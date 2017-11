Os melhores (e piores) cursos de odontologia, segundo o MEC

São Paulo – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), divulgou nesta segunda-feira (27) a avaliação de cursos de graduação em odontologia no país.

A base do estudo é o CPC (Conceito Preliminar de Curso), formado por 8 componentes agrupados em 3 dimensões da qualidade da formação dos futuros dentistas.

As dimensões são: desempenho dos estudantes (que leva em conta a nota no Enade, entre outros fatores), corpo docente (nota de proporção de mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (entre as quais estão notas referentes à organização didático-pedagógica e infraestrutura).

A nota contínua vai de 0 a 5. Os melhores cursos, de acordo com o MEC, estão no CPC faixa 5 e têm CPC contínuo entre 3,945 e 5.

O CPC faixa é calculado a partir do CPC contínuo. Os cursos com nota contínua maior ou igual a 3,945 “pulam” para valor máximo do CPC faixa, igual a 5, mas só se tiverem nota maior que 0,945 em todos os 8 componentes avaliados. Caso contrário, mesmo obtendo nota contínua maior ou igual a 3,945, o curso terá CPC faixa igual a 4.

Essa nota é calculada para os cursos de graduação que tenham no mínimo dois estudantes concluintes participantes no Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”. Vale lembrar que não são consideradas universidades que não participam do Enade, entre as quais está a USP (Universidade de São Paulo).

Veja abaixo os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) cursos de odontologia. Os resultados se referem ao ciclo de avaliação de 2016 do MEC. Alguns cursos apareceram na lista original com a indicação SC (Sem Conceito) ou “em análise”, e foram excluídos tabelas a seguir:

Os melhores cursos (CPC faixa = 4 ou 5)

