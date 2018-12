Os melhores e piores cursos de pedagogia do Brasil, segundo nota do MEC

São Paulo – A Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) é a instituição que teve o curso de pedagogia mais bem avaliado do Brasil, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

O segundo lugar ficou com a Faculdade Metropolitana de Camaçari, na Bahia, e o terceiro com o Centro Universitário Unicarioca, no Rio de Janeiro.

Na semana passada, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os principais indicadores de qualidade do ensino superior brasileiro, o Índice Geral de Cursos (IGC) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC).

Enquanto o primeiro mostra a nota das instituições considerando a média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado, o CPC é o indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação.

A avaliação considerou os cursos de bacharelado e licenciaturas em Ciências Exatas e dos cursos superiores de tecnologia em Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial.

No Brasil, apenas 9,5% dos cursos ficaram nas faixas 1 e 2, consideradas “insatisfatórias”. E 38,3% de todos os cursos considerados ficaram entre os melhores, nas faixas 4 e 5.

Segundo a secretária de Educação Básica, Kátia Smole, o MEC vai propor uma modificação nos cursos de pedagogia, habilitando os estudantes a ter uma formação específica durante a graduação.

Como é calculado o CPC ?

As notas vão de 1 a 5. Cursos na faixa 4 e 5 são consideradas excelentes e notas na faixa abaixo de 3 são insatisfatórias.

A base de cálculo, segundo informa o Inep, é o desempenho dos estudantes no Enade, o valor que tem a formação por meio do indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), avaliação dos corpo docente no Censo da Educação Superior além de dados obtidos com o Questionário do Estudante relativos a infraestrutura e instalações físicas, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.

Os dados referem-se ao ciclo trienal avaliativo de 2017, que analisou as notas do Enade dos cursos de Ciências Exatas. Licenciaturas e áreas afins, como Arquitetura, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia de Computação, Engenharia Química, Engenharia Civil, Geografia e Sistema de Informação.

Entenda a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo

Cursos com CPC contínuo maior ou igual a 3,945 em todos os componentes avaliados são tem a nota “arredondada” para o valor máximo do CPC faixa. Se não obtiverem em todo os componentes a nota decimal maior que 0,945 isso não acontece e o curso com 3,945 terá CPC faixa 4.

Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.

Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.

Confira os rankings dos cursos que tiveram as melhores e piores avaliações para a graduação de pedagogia, de acordo com o MEC:

Os melhores cursos (Faixa = 4 ou 5)

Edição Área de Avaliação Nome da Instituição de Ensino Categoria Administrativa Município do Curso Estado CPC Contínuo CPC Faixa 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Pública Federal São Carlos SP 4,4117 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE METROPOLITANA DE CAMAÇARI Privada sem fins lucrativos Camaçari BA 4,3686 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 4,3362 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ATENAS Privada com fins lucrativos Paracatu MG 4,3298 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE UNIÃO ARARUAMA DE ENSINO S/S Ltda. Privada com fins lucrativos Araruama RJ 4,3203 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São José do Rio Preto SP 4,2778 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Pública Federal Brasília DF 4,1088 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Assis SP 4,0747 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ANHANGUERA DE RONDONÓPOLIS Privada com fins lucrativos Rondonópolis MT 4,0658 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE NOROESTE Privada com fins lucrativos Goiânia GO 4,0315 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI Privada sem fins lucrativos Lajeado RS 4,0248 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SUMARÉ Privada com fins lucrativos São Paulo SP 4,0203 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS Privada sem fins lucrativos Ourinhos SP 4,0136 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE IDEAU DE GETÚLIO VARGAS Privada com fins lucrativos Getúlio Vargas RS 4,0061 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS Privada sem fins lucrativos Santos SP 3,9918 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA Pública Federal Redenção CE 3,9896 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,9527 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,9516 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE BRASILEIRA Privada com fins lucrativos Vitória ES 3,9507 5 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual São José do Rio Preto SP 3,9449 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,9366 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE NORTE CAPIXABA DE SAO MATEUS Privada com fins lucrativos São Mateus ES 3,9004 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SUMARÉ Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,8732 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA Privada sem fins lucrativos Videira SC 3,8567 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA Privada com fins lucrativos Barra do Garças MT 3,8453 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE BOM DESPACHO Privada sem fins lucrativos Bom Despacho MG 3,8448 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ARAÇATUBA Pública Municipal Araçatuba SP 3,8415 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS Privada com fins lucrativos Porto Alegre RS 3,8386 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE INEDI Privada com fins lucrativos Cachoeirinha RS 3,8384 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE CNEC CAMPO LARGO Privada sem fins lucrativos Campo Largo PR 3,8293 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO Privada sem fins lucrativos Bauru SP 3,8159 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Pública Estadual Irati PR 3,8140 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS SOUZA MARQUES Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,8115 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE VIÇOSA Privada com fins lucrativos Viçosa MG 3,8107 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Jundiaí SP 3,8100 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Ribeirão Preto SP 3,8020 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO Privada sem fins lucrativos Catanduva SP 3,7821 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE MARIA MILZA Privada com fins lucrativos Cruz das Almas BA 3,7751 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA Privada sem fins lucrativos São José dos Campos SP 3,7586 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS Pública Federal Goiânia GO 3,7578 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA Privada com fins lucrativos Jaguariúna SP 3,7528 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Cachoeira do Sul RS 3,7518 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FANEESP – FACULDADE NACIONAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ Privada com fins lucrativos Araucária PR 3,7517 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Pública Federal Sorocaba SP 3,7387 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA Privada sem fins lucrativos Campos dos Goytacazes RJ 3,7377 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,7341 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE Privada sem fins lucrativos Três Corações MG 3,7329 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Araraquara SP 3,7307 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Faculdade CNEC Itajaí Privada sem fins lucrativos Itajaí SC 3,7296 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,7193 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Bauru SP 3,7185 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA Privada sem fins lucrativos Valença RJ 3,7135 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,7134 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,6888 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO Privada sem fins lucrativos Marau RS 3,6773 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS DE BOTUCATU Privada sem fins lucrativos Botucatu SP 3,6683 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA Privada com fins lucrativos Nova Venécia ES 3,6682 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO Pública Federal Morrinhos GO 3,6606 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR Privada com fins lucrativos Maringá PR 3,6522 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Pública Federal Recife PE 3,6508 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos Curitiba PR 3,6466 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Estadual Dourados MS 3,6464 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Torres RS 3,6452 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Pública Estadual Prudentópolis PR 3,6443 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SÃO JOSÉ Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,6407 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE POSITIVO Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,6389 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Pública Estadual Guarapuava PR 3,6285 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE CNEC FARROUPILHA Privada sem fins lucrativos Farroupilha RS 3,6264 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos Porto Alegre RS 3,6263 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE PITÁGORAS DE BELO HORIZONTE Privada com fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,6217 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA Privada sem fins lucrativos Taquara RS 3,6209 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Pública Federal São Mateus ES 3,6086 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS Privada sem fins lucrativos Dourados MS 3,6066 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Privada com fins lucrativos São João del Rei MG 3,6034 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE Privada sem fins lucrativos Volta Redonda RJ 3,5975 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS Privada com fins lucrativos Mogi das Cruzes SP 3,5951 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA Pública Estadual Ponta Grossa PR 3,5935 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,5899 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Faculdade Unirb – Feira de Santana Privada com fins lucrativos Feira de Santana BA 3,5863 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO Privada sem fins lucrativos Colatina ES 3,5856 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE PITÁGORAS DE LONDRINA Privada com fins lucrativos Londrina PR 3,5799 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE VASSOURAS Privada sem fins lucrativos Vassouras RJ 3,5768 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário Sudoeste Paulista Privada com fins lucrativos Avaré SP 3,5611 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE GUARATUBA Privada com fins lucrativos Guaratuba PR 3,5553 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO Privada com fins lucrativos Fortaleza CE 3,5476 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Pública Federal Lavras MG 3,5458 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE JOSÉ BONIFÁCIO Privada sem fins lucrativos José Bonifácio SP 3,5443 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,5412 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE LA SALLE Privada sem fins lucrativos Canoas RS 3,5372 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,5371 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Privada com fins lucrativos Itu SP 3,5343 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO Privada sem fins lucrativos Batatais SP 3,5336 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Pública Federal Camboriú SC 3,5308 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA Privada com fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,5250 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE CASA BRANCA Privada com fins lucrativos Casa Branca SP 3,5222 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI Pública Federal São João del Rei MG 3,5190 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Pública Federal Ituiutaba MG 3,5158 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Santana de Parnaíba SP 3,5103 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ICESP Privada com fins lucrativos Brasília DF 3,5011 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá Privada sem fins lucrativos Ubá MG 3,4940 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Pública Federal Belo Horizonte MG 3,4924 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Faculdade ICESP de Brasília Privada com fins lucrativos Brasília DF 3,4896 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Pública Federal Caruaru PE 3,4869 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SUMARÉ Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,4862 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Pública Federal Angra dos Reis RJ 3,4860 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Bauru SP 3,4791 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pública Federal Rio de Janeiro RJ 3,4752 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SÃO GERALDO Privada com fins lucrativos Cariacica ES 3,4751 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB Privada sem fins lucrativos São João da Boa Vista SP 3,4727 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE IPORÁ Privada com fins lucrativos Iporá GO 3,4693 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Pública Federal Videira SC 3,4690 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST Privada com fins lucrativos Lages SC 3,4654 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ Privada sem fins lucrativos Itajubá MG 3,4615 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pública Federal Juiz de Fora MG 3,4585 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEEVALE Privada sem fins lucrativos Novo Hamburgo RS 3,4583 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO GOTARDO Privada com fins lucrativos São Gotardo MG 3,4462 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Pública Federal São Carlos SP 3,4440 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL Pública Federal Erechim RS 3,4440 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Pública Federal Alfenas MG 3,4414 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,4356 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO Privada sem fins lucrativos Curitiba PR 3,4336 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR Privada com fins lucrativos Trindade GO 3,4310 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE CAPIXABA DA SERRA Privada com fins lucrativos Serra ES 3,4302 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos Santos SP 3,4289 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Estadual Bagé RS 3,4287 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pública Federal Rio Branco AC 3,4258 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Guaíba RS 3,4243 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Estadual Campo Grande MS 3,4222 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE UNIÃO BANDEIRANTE Privada com fins lucrativos São José SC 3,4216 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICENTRO AGES Privada com fins lucrativos Paripiranga BA 3,4151 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS Privada sem fins lucrativos Anápolis GO 3,4132 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE Privada com fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,4103 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Estadual Alegrete RS 3,4026 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA Pública Federal Porto Velho RO 3,4020 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,3995 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE SANTARÉM Privada sem fins lucrativos Santarém PA 3,3968 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Privada sem fins lucrativos Caxias do Sul RS 3,3955 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE EUGÊNIO GOMES Privada sem fins lucrativos Ipirá BA 3,3933 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO Privada sem fins lucrativos Batatais SP 3,3908 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Canoas RS 3,3880 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SUMARÉ Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,3873 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO Privada sem fins lucrativos Campo Grande MS 3,3872 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DO LITORAL SUL PAULISTA Privada com fins lucrativos Praia Grande SP 3,3815 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pública Federal Caicó RN 3,3809 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA Pública Estadual Ponta Grossa PR 3,3794 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Estadual São Francisco de Paula RS 3,3745 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,3730 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Pública Federal Campina Grande PB 3,3724 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA Privada com fins lucrativos Itapeva SP 3,3656 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DA REGIÃO SERRANA Privada com fins lucrativos Santa Maria de Jetibá ES 3,3655 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pública Federal Viçosa MG 3,3643 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,3581 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO Privada sem fins lucrativos Bauru SP 3,3552 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Pública Federal Uberlândia MG 3,3542 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Federal Três Lagoas MS 3,3539 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE FRANCA Privada com fins lucrativos Franca SP 3,3537 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA Privada com fins lucrativos Marília SP 3,3481 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE APUCARANA Privada sem fins lucrativos Apucarana PR 3,3433 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos Privada com fins lucrativos Araguaína TO 3,3419 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Privada sem fins lucrativos São Leopoldo RS 3,3416 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Curitiba PR 3,3413 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA Privada sem fins lucrativos Votuporanga SP 3,3395 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Curitiba PR 3,3310 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Coronel Fabriciano MG 3,3307 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ARAGUAIA Privada com fins lucrativos Goiânia GO 3,3303 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES Privada sem fins lucrativos Frederico Westphalen RS 3,3294 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Pública Federal Rio de Janeiro RJ 3,3270 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DELTA Privada com fins lucrativos Goiânia GO 3,3264 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO Privada com fins lucrativos Caraguatatuba SP 3,3229 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB Privada com fins lucrativos Brasília DF 3,3222 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE CASTELO BRANCO Privada sem fins lucrativos Colatina ES 3,3193 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,3162 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário UNIFAAT Privada com fins lucrativos Atibaia SP 3,3125 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Pública Estadual Londrina PR 3,3113 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS Privada sem fins lucrativos São José do Rio Preto SP 3,3103 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR Privada com fins lucrativos Arapongas PR 3,3086 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO Privada sem fins lucrativos Alfenas MG 3,3077 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO Privada com fins lucrativos Araçatuba SP 3,3072 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO Privada sem fins lucrativos Ribeirão Preto SP 3,3072 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário Joaquim Nabuco de Paulista Privada com fins lucrativos Paulista PE 3,3049 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pública Estadual Rio de Janeiro RJ 3,3014 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO TOCANTINS Pública Estadual Araguatins TO 3,2990 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA Privada com fins lucrativos Aracaju SE 3,2980 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Federal Campo Grande MS 3,2944 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA Privada com fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,2920 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pública Federal Natal RN 3,2919 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE CUIABÁ Privada com fins lucrativos Cuiabá MT 3,2899 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA Privada sem fins lucrativos Capinzal SC 3,2883 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS Pública Estadual Manaus AM 3,2841 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS Privada sem fins lucrativos Campinas SP 3,2820 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA Privada sem fins lucrativos Piracicaba SP 3,2813 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,2801 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO Privada sem fins lucrativos Araras SP 3,2771 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ATENEU Privada com fins lucrativos Fortaleza CE 3,2771 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Pública Estadual Chopinzinho PR 3,2768 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Rio Claro SP 3,2756 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA Privada sem fins lucrativos Tubarão SC 3,2719 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Curitiba PR 3,2707 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY Privada com fins lucrativos Duque de Caxias RJ 3,2668 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE PIMENTA BUENO Privada com fins lucrativos Pimenta Bueno RO 3,2665 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO Privada com fins lucrativos Campo Mourão PR 3,2633 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE MARÍLIA Privada com fins lucrativos Marília SP 3,2617 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO CENECISTA DE OSÓRIO Privada sem fins lucrativos Osório RS 3,2615 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA Privada sem fins lucrativos Presidente Prudente SP 3,2595 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Faculdade Projeção de Sobradinho Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,2591 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA Privada com fins lucrativos Nova Iguaçu RJ 3,2589 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA – ESTÁCIO BRASÍLIA Privada com fins lucrativos Brasília DF 3,2579 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE UNINASSAU TERESINA Privada com fins lucrativos Teresina PI 3,2576 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ Privada sem fins lucrativos Cascavel PR 3,2537 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ Pública Estadual Parnaíba PI 3,2527 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE BERTIOGA Privada sem fins lucrativos Bertioga SP 3,2519 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pública Federal Santa Maria RS 3,2518 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE TRÊS PONTAS Privada sem fins lucrativos Três Pontas MG 3,2518 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Campinas SP 3,2496 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI Pública Federal Diamantina MG 3,2493 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS Privada sem fins lucrativos Petrópolis RJ 3,2485 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Pública Estadual Ilhéus BA 3,2445 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SUMARÉ Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,2442 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU Privada com fins lucrativos São Miguel do Iguaçu PR 3,2430 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA Privada com fins lucrativos Cabo Frio RJ 3,2423 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Sorocaba SP 3,2329 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITARIO PROJEÇÃO Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,2321 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pública Federal Rio de Janeiro RJ 3,2320 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO Privada com fins lucrativos Salvador BA 3,2305 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE VILA VELHA Privada sem fins lucrativos Vila Velha ES 3,2297 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE CNEC UNAÍ Privada sem fins lucrativos Unaí MG 3,2269 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS Privada sem fins lucrativos Varginha MG 3,2264 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Marília SP 3,2245 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,2235 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SINERGIA Privada com fins lucrativos Navegantes SC 3,2226 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE IMPERATRIZ WYDEN Privada com fins lucrativos Imperatriz MA 3,2221 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE SANTA BÁRBARA D’OESTE Privada com fins lucrativos Santa Bárbara d’Oeste SP 3,2217 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL Privada com fins lucrativos Castanhal PA 3,2202 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE PITÁGORAS DE IPATINGA Privada com fins lucrativos Ipatinga MG 3,2180 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE GUAIRACÁ Privada com fins lucrativos Guarapuava PR 3,2178 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS MARIA IMACULADA Privada sem fins lucrativos Mogi Guaçu SP 3,2150 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Pública Federal Vitória ES 3,2142 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Pública Federal São Cristóvão SE 3,2102 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SÃO SALVADOR Privada com fins lucrativos Salvador BA 3,2093 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pública Federal Santa Maria RS 3,2083 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE TRÊS DE MAIO Privada sem fins lucrativos Três de Maio RS 3,2080 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos Ijuí RS 3,2052 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Pública Federal Rondonópolis MT 3,2031 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM Privada sem fins lucrativos Lins SP 3,2016 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA Privada sem fins lucrativos Feira de Santana BA 3,1997 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE PATO BRANCO Privada com fins lucrativos Pato Branco PR 3,1992 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO Privada sem fins lucrativos Carazinho RS 3,1956 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Estácio FIB – Centro Universitário Estácio da Bahia Privada com fins lucrativos Salvador BA 3,1941 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Privada sem fins lucrativos Vacaria RS 3,1904 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1871 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1869 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos Campinas SP 3,1868 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE Privada sem fins lucrativos Criciúma SC 3,1866 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,1849 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Gravataí RS 3,1809 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1799 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO Pública Federal Nova Iguaçu RJ 3,1749 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Presidente Prudente SP 3,1738 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE PROJEÇÃO DO GUARÁ Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,1734 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Universidade Estadual do Paraná Pública Estadual União da Vitória PR 3,1681 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil Privada sem fins lucrativos Boa Vista RR 3,1670 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO Privada sem fins lucrativos Vitória ES 3,1643 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Pública Federal Guarulhos SP 3,1630 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SUMARÉ Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1619 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Pública Estadual Laranjeiras do Sul PR 3,1558 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE Privada sem fins lucrativos Curitiba PR 3,1547 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Pública Federal Garanhuns PE 3,1538 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE BRASIL CENTRAL Privada com fins lucrativos Águas Lindas de Goiás GO 3,1533 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pública Estadual São Gonçalo RJ 3,1514 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE PROJEÇÃO DE CEILÂNDIA Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,1486 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS DE JAHU Privada sem fins lucrativos Jaú SP 3,1476 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE MINAS BH Privada com fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,1435 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Araraquara SP 3,1400 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,1388 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS Privada sem fins lucrativos Varginha MG 3,1354 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Universidade Estadual do Norte do Paraná Pública Estadual Cornélio Procópio PR 3,1350 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL Pública Federal Chapecó SC 3,1310 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Federal Campo Grande MS 3,1298 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1289 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS DE ARACRUZ Privada sem fins lucrativos Aracruz ES 3,1278 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,1276 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Pública Estadual Cianorte PR 3,1273 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1261 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DA INDÚSTRIA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Privada sem fins lucrativos São José dos