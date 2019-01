Os melhores e piores cursos de educação física do Brasil, segundo o MEC

São Paulo – O Centro Universitário de Várzea Grande, no Mato Grosso, é a instituição com o curso de Educação Física mais bem avaliado do Brasil, de acordo com os principais indicadores de qualidade do Ministério da Educação (MEC).

O segundo lugar ficou com o Centro Universitário do Rio Grande do Norte, em Natal, e o terceiro com a Universidade Cidade de São Paulo (SP).

O ranking é resultado dos dados de qualidade divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As universidades, faculdades e centros universitários brasileiros são avaliados por meio do Índice Geral de Cursos (IGC), que considera a média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado. Já o Conceito Preliminar de Curso (CPC) avalia os cursos de graduação.

A avaliação considerou os cursos de bacharelado e licenciaturas em Ciências Exatas e dos cursos superiores de tecnologia em Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial.

Como é calculado o CPC?

As notas vão de 1 a 5. Cursos na faixa 4 e 5 são consideradas excelentes e notas na faixa abaixo de 3 são insatisfatórias.

A base de cálculo, segundo informa o Inep, é o desempenho dos estudantes no Enade, o valor que tem a formação por meio do indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), avaliação dos corpo docente no Censo da Educação Superior além de dados obtidos com o Questionário do Estudante relativos a infraestrutura e instalações físicas, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.

Os dados referem-se ao ciclo trienal avaliativo de 2017, que analisou as notas do Enade dos cursos de Ciências Exatas. Licenciaturas e áreas afins, como Arquitetura, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Pedagogia, Engenharia de Computação, Engenharia Química, Engenharia Civil, Geografia e Sistema de Informação.

Entenda a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo

Cursos com CPC contínuo maior ou igual a 3,945 em todos os componentes avaliados são tem a nota “arredondada” para o valor máximo do CPC faixa. Se não obtiverem em todo os componentes a nota decimal maior que 0,945 isso não acontece e o curso com 3,945 terá CPC faixa 4.

Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”. No site do Inep é possível verificar os detalhes técnicos da composição do CPC.

Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.

Confira os rankings dos cursos que tiveram as melhores e piores avaliações para a graduação de educação física, de acordo com o MEC:

Os melhores cursos (faixa = 4 ou 5)

