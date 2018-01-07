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Os melhores mestrados para o mercado de trabalho, segundo a Capes

Na lista divulgada pela Capes estão diversos programas de mestrado profissional na área de administração pública e de empresas. Veja quais

Por Camila Pati
access_time 7 jan 2018, 06h00

Diploma: nota 5 é o conceito máximo para programas de mestrado profissional (foto/Thinkstock)

São Paulo – Mestrados profissionais são pós-graduações stricto sensu criadas a partir de uma demanda do mercado de trabalho e têm grade horária que há centenas de cursos desta modalidade permite aos alunos conciliar profissão e estudo.

No Brasil, algumas dezenas entre centenas desses programas de mestrado profissional têm nível de excelência, segundo a avaliação da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

De acordo com os resultados divulgados no site da Capes, 49 programas de mestrado profissional tiveram a nota máxima de 5, na Avaliação Quadrienal 2017. Ao todo, foram 701 cursos avaliados.

Na listados excelentes estão programas de mestrado profissional na área de administração de instituições de ensino superior de prestígio como, por exemplo, FGV-SP, FGV -RJ, Insper, UNB, PUC do Rio, Universidade Estadual de Santa Catarina.

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Da USP, programas na área de química e de ciências ambientais também tiveram a nota máxima da Capes. Em engenharia ambiental, o mestrado da Uerj também está na lista.

A exigência da Capes é de conceito 3 para que o reconhecimento do programa pelo Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC seja mantido ou para que seja possível expandir o curso de pós-graduação. Apenas programas reconhecidos pelo CNE/MEC podem expedir diplomas de mestrado e/ou doutorado com validade nacional.

A seguir confira quais são os mestrados profissionais mais bem avaliados pela Capes:

Área de Avaliação Sigla IES* Instituição de Ensino Nome do Programa Nota
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO FGV/RJ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ ADMINISTRAÇÃO 5
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO FGV/SP FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 5
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO FUCAPE FUNDAÇÃO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQ.EM CONT.ECON.E FINANÇAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS 5
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ADMINISTRAÇÃO 5
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO PUC-RIO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 5
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO UDESC UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA ADMINISTRAÇÃO 5
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO UNB UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO 5
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO UNINOVE UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Gestão de Projetos 5
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO UNISINOS UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Gestão e Negócios 5
BIOTECNOLOGIA PUC/RS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA 5
BIOTECNOLOGIA UNESP/BOT UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (BIOTECNOLOGIA MÉDICA) 5
BIOTECNOLOGIA UP UNIVERSIDADE POSITIVO BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL 5
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS EGN ESCOLA DE GUERRA NAVAL Estudos Marítimos 5
CIÊNCIAS AMBIENTAIS UP UNIVERSIDADE POSITIVO GESTÃO AMBIENTAL 5
CIÊNCIAS AMBIENTAIS USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Ambiente, Saúde e Sustentabilidade 5
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UFC UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FARMACOLOGIA 5
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UFMG UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual 5
ECONOMIA FGV/RJ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ ECONOMIA 5
ECONOMIA FGV/SP FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP ECONOMIA 5
ECONOMIA INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ECONOMIA – SP 5
ECONOMIA UFPE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Gestão e Economia da Saúde 5
ENFERMAGEM UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Mestrado Profissional em Gestão do Cuidado em Enfermagem 5
ENFERMAGEM UNESP/BOT UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU ENFERMAGEM 5
ENGENHARIAS I UERJ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA AMBIENTAL 5
ENSINO IFRJ INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO ENSINO DE CIÊNCIAS 5
ENSINO PUC/MG PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS ENSINO 5
ENSINO UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ENSINO DE FÍSICA 5
ENSINO UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ENSINO DE MATEMÁTICA 5
ENSINO UFRJ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENSINO DE FÍSICA 5
ENSINO UNICSUL UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 5
ENSINO UniFOA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE 5
ENSINO UNIVATES FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FUVATES ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS 5
ENSINO UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5
HISTÓRIA FGV/RJ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS 5
INTERDISCIPLINAR CIMATEC FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC GESTÃO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL – GETEC 5
INTERDISCIPLINAR FIOCRUZ FUNDACAO OSWALDO CRUZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5
INTERDISCIPLINAR UFPA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL NA AMAZONIA 5
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA SBM Matemática em Rede Nacional 5
MEDICINA VETERINÁRIA UEMA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Defesa sanitária animal 5
ODONTOLOGIA PUC/MG PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS ODONTOLOGIA 5
ODONTOLOGIA UNICAMP/Pi UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA 5
ODONTOLOGIA UP UNIVERSIDADE POSITIVO ODONTOLOGIA CLÍNICA 5
QUÍMICA UFSCAR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS QUÍMICA 5
QUÍMICA USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Tecnologia em Química e Bioquímica 5
SAÚDE COLETIVA FCMSCSP-TI FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO SAÚDE COLETIVA 5
SAÚDE COLETIVA FIOCRUZ FUNDACAO OSWALDO CRUZ SAÚDE PÚBLICA 5
SAÚDE COLETIVA FIOCRUZ FUNDACAO OSWALDO CRUZ Epidemiologia em Saúde Pública 5
SAÚDE COLETIVA UFBA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA SAÚDE COLETIVA 5
SAÚDE COLETIVA UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL EPIDEMIOLOGIA 5

 

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