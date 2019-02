Os melhores programas de MBA do mundo, segundo o Financial Times

São Paulo – Está pensando em fazer um MBA no exterior? Então, o curso da Stanford Graduate School of Business precisa estar no topo da sua lista.

De acordo com o ranking divulgado pelo jornal Financial Times, a instituição ficou em primeiro lugar com o melhor MBA do mundo pelo segundo ano consecutivo.

A pesquisa colocou Stanford como a melhor na progressão de carreira e em networking para seus ex-alunos. Também representa os maiores salários após três anos da graduação, com uma média de 228 mil dólares.

O aumento de salário e de empregabilidade são algumas das vantagens de completar um MBA. Segundo pesquisa do GMAC (Graduate Management Admission Council), 88% dos empregadores têm intenção de contratar candidatos com o titulo.

Em segundo lugar no ranking, a Harvard Business School foi a instituição mais mencionada para recrutamento de ex-alunos. Em terceiro lugar e como melhor da Europa, ficou a Insead.

A Ceibs (China Europe International Business School) foi para o quinto lugar e se tornou a instituição chinesa com melhor posição até o momento.

Outra escola do país, a Fudan University School of Management, em Xangai, apresentou o maior aumento salarial após o curso, de 195%.

Na pesquisa de 2019, 150 instituições do mundo todo participaram e cerca de 8 mil ex-alunos graduados há três anos responderam o questionário. Na tabela, é possível ver o resultado das dez melhores universidades, assim como o aumento da salário e a porcentagem de graduados empregados em três anos.

Confira o ranking das 10 melhores instituições para fazer MBA (a lista com todas as 100 universidades pode ser vista aqui):

Nome da instituição País Ranking 2019 Ranking 2018 Aumento de Salário (%) Empregabilidade (%) Stanford Graduate School of Business EUA 1 1 129 88 Harvard Business School EUA 2 5 112 89 Insead França/Singapura 3 2 104 81 University of Pennsylvania: Wharton EUA 4 3 114 95 Ceibs China 5 8 183 93 London Business School Reino Unido 6 4 102 94 University of Chicago: Booth EUA 7 6 126 96 MIT: Sloan EUA 8 9 107 95 Columbia Business School EUA 9 7 114 90 University of California at Berkeley: Haas EUA 10 10 104 93

MBA Tour em São Paulo

Para quem busca mais informações sobre cursar um MBA fora do Brasil, o evento The MBA Tour acontece em São Paulo no dia 27 de fevereiro.

Os interessados podem assistir a palestras de equipes de diversas universidades, assim como tirar dúvidas sobre o processo de seleção e entrevista. Diretores de admissão de algumas instituições vão fazer a pré-seleção de candidatos no dia.

Entre as universidades presentes no evento, três delas aparecem no ranking do jornal: a IE Business School (31º lugar), Ivey Business School (96º) e a William & Mary (100º).

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Confira mais informações no site.

Serviço

Data: 27 de fevereiro, das 16h45 até 21h30

Local: Inter-Continental São Paulo, Alameda Santos, 1123

Inscrições: pelo site The MBA Tour