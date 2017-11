Os melhores e piores cursos de medicina do Brasil, segundo o MEC

São Paulo – A Universidade Federal de Viçosa é a instituição que teve o curso de medicina mais bem classificado do Brasil, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que pertence ao MEC, divulgou hoje no Diário Oficial da União e em seu portal os dados relativos dois dos principais indicadores de qualidade da educação superior brasileira: o Conceito Preliminar de Curso (CPC) – indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação –, e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). Os dados já estavam disponíveis para consulta das universidades desde sexta-feira, dia 24 de novembro.

As informações referem-se ao ciclo avaliativo de 2016 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) que contemplou 18 áreas de avaliação, 4.300 cursos e 195.757 participantes no exame.

O CPC é sempre divulgado no ano seguinte à realização do Enade e leva em conta os cursos daquele ciclo avaliativo, já que a cada ano diferentes áreas do conhecimento são contempladas.

Foram avaliados em 2016 cursos superiores de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, zootecnia. Entre os cursos tecnológicos área de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança, entraram no ciclo de 2016.

Como é calculado o CPC ?

As notas vão de 1 a 5. A base de cálculo, segundo informa o Inep, é o desempenho dos estudantes no Enade, o valor que tem a formação por meio do indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), avaliação dos corpo docente no Censo da Educação Superior além de dados obtidos com o Questionário do Estudante relativos a infraestrutura e instalações físicas, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.

As notas técnicas oficiais sobre os indicadores podem ser consultadas no site do Inep.

Entenda a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo

O CPC faixa deriva do CPC contínuo. Cursos com CPC contínuo maior ou igual a 3,945 em todos os componentes avaliados são tem a nota “arredondada” para o valor máximo do CPC faixa. Se não obtiverem em todo os componentes a nota decimal maior que 0,945 isso não acontece e o curso com 3,945 terá CPC faixa 4.

Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.

Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.

Veja abaixo os rankings com os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) cursos de medicina do Brasil.

Os melhores cursos (CPC faixa = 4 ou 5)

Ano Nome da Instituição de Ensino Categoria Administrativa Município Estado CPC Contínuo CPC Faixa 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal VIÇOSA MG 3,9806 5 2016 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Privada sem fins lucrativos SÃO PAULO SP 3,8041 4 2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA Privada sem fins lucrativos VALENÇA RJ 3,7867 4 2016 UNIVERSIDADE DE CUIABÁ Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil CUIABÁ MT 3,7640 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual CAMPINAS SP 3,6988 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual FORTALEZA CE 3,6824 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SÃO PAULO SP 3,5878 4 2016 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos PORTO ALEGRE RS 3,5717 4 2016 FACULDADE ATENAS Privada com fins lucrativos PARACATU MG 3,5631 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual ILHÉUS BA 3,5407 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual MARINGÁ PR 3,4978 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal FORTALEZA CE 3,4970 4 2016 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RIO DE JANEIRO RJ 3,4959 4 2016 UNIVERSIDADE DE FORTALEZA Privada sem fins lucrativos FORTALEZA CE 3,4908 4 2016 UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO Privada com fins lucrativos SÃO PAULO SP 3,4735 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA Privada com fins lucrativos JUIZ DE FORA MG 3,4412 4 2016 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal JUNDIAÍ SP 3,4171 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PORTO ALEGRE RS 3,3852 4 2016 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos CURITIBA PR 3,3793 4 2016 UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal JOAÇABA SC 3,3581 4 2016 UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA Privada sem fins lucrativos PALHOÇA SC 3,3369 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual VITÓRIA DA CONQUISTA BA 3,3287 4 2016 CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS Privada com fins lucrativos FORTALEZA CE 3,3264 4 2016 FACULDADE DE MEDICINA DO ABC Privada sem fins lucrativos SANTO ANDRÉ SP 3,2961 4 2016 UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS Privada sem fins lucrativos SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP 3,2954 4 2016 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Privada sem fins lucrativos BELÉM PA 3,2822 4 2016 UNIVERSIDADE POSITIVO Privada com fins lucrativos CURITIBA PR 3,2709 4 2016 FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP 3,2652 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal BELO HORIZONTE MG 3,2561 4 2016 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal BRASÍLIA DF 3,2532 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PONTA GROSSA PR 3,2470 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal JUIZ DE FORA MG 3,2270 4 2016 UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL Privada sem fins lucrativos SANTA CRUZ DO SUL RS 3,2069 4 2016 ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA Privada sem fins lucrativos SALVADOR BA 3,1999 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SÃO PAULO SP 3,1931 4 2016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PORTO ALEGRE RS 3,1910 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal OURO PRETO MG 3,1705 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RIO DE JANEIRO RJ 3,1619 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA Privada com fins lucrativos JOÃO PESSOA PB 3,1596 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS Privada com fins lucrativos SALVADOR BA 3,1506 4 2016 FACULDADE BRASILEIRA Privada com fins lucrativos VITÓRIA ES 3,1408 4 2016 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE Privada com fins lucrativos BELO HORIZONTE MG 3,1339 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal NATAL RN 3,1266 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual BOTUCATU SP 3,1237 4 2016 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SOROCABA SP 3,1153 4 2016 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ Privada com fins lucrativos TERESINA PI 3,1131 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MACAPÁ AP 3,1084 4 2016 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação FERNANDÓPOLIS SP 3,0998 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MACEIÓ AL 3,0993 4 2016 CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação RIBEIRÃO PRETO SP 3,0909 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal ARACAJU SE 3,0904 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual LONDRINA PR 3,0846 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal CURITIBA PR 3,0582 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SÃO CARLOS SP 3,0530 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO Privada sem fins lucrativos CATANDUVA SP 3,0462 4 2016 UNIVERSIDADE DO CEUMA – UNICEUMA Privada sem fins lucrativos SÃO LUÍS MA 3,0294 4 2016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PORTO VELHO RO 3,0230 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal CAMPO GRANDE MS 3,0222 4 2016 UNIVERSIDADE TIRADENTES Privada com fins lucrativos ARACAJU SE 3,0142 4 2016 UNIVERSIDADE VILA VELHA Privada sem fins lucrativos VILA VELHA ES 2,9990 4 2016 UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA Privada sem fins lucrativos VASSOURAS RJ 2,9951 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual CASCAVEL PR 2,9791 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal FLORIANÓPOLIS SC 2,9747 4 2016 UNIVERSIDADE POTIGUAR Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil NATAL RN 2,9732 4 2016 UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO Privada sem fins lucrativos RIBEIRÃO PRETO SP 2,9640 4 2016 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RECIFE PE 2,9581 4

Os piores cursos (CPC faixa < 3)