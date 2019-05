Os países mais atraentes para universitários e profissionais qualificados

São Paulo – Qual o melhor país para quem deseja ter uma carreira internacional? De acordo com o ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado nesta quarta-feira, 29, depende do seu objetivo e prioridades.

Se você for um estudante universitário ou um empreendedor, é bom se preparar para o frio, pois a Suíça e o Canadá ficaram em primeiro lugar para cada grupo, respectivamente.

Para os profissionais qualificados, com mestrado ou doutorado, a Austrália é melhor destino.

Segundo a organização, a competição global por talentos fez muitos países adaptarem suas políticas de imigração para atrair os melhores estudantes e profissionais. Os Estados Unidos, por sua vez, têm diversos fatores atrativos, mas a dificuldade para obter o visto faz com que ele não figure no topo do ranking.

Junto a esse critério, a OCDE leva em conta a qualidade de vida nos países, ambiente familiar, remuneração, inclusão e as perspectivas de carreira. Na lista, entram os 35 países que fazem parte da organização, excluindo a Lituânia, a última a entrar no grupo.

O Brasil é considerado um parceiro-chave da OCDE e busca o apoio dos EUA para se tornar membro.

Além dos rankings gerais, é possível criar um ranking personalizado de acordo com as prioridades individuais ou comparar dois países de preferência através do site.

Confira os rankings da OCDE para estudantes universitário, empreendedores e imigrantes qualificados:

Os melhores países para estudantes universitários

1- Suíça

2 – Noruega

3 – Alemanha

4 – Finlândia

5 – EUA

6 – Austrália

7 – França

8 – Canadá

9 – Nova Zelândia

10 – Suécia

11 – Reino Unido

12 – Islândia

13 – Holanda

14 – Dinamarca

15 – Portugal

16 – Coreia do Sul

17 – Eslovênia

18 – Áustria

19 – Eslováquia

20 – Luxemburgo

21 – Itália

22 – Espanha

23 – Irlanda

24 – Bélgica

25 – Japão

26 – Estônia

27 – Polônia

28 – República Tcheca

29 – Letônia

30 – Hungria

31 – Chile

32 – Israel

33 – Grécia

34 – México

35 – Turquia

Os melhores países para imigrantes qualificados (com mestrado ou doutorado)

1 – Austrália

2 – Suécia

3 – Suíça

4 – Nova Zelândia

5 – Canadá

6 – Irlanda

7 – EUA

8 – Holanda

9 – Eslovênia

10 – Noruega

11 – Luxemburgo

12 – Alemanha

13 – Dinamarca

14 – Islândia

15 – Estônia

16 – Reino Unido

17 – Áustria

18 – Finlândia

19 – Bélgica

20 – Eslováquia

21 – Portugal

22 – França

23 – Coreia do Sul

24 – República Tcheca

25 – Japão

26 – Hungria

27 – Espanha

28 – Letônia

29 – Chile

30 – Israel

31 – Polônia

32 – Itália

33 – Grécia

34 – México

35 – Turquia

Os melhores países para imigrantes empreendedores

1 – Canadá

2 – Nova Zelândia

3 – Suíça

4 – Suécia

5 – Noruega

6 – Alemanha

7 – Austrália

8 – Finlândia

9 – Dinamarca

10 – Irlanda

11 – Áustria

12 – Holanda

13 – EUA

14 – Coreia do Sul

15 – Eslovênia

16 – Reino Unido

17 – Estônia

18 – Espanha

19 – Luxemburgo

20 – Japão

21 – Bélgica

22 – Portugal

23 – Eslováquia

24 – França

25 – República Tcheca

26 – Hungria

27 – Polônia

28 – Itália

29 – Letônia

30 – Chile

31 – Israel

32 – Grécia

33 – México

34 – Turquia

35 – Islândia