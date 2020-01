Os novos hábitos para melhorar seu português em 2020, segundo professor

Ano novo: palavra nova. É muito válida a visão sobre esse pensamento. De fato, muitos executivos e empresas buscarão no aperfeiçoamento da comunicação a estratégia para um 2020 mais produtivo.

Mesmo estando fora do Mercado de Trabalho, o profissional pode começar a redigir artigos, textos úteis (ou até mesmo a gravar vídeos): as mídias sociais são excelentes canais para praticar. Bom conteúdo e uma postura coerente trarão oportunidades valiosas e novos negócios.

Em relação à Língua, é caminhar para o enriquecimento do vocabulário. Para isso, a leitura de uma obra a cada semana gerará uma percepção bem mais aguçada de sentenças e sentidos. Dica: seja sempre muito curioso em relação à origem dos termos e faça sempre analogias.

São ainda raros aqueles observadores de uma simples palavra como “piscina”. Tem o termo alguma relação com o latim “piscis”, que remete a “peixe”? Vejamos um dos significados, no dicionário Aulete: piscina – reservatório de água onde se criavam peixes. Resumindo: “piscina” é uma derivação de “peixe”.

Procurando ter o hábito da Escrita, o profissional refletirá mais sobre Pontuação, Verbo (fugindo-se daqueles terríveis gerundismos e locuções cansativas como “vou indo”), Pronomes, Conectivos, Concordância e Regência.

Como em toda boa obra cinematográfica, há intensa preocupação com o roteiro: renomados palestrantes atêm-se, no mínimo, às ideias principais e escrevem muito antes de chegarem ao palco.

Mesmo havendo pleno domínio sobre o tema, pensar na sequência início-meio-fim, no ritmo, em exemplos visuais e conectivos entre as partes dará uma ótima impressão do produto ou marca.

Pensar na Palavra é pensar em ser cada vez mais eficiente, para ir além.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa