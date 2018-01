Os piores mestrados profissionais do Brasil (um deles é da USP)

São Paulo – Pouco mais de 700 programas nacionais de mestrado profissional foram avaliados pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Desses, 41 não atingiram a nota mínima exigida e, por isso, podem ser descredenciados, de acordo com a recomendação do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES).

Um deles é o programa de mestrado profissional em engenharia automotiva da Universidade de São Paulo (USP), que obteve conceito 1, o mais baixo possível. A nota máxima é 5 para os programas de mestrado profissionais e as instituições de ensino precisam obter no mínimo conceito 3 para que o reconhecimento do programa seja mantido ou para que seja possível expandir o curso.

Cursos oferecidos por outras instituições também renomadas como a Universidade Brasília, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de São Paulo também estão na lista de “reprovados” pela Capes.

Esta é diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico

Os resultados da Avaliação Quadrienal 2017 estão disponíveis no site da Capes e abrangem tanto os programas acadêmicos quanto os profissionais. As duas modalidades de pós-graduação são stricto sensu e, portanto, recebem titulação idêntica reconhecida pelo MEC.

A diferença é que o mestrado profissional surge para dar conta de demanda do mercado de trabalho e tem uma parcela do corpo docente formada por profissionais de destaque na área. O trabalho de conclusão de curso deve estar vinculado a questões reais na área de atuação.

As aulas no período noturno ou aos fins de semana permitem que alunos do mestrado profissional conciliem a obtenção do diploma com suas atividades profissionais regulares.

A seguir, confira apenas os programas de mestrado profissional que tiveram conceito 1 ou 2. A lista completa está disponível no site da Capes: