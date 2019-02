Os músicos mais bem pagos nos últimos doze meses, segundo a Forbes

1. Lady Gaga é a mais poderosa, mas não tem a melhor remuneração zoom_out_map 1/11 (Mark Metcalfe/Getty Images)



Veja quais são as celebridades que mais arrecadaram no mundo da música em 2011. São Paulo - Eles estão envoltos em grandes números: altos cachês, muitos países por turnê, multidões a cada show e somas milionárias acumuladas no último ano. A Forbes divulgou a lista dos dez músicos mais bem-pagos em de maio de 2010 a maio de 2011Quando o assunto é fazer dinheiro, leva vantagem os dinossauros da música, com três a a quatro décadas de estrada, que investem em turnês de alto valor (e alto retorno). Eles conquistaram seis posições na lista deste ano.Ainda sim, ao ranking atual deu notoriedade a figuras jovens e que têm demonstrado força nas redes sociais para arregimentar a maior quantidade de fãs e estão entre as celebridades mais poderosas do mundo Veja quais são as celebridades que mais arrecadaram no mundo da música em 2011.

1. U2



Não é para menos. A turnê U2 360º deve render o recorde de 700 milhões de dólares em ingressos vendidos em dois anos. Parte desse valor saiu dos bolsos dos brasileiros que acompanharam os shows da banda em abril.



Com isso, o U2 deve superar os valores alcançados pelo Rolling Stones durante turnê entre 2005 e 2007. Na ocasião, a banda xxx arrecadou 554 milhões de dólares com os shows.



2. Jon Bon Jovi



Ao todo, a banda formada por Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan e Tico Torres emplacou 200 milhões de dólares só com os shows nos últimos doze meses.



3. Elton John

Nos últimos 12 meses, Elton John fez 102 shows ao vivo. Por conta disso, entre outros fatores, ele acumulou mais de 100 milhões de dólares a sua conta bancária.



Junto com seu parceiro David Furnish, John recebeu seu primeiro filho Zachary Jackson Levon Furnish-John, gerado em barriga de aluguel. Nos últimos 30 anos, Sir Elton John alcançou a marca de 250 milhões de discos vendidos.

4. Lady Gaga



Mas esse valor tende a aumentar nos próximos meses. Em apenas uma semana de lançamento, o novo disco da cantora "Born this way" alcançou a marca de 1,1 milhão de cópias vendidas. Um feito que até então só tinha sido assinado por outros 16 artistas, como Whitney Houston e Norah Jones. No início do ano passado, Lady Gaga, que tem 25 anos, assumiu o cargo de diretora de criação da Polaroid. A Depois de 137 apresentações em 22 países, Lady Gaga terminou os últimos doze meses 90 milhões de dólares mais rica. Só com os shows, ela arrecadou 170 milhões de dólares.Mas esse valor tende a aumentar nos próximos meses. Em apenas uma semana de lançamento, o novo disco da cantora "Born this way" alcançou a marca de 1,1 milhão de cópias vendidas. Um feito que até então só tinha sido assinado por outros 16 artistas, como Whitney Houston e Norah Jones. No início do ano passado, Lady Gaga, que tem 25 anos, assumiu o cargo de diretora de criação da Polaroid. A primeira leva de produtos com sua assinatura foi apresentada na última CES, em Las Vegas

5. Michael Bublé

O ator e cantor canadense figura na quinta posição do ranking com 70 milhões de dólares de salário nos últimos doze meses.



Vencedor do Grammy de melhor vocalista pop deste ano, Bublé contabiliza 14 discos. O músico já vendeu cerca de 30 milhões de álbuns ao redor do mundo.

6. Paul McCartney

Com o aumento no seu patrimônio no valor de 130 milhões de dólares somente no ano passado, Paul McCartney conquistou a 6º posição no ranking da Forbes. O ex-beatle é o compositor de maior sucesso comercial da música pop, segundo o Guinness, o livro dos recordes. Ainda assim, sir Paul McCartney não tirou a aposentadoria e continua a turnê de shows pelo mundo. Grande parte dos rendimentos positivos do roqueiro de 69 anos em 2010 veio da disposição de subir ao palco pata a turnê de "Up and Coming Tour", que contou com passagens pelo Brasil.



7. Black Eyed Peas

A banda norte-americana de hip hop The Black Eyed Peas faturou 61 milhões de dólares no ano passado. Nascida em meados nos anos 90, o Black Eyed Peas alcançou o topo das paradas do mundo pop a partir de 2003, com a adição da cantora Fergie ao grupo. Nos últimos 12 meses, a banda fez 62 apresentações ao redor do mundo que geraram 68 milhões de dólares. O grupo também enriqueceu os cofres com acordos publicitários lucrativos com marcas como Samsung, Pepsi, Honda, Verizon e Chase.

8. The Eagles

Subindo aos palcos há 40 anos, o The Eagles conquistou a oitava posição com o faturamento de 60 milhões de dólares somente no ano passado. Responsável por clássicos da música pop, como "Hotel California" (faixa que pertence a álbum homônimo, um dos mais vendidos da história, nos EUA), o grupo norte-americano mantém o sucesso ao redor do mundo com grande quantidade de shows. São as apresentações a multidões de fãs que tornam a banda uma das mais bem pagas do mundo.

9. Justin Bieber

Com apenas 17 anos de idade, o canadense Justin Bieber viu sua vida se transformar no último ano. Sucesso mundial entre as adolescentes em todo o mundo, Bieber faturou 53 milhões de dólares somente em 2010. Somente no ano passado, o cantor mais novo presente na lista estreou em turnê internacional, lançou o filme autobiográfico "Never Say Never" ("Nunca Diga Nunca", em português) e uma linha de perfumes. Ao lado de veteranos da música, ele foi eleito, também neste ano, um dos artistas mais que mais influenciaram o mundo em 2010.