Edição Nome da Intituição de ensino Categoria Administrativa Município do Curso Estado CPC Contínuo CPC Faixa 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Privada sem fins lucrativos Várzea Grande MT 4,6049 5 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE Privada sem fins lucrativos Natal RN 4,5337 5 2017 UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO Privada com fins lucrativos São Paulo SP 4,3215 5 2017 UNIVERSIDADE LA SALLE Privada sem fins lucrativos Canoas RS 4,2894 5 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 4,2170 5 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Pública Federal Fortaleza CE 4,1154 5 2017 FACULDADE IDEAU DE GETÚLIO VARGAS Privada com fins lucrativos Getúlio Vargas RS 4,1120 4 2017 UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI Privada sem fins lucrativos Lajeado RS 4,0887 5 2017 FACULDADE SÃO SEBASTIÃO Privada com fins lucrativos São Sebastião SP 4,0573 5 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST Privada com fins lucrativos Lages SC 4,0427 5 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Pública Federal Lavras MG 4,0335 5 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,9587 5 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ Pública Federal Limoeiro do Norte CE 3,8817 4 2017 FACULDADE PITÁGORAS DE BETIM Privada com fins lucrativos Betim MG 3,8261 4 2017 FACULDADE BRASILEIRA Privada com fins lucrativos Vitória ES 3,8027 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO Pública Federal Petrolina PE 3,7805 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,7754 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA Privada com fins lucrativos Jaguariúna SP 3,7742 4 2017 FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA Privada com fins lucrativos Nova Venécia ES 3,7711 4 2017 Centro Universitário Fanor Wyden Privada com fins lucrativos Fortaleza CE 3,7526 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Goiânia GO 3,7281 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICENTRO AGES Privada com fins lucrativos Paripiranga BA 3,7208 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pública Federal Natal RN 3,7118 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Campinas SP 3,7011 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,6590 4 2017 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Pública Estadual Teixeira de Freitas BA 3,6529 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Privada com fins lucrativos Itu SP 3,6519 4 2017 FACULDADE MAUÁ DE BRASÍLIA Privada com fins lucrativos Brasília DF 3,6439 4 2017 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA Privada com fins lucrativos Itapeva SP 3,6428 4 2017 FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU Privada com fins lucrativos Bauru SP 3,6168 4 2017 FACULDADE UNIGRAN CAPITAL Privada sem fins lucrativos Campo Grande MS 3,6162 4 2017 FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA Privada com fins lucrativos Fortaleza CE 3,6115 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS Privada sem fins lucrativos Dourados MS 3,6114 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São José do Rio Pardo SP 3,6101 4 2017 FACULDADE ATENAS Privada com fins lucrativos Paracatu MG 3,6003 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Pública Estadual Irati PR 3,5938 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Limeira SP 3,5894 4 2017 UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,5807 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pública Federal Juiz de Fora MG 3,5433 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Pública Estadual Campinas SP 3,5398 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,5398 4 2017 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Privada sem fins lucrativos Vacaria RS 3,5320 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO Privada com fins lucrativos Araçatuba SP 3,5251 4 2017 FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA Privada com fins lucrativos Vitória ES 3,5222 4 2017 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Canoas RS 3,5136 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI Pública Federal São João del Rei MG 3,5027 4 2017 UNIVERSIDADE DE CUIABÁ Privada com fins lucrativos Cuiabá MT 3,5021 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Araraquara SP 3,4969 4 2017 UNIVERSIDADE VILA VELHA Privada sem fins lucrativos Vila Velha ES 3,4924 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA Privada sem fins lucrativos Volta Redonda RJ 3,4905 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Curitiba PR 3,4847 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA Pública Estadual Boa Vista RR 3,4508 4 2017 Centro Universitário das Américas Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,4497 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE Privada com fins lucrativos Luziânia GO 3,4416 4 2017 FACULDADE DE AMERICANA Privada sem fins lucrativos Americana SP 3,4369 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Pública Federal Ouro Preto MG 3,4360 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Ipatinga MG 3,4340 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO Privada sem fins lucrativos Batatais SP 3,4312 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Pública Federal Fortaleza CE 3,4154 4 2017 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,4133 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,4130 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Pública Federal Recife PE 3,3846 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ Privada sem fins lucrativos Maringá PR 3,3837 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos Porto Alegre RS 3,3747 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Pública Federal Cuiabá MT 3,3702 4 2017 UNIVERSIDADE DE FORTALEZA Privada sem fins lucrativos Fortaleza CE 3,3698 4 2017 FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA Privada com fins lucrativos Fortaleza CE 3,3695 4 2017 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Santa Maria RS 3,3689 4 2017 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos Cabo