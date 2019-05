Os melhores países para quem quer estudar fora e com bolsa de estudos

São Paulo – Nesta semana, o vídeo da websérie produzida pelo Estudar Fora, em parceria com EXAME, é para quem quer fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e pesquisa em universidades estrangeiras.

Para essa modalidade de intercâmbio acadêmico há boas opções de bolsas de estudo, segundo explica Gustavo Sumares, que separou países como destinos recomendados, já que o que deve ser levado em conta é a oferta de cursos na área pretendida e a sua qualidade.

Falando em excelência acadêmica, Sumares cita, em primeiro lugar, os Estados Unidos, onde estão as melhores universidades do mundo, como Harvard, MIT, Stanford, Columbia, entre outras. “Há cursos de ponta em todas as áreas que você imaginar”, diz ele. Em relação à oferta de bolsas-de-estudo, vale checar a comissão a Fullbright, segundo ele.

O Reino Unido, onde estão Oxford, Cambridge, tem a facilidade de estar perto de outros países da Europa. Outro ponto a favor é o programa Chevening do governo britânico que já concedeu bolsas de estudo para mais de 1,5 mil brasileiros.

A Espanha é um país que também há oferta ampla de bolsas de intercâmbio acadêmico. A Fundação Carolina e o Santander Universidades oferecem uma série de opções de auxílio para quem deseja estudar por lá.

E para quem achou a lista de destinos ocidental demais, Sumares cita ainda o Japão e a Nova Zelândia como países receptivos aos estudantes brasileiros. O país asiático merece atenção especial de quem é das áreas de engenharia, arquitetura e design. As universidades citadas são da de Tóquio e a da cidade de Kyoto.

Já a Nova Zelândia tem instituições interessadas em atrair mais estudantes brasileiros e oferece condições especiais sobretudo para quem decide fazer doutorado por lá.

Confira o vídeo completo :