Os melhores e piores cursos de engenharia civil do Brasil, segundo o MEC

São Paulo – O curso de engenharia civil do Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro, foi o mais bem avaliado do Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Educação (MEC).

Em sequência, o segundo melhor curso do país de engenharia civil é o do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), de Florianópolis. O terceiro lugar ficou com o Centro Universitário Farias Brito (FBUNI), de Fortaleza.

Nesta terça-feira, 18, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o s principais indicadores de qualidade do ensino superior brasileiro, o Índice Geral de Cursos (IGC) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC).

Enquanto o primeiro mostra a nota das instituições considerando a média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado, o CPC é o indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação.

A avaliação considerou os cursos de bacharelado e licenciaturas em Ciências Exatas e dos cursos superiores de tecnologia em Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial.

No Brasil, apenas 9,5% dos cursos ficaram nas faixas 1 e 2, consideradas “insatisfatórias”. E 38,3% de todos os cursos considerados ficaram entre os melhores, nas faixas 4 e 5.

Como é calculado o CPC ?

As notas vão de 1 a 5. Cursos na faixa 4 e 5 são consideradas excelentes e notas na faixa abaixo de 3 são insatisfatórias.

A base de cálculo, segundo informa o Inep, é o desempenho dos estudantes no Enade, o valor que tem a formação por meio do indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), avaliação dos corpo docente no Censo da Educação Superior além de dados obtidos com o Questionário do Estudante relativos a infraestrutura e instalações físicas, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.

Os dados referem-se ao ciclo trienal avaliativo de 2017, que analisou as notas do Enade dos cursos de Ciências Exatas. Licenciaturas e áreas afins, como Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia de Computação, Engenharia Química, Pedagogia, Geografia e Sistema de Informação.

Entenda a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo

Cursos com CPC contínuo maior ou igual a 3,945 em todos os componentes avaliados são tem a nota “arredondada” para o valor máximo do CPC faixa. Se não obtiverem em todo os componentes a nota decimal maior que 0,945 isso não acontece e o curso com 3,945 terá CPC faixa 4.

Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.

Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.

Confira os rankings dos cursos que tiveram as melhores e piores avaliações para a graduação de engenharia civil, de acordo com o MEC:

Os melhores cursos (Faixa = 4 ou 5)

