com ao menos 800 informações de salário publicadas ao ano. Os valores foram corrigidos de acordo com a inflação registrada no período.

O estudo indica que para cargos de gestão – supervisores, gerentes e diretores – a remuneração subiu de 2016 para 2017 mas caiu em 2018 atingindo média menor do que dois anos antes. Confira a evolução salarial para oito cargos:

Analista: queda de 8,87%

Ano Média salarial em R$ Número de salários publicados 2016 4.536,35 22.098 2017 4.355,52 40.911 2018 4.133,92 51.312

Aprendiz: queda de 10,37%

Ano Média salarial em R$ Número de salários publicados 2016 863,92 1.396 2017 812,44 3.389 2018 774,32 7.813

Coordenador: queda de 2,04%

Ano Média salarial em R$ Número de salários publicados 2016 6.941,53 3.513 2017 6.912,11 6.551 2018 6.800,03 6.911

Diretor: queda de 7,61%

Ano Média salarial em R$ Número de salários publicados 2016 11.172,72 803 2017 11.378,30 1.682 2018 10.322,28 1.711

Estagiário: queda de 8%

Ano Média salarial em R$ Número de salários publicados 2016 1.394,56 12.717 2017 1.341,85 24.046 2018 1.282,89 32.361

Gerente: queda de 2,94%

Ano Média salarial em R$ Número de salários publicados 2016 8.270,82 6.896 2017 8.787,97 13.064 2018 8.027,30 14.845

Supervisor: queda de 0,19%

Ano Média salarial em R$ Número de salários publicados 2016 4.546,13 2.937 2017 4.771,49 5.434 2018 4.537,86 4.935

Trainee: queda de 5,86%