Pinhais PR 3,1255 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Faculdade Martha Falcão Wyden Privada com fins lucrativos Manaus AM 3,1236 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS Privada com fins lucrativos Araguari MG 3,1236 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE PITÁGORAS DE TEIXEIRA DE FREITAS Privada com fins lucrativos Teixeira de Freitas BA 3,1225 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pública Federal Santa Maria RS 3,1164 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA – FIBRA Privada com fins lucrativos Belém PA 3,1146 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ANHANGUERA PITÁGORAS DE JUNDIAÍ Privada com fins lucrativos Jundiaí SP 3,1139 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE Privada sem fins lucrativos Pará de Minas MG 3,1111 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,1089 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos São Jerônimo RS 3,1083 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ Pública Estadual Foz do Iguaçu PR 3,1074 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE PORTO-ALEGRENSE Privada sem fins lucrativos Porto Alegre RS 3,1055 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI Pública Federal Sete Lagoas MG 3,1038 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1035 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR Privada com fins lucrativos Londrina PR 3,0955 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Pública Federal Recife PE 3,0945 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ Pública Estadual Cascavel PR 3,0938 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA Privada sem fins lucrativos Ribeirão Preto SP 3,0933 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Pública Federal Santo Antônio de Pádua RJ 3,0906 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA Privada com fins lucrativos Vitória ES 3,0898 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Pública Federal Dourados MS 3,0898 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS DE SANTA FÉ DO SUL Pública Municipal Santa Fé do Sul SP 3,0880 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SÃO SEBASTIÃO Privada com fins lucrativos São Sebastião SP 3,0868 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE IGARASSU Privada sem fins lucrativos Igarassu PE 3,0867 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,0851 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Faculdade Assis Gurgacz Privada com fins lucrativos Toledo PR 3,0843 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Pública Federal São Carlos SP 3,0835 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário CEUNI – FAMETRO Privada com fins lucrativos Manaus AM 3,0824 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos Queimados RJ 3,0807 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIC Privada com fins lucrativos Cuiabá MT 3,0795 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Pública Federal Cajazeiras PB 3,0783 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ Pública Estadual Francisco Beltrão PR 3,0783 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE Privada sem fins lucrativos Brusque SC 3,0774 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pública Estadual Rio de Janeiro RJ 3,0769 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,0767 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos Campos dos Goytacazes RJ 3,0749 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS Privada sem fins lucrativos Pelotas RS 3,0729 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário FACEX Privada sem fins lucrativos Natal RN 3,0724 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO FAI Privada com fins lucrativos Itapiranga SC 3,0697 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos São João de Meriti RJ 3,0662 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Pública Federal Goiânia GO 3,0652 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Federal Naviraí MS 3,0567 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Pública Federal Niterói RJ 3,0563 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Pública Federal Manaus AM 3,0561 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE CNEC SANTO ÂNGELO Privada sem fins lucrativos Santo Ângelo RS 3,0552 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Pública Federal Teresina PI 3,0537 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE IDEAL WYDEN Privada com fins lucrativos Belém PA 3,0536 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário Regional do Brasil Privada com fins lucrativos Salvador BA 3,0496 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE PORTO FERREIRA Privada com fins lucrativos Porto Ferreira SP 3,0481 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE BOA ESPERANÇA Privada sem fins lucrativos Boa Esperança MG 3,0471 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE FUNORTE DE JANAÚBA Privada com fins lucrativos Janaúba MG 3,0461 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,0446 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES Privada sem fins lucrativos Santo Ângelo RS 3,0423 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos Santa Rosa RS 3,0416 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE UNINASSAU JOÃO PESSOA Privada sem fins lucrativos João Pessoa PB 3,0408 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte – Estácio BH Privada com fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,0408 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA Privada sem fins lucrativos Caratinga MG 3,0399 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS Privada sem fins lucrativos Goiânia GO 3,0396 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Privada sem fins lucrativos Várzea Grande MT 3,0384 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário Metrocamp Wyden Privada com fins lucrativos Campinas SP 3,0381 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE IBAITI Privada sem fins lucrativos Ibaiti PR 3,0379 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Pública Federal Parnaíba PI 3,0359 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Pública Federal Bragança PA 3,0338 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE UNINASSAU PARNAÍBA Privada com fins lucrativos Parnaíba PI 3,0322 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos Curitiba PR 3,0317 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,0309 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário UNIFAFIBE Privada sem fins lucrativos Bebedouro SP 3,0287 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO CONTESTADO Privada sem fins lucrativos Canoinhas SC 3,0272 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pública Federal Natal RN 3,0257 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,0230 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ Pública Estadual Campo Maior PI 3,0230 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA Privada sem fins lucrativos Campos do Jordão SP 3,0229 