Edição Nome da instituição de ensino Categoria administrativa Município Estado CPC Contínuo CPC Faixa 2017 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA Pública Federal Rio de Janeiro RJ 4,6674 5 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Pública Federal Florianópolis SC 4,3651 5 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO FARIAS BRITO Privada com fins lucrativos Fortaleza CE 4,2390 5 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS Pública Federal Palmeira dos Índios AL 3,9818 5 2017 FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS Privada com fins lucrativos Lauro de Freitas BA 3,9278 4 2017 Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville Privada sem fins lucrativos Joinville SC 3,9247 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO Pública Estadual Campos dos Goytacazes RJ 3,9170 4 2017 FACULDADE ANHANGUERA DE JOINVILLE Privada com fins lucrativos Joinville SC 3,7718 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Pública Estadual Ilhéus BA 3,7487 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO Privada sem fins lucrativos Vitória ES 3,7367 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Pública Estadual Maringá PR 3,7107 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA Pública Federal Boa Vista RR 3,6946 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA Pública Federal Foz do Iguaçu PR 3,6779 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM Privada sem fins lucrativos Araçatuba SP 3,6760 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pública Federal Rio Paranaíba MG 3,6734 4 2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA Pública Federal São José dos Campos SP 3,6567 4 2017 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Pública Federal Brasília DF 3,6535 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO Pública Federal Rio Verde GO 3,6410 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST Privada com fins lucrativos Lages SC 3,6009 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC Privada sem fins lucrativos Joinville SC 3,5992 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pública Federal Florianópolis SC 3,5563 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB Privada com fins lucrativos Brasília DF 3,5458 4 2017 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS Privada com fins lucrativos São José SC 3,5123 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS Pública Federal Goiânia GO 3,5085 4 2017 FACULDADE UNA DE UBERLÂNDIA Privada com fins lucrativos Uberlândia MG 3,4906 4 2017 UNIVERSIDADE SALVADOR Privada com fins lucrativos Salvador BA 3,4797 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Bauru SP 3,4773 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,4768 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Pública Estadual Campinas SP 3,4505 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Pública Federal Macaé RJ 3,4480 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS Pública Federal Maceió AL 3,4241 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI Pública Federal Itajubá MG 3,4138 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS Privada sem fins lucrativos Dourados MS 3,4005 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Privada com fins lucrativos Salto SP 3,3984 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS Privada com fins lucrativos Fortaleza CE 3,3970 4 2017 FACULDADE DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS – FEAMIG Privada sem fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,3848 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA Pública Estadual Araruna PB 3,3819 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pública Federal Joinville SC 3,3694 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Pública Estadual Feira de Santana BA 3,3629 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO Pública Federal São Luís MA 3,3576 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pública Federal Viçosa MG 3,3568 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pública Federal Pelotas RS 3,3557 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Pública Federal Rio de Janeiro RJ 3,3460 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos Santos SP 3,3231 4 2017 FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS Privada com fins lucrativos Paracatu MG 3,3218 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA Pública Federal João Pessoa PB 3,3059 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Pública Federal Fortaleza CE 3,2990 4 2017 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS Pública Federal Curvelo MG 3,2907 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ Privada sem fins lucrativos Maringá PR 3,2866 4 2017 UNIVERSIDADE SALVADOR Privada com fins lucrativos Feira de Santana BA 3,2788 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS Privada sem fins lucrativos Varginha MG 3,2777 4 2017 UNIVERSIDADE VILA VELHA Privada sem fins lucrativos Vila Velha ES 3,2599 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pública Federal Santa Maria RS 3,2513 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA Pública Federal Alegrete RS 3,2512 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Pública Federal Manaus AM 3,2446 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Federal Porto Alegre RS 3,2438 4 2017 UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO Privada sem fins lucrativos Alfenas MG 3,2410 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA Pública Federal Cruz das Almas BA 3,2351 4 2017 FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE Privada com fins lucrativos Viçosa MG 3,2337 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Pública Federal Caruaru PE 3,2309 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTEC Privada com fins lucrativos Caxias do Sul RS 3,2237 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE BOM DESPACHO Privada sem fins lucrativos Bom Despacho MG 3,2232 4 2017 UNIVERSIDADE LA SALLE Privada sem fins lucrativos Canoas RS 3,2173 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Pública Federal Campina Grande PB 3,2169 4 2017 UNIVERSIDADE PARANAENSE Privada sem fins lucrativos Francisco Beltrão PR 3,2153 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Ilha Solteira SP 3,2130 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Pública Estadual Umuarama PR 3,2074 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU Privada com fins lucrativos União da Vitória PR 3,2060 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pública Federal Juiz de Fora MG 3,1918 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI Privada com fins lucrativos Teresina PI 3,1914 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Pública Federal São Cristóvão SE 3,1903 4 2017 UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY Privada com fins lucrativos Duque de Caxias RJ 3,1886 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA – ESTÁCIO SANTA CATARINA Privada com fins lucrativos São José SC 3,1863 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 3,1808 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Pública Federal Belo Horizonte MG 3,1789 4 2017 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Privada sem fins lucrativos São Leopoldo RS 3,1704 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Pública Federal Manaus AM 3,1598 4 2017 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS Pública Federal Belo Horizonte MG 3,1585 4 2017 FACULDADE BRASILEIRA Privada com fins lucrativos Vitória ES 3,1583 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS Pública Federal Jataí GO 3,1547 4 2017 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,1546 4 2017 UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1498 4 2017 UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1482 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Pública Federal Uberaba MG 3,1444 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Privada sem fins lucrativos Várzea Grande MT 3,1333 4 2017 Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul Privada sem fins lucrativos Jaraguá do Sul SC 3,1318 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Pública Federal Uberlândia MG 3,1285 4 2017 UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI Privada sem fins lucrativos Lajeado RS 3,1277 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR Privada com fins lucrativos Maringá PR 3,1276 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Curitiba PR 3,1265 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA Privada com fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,1261 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Pública Estadual Londrina PR 3,1258 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS Privada com fins lucrativos Porto Alegre RS 3,1198 4 2017 FACULDADE DO CENTRO LESTE Privada sem fins lucrativos Serra ES 3,1174 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Pato Branco PR 3,1105 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Pública Federal Vitória ES 3,1090 4 2017 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Privada sem fins lucrativos Caxias do Sul RS 3,1055 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS Privada sem fins lucrativos São Bernardo do Campo SP 3,1033 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES Privada com fins lucrativos Maceió AL 3,0991 4 2017 UNIVERSIDADE TIRADENTES Privada com fins lucrativos Aracaju SE 3,0969 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Pública Federal Palmas TO 3,0923 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA Pública Estadual Ponta Grossa PR 3,0847 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Toledo PR 3,0746 4 2017 FACULDADE MERIDIONAL Privada com fins lucrativos Passo Fundo RS 3,0623 4 2017 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ACRE Privada com fins lucrativos Rio Branco AC 3,0611 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE Pública Federal Rio Grande RS 3,0593 4 2017 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS Privada sem fins lucrativos Santos SP 3,0563 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Federal Campo Grande MS 3,0514 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,0512 4 2017 UNIVERSIDADE BRASIL Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,0441 4 2017 UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA Privada sem fins lucrativos Joaçaba SC 3,0433 4 2017 UNIVERSIDADE POSITIVO Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,0352 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Pública Federal Ouro Preto MG 3,0342 4 2017 UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,0321 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Pública Federal Goiânia GO 3,0301 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB Privada sem fins lucrativos São João da Boa Vista SP 3,0209 4 2017 FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA Privada sem fins lucrativos Sorocaba SP 3,0117 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA Pública Estadual Joinville SC 3,0111 4 2017 UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,0083 4 2017 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE FEIRA DE SANTANA Privada com fins lucrativos Feira de Santana BA 2,9998 4 2017 FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA Privada com fins lucrativos Nova Venécia ES 2,9929 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pública Federal Natal RN 2,9897 4 2017 Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos Privada com fins lucrativos Araguaína TO 2,9875 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO Privada sem fins lucrativos Araras SP 2,9865 4 2017 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pública Estadual Rio de Janeiro RJ 2,9825 4 2017 UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO Privada sem fins lucrativos Bauru SP 2,9757 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Pública Federal São Carlos SP 2,9714 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR Privada sem fins lucrativos Itaperuna RJ 2,9703 4 2017 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS Privada com fins lucrativos Porto Nacional TO 2,9663 4 2017 UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES Privada sem fins lucrativos Frederico Westphalen RS 2,9602 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 2,9596 4 2017 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE FOZ DO IGUAÇU Privada com fins lucrativos Foz do Iguaçu PR 2,9589 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos Curitiba PR 2,9528 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Pública Federal Salvador BA 2,9451 4

Os piores cursos (Faixa < 3)