ano nome da instituição categoria administrativa município estado cpc contínuo cpc faixa 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos campinas sp 4,2749 5 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 4,2465 5 2016 faculdade são leopoldo mandic privada com fins lucrativos campinas sp 4,1178 5 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos sorocaba sp 4,0689 5 2016 universidade federal do ceará pessoa jurídica de direito público – federal sobral ce 3,9314 4 2016 centro universitário da grande dourados pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação dourados ms 3,8932 4 2016 instituto nacional de ensino superior e pós-graduação padre gervásio privada com fins lucrativos pouso alegre mg 3,8868 4 2016 universidade estadual de ponta grossa pessoa jurídica de direito público – estadual ponta grossa pr 3,8420 4 2016 universidade federal do amazonas pessoa jurídica de direito público – federal manaus am 3,8233 4 2016 universidade do oeste de santa catarina pessoa jurídica de direito público – municipal joaçaba sc 3,8226 4 2016 universidade positivo privada com fins lucrativos curitiba pr 3,7583 4 2016 centro de ensino superior de valença privada sem fins lucrativos valença rj 3,7277 4 2016 universidade luterana do brasil pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação cachoeira do sul rs 3,7167 4 2016 universidade estadual paulista júlio de mesquita filho pessoa jurídica de direito público – estadual são josé dos campos sp 3,7055 4 2016 universidade estadual de maringá pessoa jurídica de direito público – estadual maringá pr 3,6892 4 2016 universidade estadual paulista júlio de mesquita filho pessoa jurídica de direito público – estadual araçatuba sp 3,6797 4 2016 centro universitário de várzea grande privada sem fins lucrativos várzea grande mt 3,6656 4 2016 universidade estadual de campinas pessoa jurídica de direito público – estadual piracicaba sp 3,6336 4 2016 universidade do oeste paulista privada sem fins lucrativos presidente prudente sp 3,6216 4 2016 universidade do estado do rio grande do norte pessoa jurídica de direito público – estadual caicó rn 3,6068 4 2016 universidade federal de alfenas pessoa jurídica de direito público – federal alfenas mg 3,5515 4 2016 universidade paranaense privada sem fins lucrativos francisco beltrão pr 3,5185 4 2016 universidade federal do rio grande do sul pessoa jurídica de direito público – federal porto alegre rs 3,5185 4 2016 universidade federal do espírito santo pessoa jurídica de direito público – federal vitória es 3,5138 4 2016 faculdade de ciências sociais aplicadas pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial tangará da serra mt 3,5129 4 2016 universidade de brasília pessoa jurídica de direito público – federal brasília df 3,4911 4 2016 pontifícia universidade católica do rio grande do sul privada sem fins lucrativos porto alegre rs 3,4685 4 2016 centro universitário de maringá – unicesumar pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial maringá pr 3,4398 4 2016 universidade nove de julho privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,4312 4 2016 faculdades integradas de santa fé do sul pessoa jurídica de direito público – municipal santa fé do sul sp 3,4177 4 2016 faculdades integradas são pedro privada sem fins lucrativos vitória es 3,4054 4 2016 universidade paranaense privada sem fins lucrativos cascavel pr 3,3967 4 2016 universidade federal de goiás pessoa jurídica de direito público – federal goiânia go 3,3891 4 2016 universidade do estado do amazonas pessoa jurídica de direito público – estadual manaus am 3,3881 4 2016 universidade estadual do oeste do paraná pessoa jurídica de direito público – estadual cascavel pr 3,3749 4 2016 universidade federal do piauí pessoa jurídica de direito público – federal teresina pi 3,3657 4 2016 universidade federal da paraíba pessoa jurídica de direito público – federal joão pessoa pb 3,3540 4 2016 universidade luterana do brasil pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação canoas rs 3,3445 4 2016 universidade veiga de almeida privada com fins lucrativos rio de janeiro rj 3,3421 4 2016 faculdade de ciências agrárias e da saúde privada com fins lucrativos lauro de freitas ba 3,3394 4 2016 centro universitário doutor leão sampaio privada com fins lucrativos juazeiro do norte ce 3,3211 4 2016 universidade federal do rio grande do norte pessoa jurídica de direito público – federal natal rn 3,3066 4 2016 universidade de mogi das cruzes privada com fins lucrativos mogi das cruzes sp 3,2971 4 2016 universidade do sagrado coração privada sem fins lucrativos bauru sp 3,2950 4 2016 centro universitário de anápolis privada sem fins lucrativos anápolis go 3,2936 4 2016 centro universitário de união da vitória pessoa jurídica de direito público – municipal união da vitória pr 3,2691 4 2016 centro universitário de rio preto privada com fins lucrativos são josé do rio preto sp 3,2498 4 2016 faculdade meridional privada com fins lucrativos passo fundo rs 3,2458 4 2016 universidade federal de santa catarina pessoa jurídica de direito público – federal florianópolis sc 3,2447 4 2016 universidade josé do rosário vellano privada sem fins lucrativos varginha mg 3,2385 4 2016 universidade cruzeiro do sul pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil são paulo sp 3,2302 4 2016 universidade do estado do rio