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE ADVENTISTA DE HORTOLÂNDIA – UNASP HORTOLÂNDIA Privada sem fins lucrativos Hortolândia SP 3,0229 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE IDEAU DE CAXIAS DO SUL Privada com fins lucrativos Caxias do Sul RS 3,0218 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA Privada com fins lucrativos Uberlândia MG 3,0195 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS Privada sem fins lucrativos Santos SP 3,0172 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA Pública Municipal Palhoça SC 3,0162 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS Pública Estadual Manaus AM 3,0145 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC Privada sem fins lucrativos Joinville SC 3,0132 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE PANAMERICANA DE JI-PARANÁ Privada sem fins lucrativos Ji-Paraná RO 3,0121 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,0072 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL Privada com fins lucrativos Garça SP 3,0072 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pública Federal Florianópolis SC 3,0072 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ Pública Federal Palmas PR 3,0062 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos Americana SP 3,0046 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Pública Estadual Sinop MT 3,0041 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE SANTO AMARO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,0041 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS Privada sem fins lucrativos Três Lagoas MS 3,0020 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ Privada com fins lucrativos Teresina PI 3,0010 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Faculdade Meta Privada com fins lucrativos Rio Branco AC 2,9998 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE SOROCABA Privada sem fins lucrativos Sorocaba SP 2,9997 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 2,9950 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA Privada sem fins lucrativos Santos SP 2,9948 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Pública Federal Mariana MG 2,9928 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Pública Federal Jataí GO 2,9926 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS DE SERGIPE Privada com fins lucrativos Tobias Barreto SE 2,9899 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE SUZANO Privada sem fins lucrativos Suzano SP 2,9892 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Estadual Cruz Alta RS 2,9859 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SUL-AMERICANA Privada com fins lucrativos Goiânia GO 2,9858 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA Privada sem fins lucrativos Santos SP 2,9835 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO CENECISTA DE OSÓRIO Privada sem fins lucrativos Osório RS 2,9832 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE Privada sem fins lucrativos Joinville SC 2,9819 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTO ANTÔNIO Privada com fins lucrativos Joinville SC 2,9813 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO Privada sem fins lucrativos Passo Fundo RS 2,9810 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB Privada com fins lucrativos Brasília DF 2,9794 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA Pública Estadual Campina Grande PB 2,9788 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO Pública Estadual Nazaré da Mata PE 2,9783 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Estadual Osório RS 2,9776 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL Privada sem fins lucrativos Santa Cruz do Sul RS 2,9753 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA Privada com fins lucrativos Belém PA 2,9750 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL Privada com fins lucrativos Curitiba PR 2,9748 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE SANTA AMÉLIA Privada com fins lucrativos Ponta Grossa PR 2,9725 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA Pública Estadual Florianópolis SC 2,9714 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Pública Federal Salvador BA 2,9712 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Centro Universitário de Itapira Privada com fins lucrativos Itapira SP 2,9693 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA Pública Federal Ji-Paraná RO 2,9674 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Federal Porto Alegre RS 2,9671 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Privada sem fins lucrativos São Leopoldo RS 2,9664 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Pública Federal Cuiabá MT 2,9664 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO Pública Federal Seropédica RJ 2,9647 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADES INTEGRADAS DE CATAGUASES Privada sem fins lucrativos Cataguases MG 2,9633 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Pública Federal Castanhal PA 2,9628 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS Privada com fins lucrativos Mogi das Cruzes SP 2,9624 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Pública Federal Cametá PA 2,9612 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES Privada com fins lucrativos São Paulo SP 2,9610 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE MIRASSOL Privada com fins lucrativos Mirassol SP 2,9593 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ Privada sem fins lucrativos Chapecó SC 2,9581 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA Privada sem fins lucrativos Araraquara SP 2,9578 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IVOTI Privada sem fins lucrativos Ivoti RS 2,9569 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CENTRO UNIVERSITÁRIO BARRIGA VERDE Privada sem fins lucrativos Orleans SC 2,9556 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Pública Federal Porto Alegre RS 2,9553 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Pública Municipal Taubaté SP 2,9542 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES Privada sem fins lucrativos Nova Friburgo RJ 2,9532 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE PARANAENSE Privada sem fins lucrativos Umuarama PR 2,9511 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) CLARETIANO – FACULDADE – CLARETIANORC Privada sem fins lucrativos Rio Claro SP 2,9511 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE TIRADENTES Privada com fins lucrativos Aracaju SE 2,9501 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE POTIGUAR Privada com fins lucrativos Natal RN 2,9499 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA Pública Federal João Pessoa PB 2,9487 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) FACULDADE DE PARÁ DE MINAS Privada sem fins lucrativos Pará de Minas MG 2,9481 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 2,9474 4 2017 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO Pública Federal São Luís MA 2,9464 4

Os piores cursos (Faixa < 3)