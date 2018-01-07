Os melhores mestrados para o mercado de trabalho, segundo a Capes

São Paulo – Mestrados profissionais são pós-graduações stricto sensu criadas a partir de uma demanda do mercado de trabalho e têm grade horária que há centenas de cursos desta modalidade permite aos alunos conciliar profissão e estudo.
No Brasil, algumas dezenas entre centenas desses programas de mestrado profissional têm nível de excelência, segundo a avaliação da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
De acordo com os resultados divulgados no site da Capes, 49 programas de mestrado profissional tiveram a nota máxima de 5, na Avaliação Quadrienal 2017. Ao todo, foram 701 cursos avaliados.
Na listados excelentes estão programas de mestrado profissional na área de administração de instituições de ensino superior de prestígio como, por exemplo, FGV-SP, FGV -RJ, Insper, UNB, PUC do Rio, Universidade Estadual de Santa Catarina.
Da USP, programas na área de química e de ciências ambientais também tiveram a nota máxima da Capes. Em engenharia ambiental, o mestrado da Uerj também está na lista.
A exigência da Capes é de conceito 3 para que o reconhecimento do programa pelo Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC seja mantido ou para que seja possível expandir o curso de pós-graduação. Apenas programas reconhecidos pelo CNE/MEC podem expedir diplomas de mestrado e/ou doutorado com validade nacional.
A seguir confira quais são os mestrados profissionais mais bem avaliados pela Capes:
|Área de Avaliação
|Sigla IES*
|Instituição de Ensino
|Nome do Programa
|Nota
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|FGV/RJ
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ
|ADMINISTRAÇÃO
|5
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|FGV/SP
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP
|ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
|5
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|FUCAPE
|FUNDAÇÃO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQ.EM CONT.ECON.E FINANÇAS
|CIÊNCIAS CONTÁBEIS
|5
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|INSPER
|INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
|ADMINISTRAÇÃO
|5
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|PUC-RIO
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
|ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
|5
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|UDESC
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
|ADMINISTRAÇÃO
|5
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|UNB
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|ADMINISTRAÇÃO
|5
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|UNINOVE
|UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
|Gestão de Projetos
|5
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|UNISINOS
|UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
|Gestão e Negócios
|5
|BIOTECNOLOGIA
|PUC/RS
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA
|5
|BIOTECNOLOGIA
|UNESP/BOT
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU
|PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (BIOTECNOLOGIA MÉDICA)
|5
|BIOTECNOLOGIA
|UP
|UNIVERSIDADE POSITIVO
|BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL
|5
|CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|EGN
|ESCOLA DE GUERRA NAVAL
|Estudos Marítimos
|5
|CIÊNCIAS AMBIENTAIS
|UP
|UNIVERSIDADE POSITIVO
|GESTÃO AMBIENTAL
|5
|CIÊNCIAS AMBIENTAIS
|USP
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|Ambiente, Saúde e Sustentabilidade
|5
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UFC
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|FARMACOLOGIA
|5
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UFMG
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual
|5
|ECONOMIA
|FGV/RJ
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ
|ECONOMIA
|5
|ECONOMIA
|FGV/SP
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP
|ECONOMIA
|5
|ECONOMIA
|INSPER
|INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
|ECONOMIA – SP
|5
|ECONOMIA
|UFPE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|Gestão e Economia da Saúde
|5
|ENFERMAGEM
|UFSC
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|Mestrado Profissional em Gestão do Cuidado em Enfermagem
|5
|ENFERMAGEM
|UNESP/BOT
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU
|ENFERMAGEM
|5
|ENGENHARIAS I
|UERJ
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA AMBIENTAL
|5
|ENSINO
|IFRJ
|INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
|ENSINO DE CIÊNCIAS
|5
|ENSINO
|PUC/MG
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
|ENSINO
|5
|ENSINO
|UFRGS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ENSINO DE FÍSICA
|5
|ENSINO
|UFRGS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ENSINO DE MATEMÁTICA
|5
|ENSINO
|UFRJ
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENSINO DE FÍSICA
|5
|ENSINO
|UNICSUL
|UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
|ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
|5
|ENSINO
|UniFOA
|CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA
|ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE
|5
|ENSINO
|UNIVATES
|FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FUVATES
|ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS
|5
|ENSINO
|UTFPR
|UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
|ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
|5
|HISTÓRIA
|FGV/RJ
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ
|HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS
|5
|INTERDISCIPLINAR
|CIMATEC
|FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC
|GESTÃO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL – GETEC
|5
|INTERDISCIPLINAR
|FIOCRUZ
|FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|5
|INTERDISCIPLINAR
|UFPA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
|GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL NA AMAZONIA
|5
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|SBM
|Matemática em Rede Nacional
|5
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UEMA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
|Defesa sanitária animal
|5
|ODONTOLOGIA
|PUC/MG
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
|ODONTOLOGIA
|5
|ODONTOLOGIA
|UNICAMP/Pi
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA
|ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA
|5
|ODONTOLOGIA
|UP
|UNIVERSIDADE POSITIVO
|ODONTOLOGIA CLÍNICA
|5
|QUÍMICA
|UFSCAR
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
|QUÍMICA
|5
|QUÍMICA
|USP
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|Tecnologia em Química e Bioquímica
|5
|SAÚDE COLETIVA
|FCMSCSP-TI
|FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO
|SAÚDE COLETIVA
|5
|SAÚDE COLETIVA
|FIOCRUZ
|FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|SAÚDE PÚBLICA
|5
|SAÚDE COLETIVA
|FIOCRUZ
|FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|Epidemiologia em Saúde Pública
|5
|SAÚDE COLETIVA
|UFBA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
|SAÚDE COLETIVA
|5
|SAÚDE COLETIVA
|UFRGS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|EPIDEMIOLOGIA
|5