de janeiro pessoa jurídica de direito público – estadual rio de janeiro rj 3,2144 4 2016 universidade federal da bahia pessoa jurídica de direito público – federal salvador ba 3,2131 4 2016 universidade federal de santa maria pessoa jurídica de direito público – federal santa maria rs 3,2066 4 2016 universidade estadual da paraíba pessoa jurídica de direito público – estadual campina grande pb 3,2049 4 2016 universidade federal do ceará pessoa jurídica de direito público – federal fortaleza ce 3,1982 4 2016 faculdade são josé privada sem fins lucrativos rio de janeiro rj 3,1751 4 2016 universidade da região de joinville pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – sociedade joinville sc 3,1690 4 2016 universidade paranaense privada sem fins lucrativos umuarama pr 3,1642 4 2016 universidade do ceuma – uniceuma privada sem fins lucrativos são luís ma 3,1612 4 2016 universidade federal do maranhão pessoa jurídica de direito público – federal são luís ma 3,1598 4 2016 universidade josé do rosário vellano privada sem fins lucrativos alfenas mg 3,1543 4 2016 universidade do grande rio professor josé de souza herdy privada sem fins lucrativos rio de janeiro rj 3,1538 4 2016 universidade federal de juiz de fora pessoa jurídica de direito público – federal juiz de fora mg 3,1458 4 2016 universidade estadual de londrina pessoa jurídica de direito público – estadual londrina pr 3,1356 4 2016 faculdade integral diferencial pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil teresina pi 3,1325 4 2016 universidade de pernambuco pessoa jurídica de direito público – estadual camaragibe pe 3,1319 4 2016 universidade estadual paulista júlio de mesquita filho pessoa jurídica de direito público – estadual araraquara sp 3,1313 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos manaus am 3,1289 4 2016 universidade cidade de são paulo privada com fins lucrativos são paulo sp 3,1268 4 2016 universidade de fortaleza privada sem fins lucrativos fortaleza ce 3,1217 4 2016 universidade federal de uberlândia pessoa jurídica de direito público – federal uberlândia mg 3,1139 4 2016 universidade estadual de feira de santana pessoa jurídica de direito público – estadual feira de santana ba 3,1093 4 2016 universidade cruzeiro do sul pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil são paulo sp 3,1071 4 2016 universidade federal do rio de janeiro pessoa jurídica de direito público – federal rio de janeiro rj 3,0963 4 2016 universidade federal de minas gerais pessoa jurídica de direito público – federal belo horizonte mg 3,0934 4 2016 universidade federal de pernambuco pessoa jurídica de direito público – federal recife pe 3,0906 4 2016 faculdade cathedral privada com fins lucrativos boa vista rr 3,0854 4 2016 centro universitário herminio ometto privada sem fins lucrativos araras sp 3,0844 4 2016 centro universitário da faculdade de saúde, ciências humanas e tecnológicas do piauí privada com fins lucrativos teresina pi 3,0817 4 2016 centro universitário franciscano privada sem fins lucrativos santa maria rs 3,0758 4 2016 escola bahiana de medicina e saúde pública privada sem fins lucrativos salvador ba 3,0648 4 2016 universidade do vale do itajaí pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação itajaí sc 3,0581 4 2016 centro universitário de volta redonda privada sem fins lucrativos volta redonda rj 3,0532 4 2016 universidade federal de campina grande pessoa jurídica de direito público – federal patos pb 3,0513 4 2016 centro universitário das faculdades metropolitanas unidas pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil são paulo sp 3,0280 4 2016 universidade do grande rio professor josé de souza herdy privada sem fins lucrativos duque de caxias rj 3,0280 4 2016 universidade braz cubas pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil mogi das cruzes sp 3,0270 4 2016 universidade ibirapuera privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,0205 4 2016 faculdade de ciências humanas, econômicas e da saúde de araguaína privada com fins lucrativos araguaína to 3,0167 4 2016 universidade de cuiabá pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil cuiabá mt 3,0118 4 2016 centro universitário de lavras privada sem fins lucrativos lavras mg 3,0113 4 2016 pontifícia universidade católica do paraná privada sem fins lucrativos curitiba pr 3,0082 4 2016 universidade de passo fundo privada sem fins lucrativos passo fundo rs 2,9912 4 2016 universidade federal dos vales do jequitinhonha e mucuri pessoa jurídica de direito público – federal diamantina mg 2,9851 4 2016 faculdade asces privada sem fins lucrativos caruaru pe 2,9845 4 2016 universidade católica de brasília privada sem fins lucrativos brasília df 2,9699 4 2016 universidade santa cecília privada sem fins lucrativos santos sp 2,9651 4 2016 faculdade maria milza privada com fins lucrativos cruz das almas ba 2,9610 4 2016 universidade de ribeirão preto privada sem fins lucrativos ribeirão preto sp 2,9580 4 2016 universidade regional de blumenau pessoa jurídica de direito público – municipal blumenau sc 2,9565 4 2016 universidade federal de mato grosso do sul pessoa jurídica de direito público – federal campo grande ms 2,9528 4 2016 centro universitário euro-americano privada sem fins lucrativos brasília df 2,9482 4 2016 universidade tuiuti do paraná privada com fins lucrativos curitiba pr 2,9467 4

