Os países com as semanas de trabalho mais longas (o Brasil está na lista)

São Paulo – Você trocaria seu telefone por um expediente de 5h? Uma empresa de consultoria da Alemanha, a Rheingans Digital Enabler, está testando a jornada diária mais curta com algumas contrapartidas para aumentar a eficiência da equipe.

Os funcionários precisam guardar seus telefones, evitar conversar entre si, checar o e-mail apenas duas vezes no dia e todas as reuniões devem ter menos de 15 minutos.

A mudança foi uma tentativa do presidente da empresa, Lasse Rheingans, para ter mais tempo para passar com seus filhos, de acordo com o site Business Insider.

A semana de trabalho de 25 horas não está tão longe assim da semana dos trabalhadores holandeses, que tem a média de jornada mais curta do mundo. Segundo levantamento da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a média de trabalho semanal no país é de 29 horas. A média internacional é de 36,8 horas.

Enquanto o mercado ainda está se abrindo para a tendência do horário flexível, com testes como o da consultoria alemã, 83% das pessoas prefere trabalhar em empresas que já oferecem o benefício.

No ranking da OCDE, o Brasil ficou na 10ª posição com 39,5 horas de trabalho por semana. Para quem quer fugir para Portugal, uma má notícia: o portugueses estão empatados com os brasileiros.

Em primeiro lugar, ficou a Colômbia com a média de jornada semanal de 47,7 horas.

Os dados fazem parte do relatório “Better Life” da organização e analisam o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal. Entre os 40 países do levantamento, apenas 11% das pessoas trabalham mais de 50 horas semanalmente.

Já está exausto e a semana mal começou? Confira os países com as semanas mais longas de trabalho:

15. Eslovênia – 39 horas/semana

14. Letônia – 39,1 horas/semana

13. Eslováquia – 39,1 horas/semana

12. República Tcheca – 39,4 horas/semana

11. Portugal – 39,5 horas/semana

10. Brasil – 39,5 horas/semana

9. Hungria – 39,6 horas/semana

8. Polônia – 39,8 horas/semana

7. Israel – 40,6 horas/semana

6. Chile – 42,8 horas/semana

5. África do Sul – 42,9 horas/semana

4. Costa Rica – 44,5 horas/semana

3. México – 45,1 horas/semana

2. Turquia – 47 horas/semana

1. Colômbia – 47,7 horas/semana