Frio RJ 3,3518 4 2017 Centro Universitário Sudoeste Paulista Privada com fins lucrativos Avaré SP 3,3500 4 2017 UNIVERSIDADE SANTO AMARO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,3474 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pública Federal Viçosa MG 3,3404 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,3392 4 2017 FACULDADE PRAIA GRANDE Privada com fins lucrativos Praia Grande SP 3,3380 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Pública Federal São Carlos SP 3,3340 4 2017 UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA Privada com fins lucrativos Cabo Frio RJ 3,3337 4 2017 FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA SAÚDE Privada com fins lucrativos Lauro de Freitas BA 3,3321 4 2017 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos São Jerônimo RS 3,3317 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO Privada sem fins lucrativos Araras SP 3,3251 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Pública Estadual Londrina PR 3,3071 4 2017 UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,3064 4 2017 UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos Ijuí RS 3,2924 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pública Federal Natal RN 3,2826 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS Privada sem fins lucrativos Sete Lagoas MG 3,2812 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Pública Federal Belo Horizonte MG 3,2657 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Federal Campo Grande MS 3,2656 4 2017 FACULDADE MAX PLANCK Privada com fins lucrativos Indaiatuba SP 3,2577 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Pública Federal Dourados MS 3,2525 4 2017 FACULDADE AVANTIS Privada com fins lucrativos Balneário Camboriú SC 3,2427 4 2017 FACULDADE CAMAQÜENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS Privada sem fins lucrativos Camaquã RS 3,2374 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São José do Rio Preto SP 3,2361 4 2017 FACULDADE DE PALMAS Privada com fins lucrativos Palmas TO 3,2342 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE BOM DESPACHO Privada sem fins lucrativos Bom Despacho MG 3,2281 4 2017 UNIVERSIDADE FEEVALE Privada sem fins lucrativos Novo Hamburgo RS 3,2273 4 2017 FACULDADE ATENEU Privada com fins lucrativos Fortaleza CE 3,2205 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO Privada com fins lucrativos Recife PE 3,2140 4 2017 UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,2078 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos Curitiba PR 3,2031 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Privada sem fins lucrativos Rio do Sul SC 3,2012 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CENECISTA DE OSÓRIO Privada sem fins lucrativos Osório RS 3,2008 4 2017 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos Petrópolis RJ 3,2002 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR Privada com fins lucrativos Maringá PR 3,1990 4 2017 UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE Privada sem fins lucrativos Três Corações MG 3,1981 4 2017 UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA Privada sem fins lucrativos Santos SP 3,1963 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO DE VITÓRIA Privada sem fins lucrativos Vitória ES 3,1933 4 2017 UNIVERSIDADE DE FRANCA Privada com fins lucrativos Franca SP 3,1788 4 2017 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,1741 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pública Federal Florestal MG 3,1735 4 2017 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA Pública Municipal Goiatuba GO 3,1729 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1671 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Pública Estadual Maringá PR 3,1656 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO Privada com fins lucrativos Juazeiro do Norte CE 3,1612 4 2017 FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA Privada sem fins lucrativos Barra do Garças MT 3,1600 4 2017 UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY Privada com fins lucrativos Duque de Caxias RJ 3,1590 4 2017 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,1501 4 2017 FACULDADE PITÁGORAS DE LINHARES Privada com fins lucrativos Linhares ES 3,1494 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS Privada com fins lucrativos Muriaé MG 3,1474 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU Privada com fins lucrativos Bauru SP 3,1434 4 2017 FACULDADE MARIA MILZA Privada com fins lucrativos Cruz das Almas BA 3,1411 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pública Federal Santa Maria RS 3,1397 4 2017 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,1383 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS Privada sem fins lucrativos Palmas TO 3,1372 4 2017 UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO Privada sem fins lucrativos Ribeirão Preto SP 3,1363 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA Pública Federal Sousa PB 3,1301 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Pública Federal Vitória ES 3,1298 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1208 4 2017 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE PORTO FERREIRA Privada com fins lucrativos Porto Ferreira SP 3,1192 4 2017 UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA Privada sem fins lucrativos Joaçaba SC 3,1117 4 2017 UNIVERSIDADE TIRADENTES Privada com fins lucrativos Aracaju SE 3,1089 4 2017 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E DA SAÚDE DO CENTRO EDUC. N. SRª AUXILIADORA Privada sem fins lucrativos Campos dos Goytacazes RJ 3,1058 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO Privada com fins lucrativos Salvador BA 3,1010 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ Privada sem fins lucrativos Araxá MG 3,0955 4 2017 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,0949 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL Privada com fins lucrativos Brasília DF 3,0942 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Federal Corumbá MS 3,0922 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO Privada sem fins lucrativos Colatina ES 3,0920 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,0919 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Pública Estadual Ilhéus BA 3,0902 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO Privada sem fins lucrativos Batatais SP 3,0885 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS Privada sem fins lucrativos Três Lagoas MS 3,0855 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS Privada sem fins lucrativos Patos de Minas MG 3,0833 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS Pública Federal Manaus AM 3,0724 4 2017 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Privada sem fins lucrativos São Leopoldo RS 3,0713 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA Privada com fins lucrativos Jundiaí SP 3,0699 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Rio Claro SP 3,0651 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA Privada sem fins lucrativos Votuporanga SP 3,0648 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO – FAE Especial São João da Boa Vista SP 3,0639 4 2017 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pública Estadual Rio de Janeiro RJ 3,0630 4 2017 UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA Privada sem fins lucrativos Araraquara SP 3,0627 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU Privada com fins lucrativos União da Vitória PR 3,0626 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA Pública Municipal União da Vitória PR 3,0611 4 2017 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE RIO CLARO Privada com fins lucrativos Rio Claro SP 3,0574 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Pública Federal Rio Branco AC 3,0537 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pública Federal Campo Grande MS 3,0510 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO Privada com fins lucrativos Teresina PI 3,0472 4 2017 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Pública Federal Brasília DF 3,0471 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Bauru SP 3,0457 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA Privada sem fins lucrativos Sobral CE 3,0428 4 2017 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Pública Federal Muzambinho MG 3,0412 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Pública Federal Castanhal PA 3,0348 4 2017 FACULDADE BARÃO DO RIO BRANCO Privada com fins lucrativos Rio Branco AC 3,0327 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO Pública Federal São Luís MA 3,0325 4 2017 UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR Privada com fins lucrativos Londrina PR 3,0315 4 2017 UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES Privada sem fins lucrativos Santo Ângelo RS 3,0287 4 2017 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Torres RS 3,0267 4 2017 UNIVERSIDADE POTIGUAR Privada com fins lucrativos Natal RN 3,0262 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS Privada sem fins lucrativos Varginha MG 3,0251 4 2017 FACULDADE DE RIBEIRÃO PIRES Privada sem fins lucrativos Ribeirão Pires SP 3,0232 4 2017 UNIVERSIDADE POSITIVO Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,0171 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO Privada com fins lucrativos Campo Mourão PR 3,0151 4 2017 Universidade Estadual do Paraná Pública Estadual Paranavaí PR 3,0091 4 2017 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Guaíba RS 3,0077 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ Privada sem fins lucrativos Quixadá CE 3,0075 4 2017 FACULDADE SETE DE SETEMBRO Privada com fins lucrativos Paulo Afonso BA 3,0047 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA Pública Federal Amargosa BA 3,0040 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,0016 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA Pública Federal Uruguaiana RS 3,0013 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA Privada sem fins lucrativos Ribeirão Preto SP 3,0001 4 2017 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Privada sem fins lucrativos Bento Gonçalves RS 2,9991 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA Privada sem fins lucrativos Limeira SP 2,9917 4 2017 FACULDADES DE DRACENA Privada sem fins lucrativos Dracena SP 2,9888 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pública Federal Juiz de Fora MG 2,9868 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Presidente Prudente SP 2,9860 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ Pública Estadual Teresina PI 2,9858 4 2017 UNIVERSIDADE IBIRAPUERA Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 2,9828 4 2017 INSTITUTO SUPERIOR E CENTRO EDUCACIONAL LUTERANO – BOM JESUS – IELUSC Privada sem fins lucrativos Joinville SC 2,9798 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO Privada sem fins lucrativos Catanduva SP 2,9787 4 2017 FACULDADE SÃO JOSÉ Privada sem fins lucrativos Rio de Janeiro RJ 2,9782 4 2017 Centro Universitário UNIFAFIBE Privada sem fins lucrativos Bebedouro SP 2,9726 4 2017 Centro Universitário Metrocamp Wyden Privada com fins lucrativos Campinas SP 2,9702 4 2017 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos Macaé RJ 2,9693 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE Privada sem fins lucrativos Brusque SC 2,9684 4 2017 FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO Privada com fins lucrativos Cornélio Procópio PR 2,9676 4 2017 FACULDADE ANHANGUERA DE TABOÃO DA SERRA Privada com fins lucrativos Taboão da Serra SP 2,9644 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pública Federal Pelotas RS 2,9614 4 2017 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA Pública Estadual Florianópolis SC 2,9584 4 2017 UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES Privada com fins lucrativos Mogi das Cruzes SP 2,9513 4 2017 UNIVERSIDADE DO CEUMA – UNICEUMA Privada sem fins lucrativos São Luís MA 2,9474 4 2017 UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO Privada sem fins lucrativos Campo Grande MS 2,9472 4 2017 UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA Privada sem fins lucrativos Recife PE 2,9452 4

Os piores cursos (faixa < 3)