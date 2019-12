Os mimos e eventos de fim de ano das empresas; veja fotos

São Paulo – O fechamento de mais um ano de trabalho pede por uma comemoração. Seja um happy hour especial, um karaokê com amigo secreto ou um jantar com show exclusivo, cada empresa tem o seu jeito de presentear seus funcionários.

São descontos, bônus, cesta para a ceia de Natal, o típico panetone ou… um tênis Adidas customizado?

Pois é, os funcionários da Creditas ganharam um presente surpresa da empresa: o tênis branco e verde que é a marca do fundador e CEO Sergio Furio e representa o ambiente de trabalho informal sem “dress code” da fintech.

Confira como outras empresas celebraram e surpreenderam seus funcionários neste fim de ano:

Creditas

Além do tênis Adidas, a fintech deu uma festa temática “Soy Loco Por Ti, Creditas”, comemorando a expansão da startup para o México e a Espanha.

Nubank

A última grande reunião do ano no Nubank teve o dobro de duração. No entanto, foi difícil ficar entediado: o tempo foi usado para comemorar as principais conquistas de 2019, com direito a premiação dos colaboradores que se destacaram e também alguns prêmios mais inusitados, como a pessoa mais assídua nos happy hours e quem mais usou o benefício de massagem. Na festa de encerramento, a Nuband (banda formada por funcionários) fez sua maior apresentação da história para mais de 2 mil pessoas.

Guiabolso

Além da festa de fim de ano, a empresa fez um ação de feedback natalina. O escritório da empresa foi decorado com meias de Natal com os nomes de todos os funcionários para que fossem deixadas mensagens de feedback e elogios.

C6 Bank

Entre o desconto no salão de beleza do C6 Bank e o ticket de alimentação dobrado no fim do ano, os funcionários da fintech puderam festejar dentro e fora da empresa. A festa de fim de encerramento teve food trucks, coquetel, show ao vivo e balada com DJ.

Grupo Heineken

Na festa de confraternização para os funcionários dos escritórios, a atração principal foi a Ivete Sangalo, com um show especial do Fióti e Rael. No lugar da cesta, todos receberam um cartão eletrônico com créditos para compras.

Ativa Investimentos

A corretora de valores deu um presente solidário para seus funcionários: todo o valor da compra dos presente foi revertido para a ONG Amigos do Bem, que atua na erradicação da fome e da miséria no sertão nordestino. A organização recebeu ao todo 21 mil reais.

Coca-Cola Femsa Brasil

É alta a expectativa dos funcionários para a época de Natal. No escritórios, eles podem trocar cartas com elogios e mensagens com os colegas por meio de caixas de correio. A empresa também organiza uma caravana com decoração natalina em caminhões da empresa. Neste fim de ano, ela passou por 46 cidades em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, onde funcionários e familiares puderam tirar fotos com o Papai e Mamãe Noel.