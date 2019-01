Os melhores e piores cursos de arquitetura do Brasil, segundo o MEC

São Paulo – O curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Facvest, de Lages (SC), recebeu a melhor avaliação do Brasil, segundo os indicadores de qualidade do Ministério da Educação (MEC).

Em segundo lugar, ficou o Centro Universitário FBV Wyden, de Recife (PE), seguido pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná.

O ranking é resultado dos dados de qualidade divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), considerando as notas do Conceito Preliminar de Curso (CPC), que avalia os cursos de graduação.

A avaliação considerou os cursos de bacharelado e licenciaturas em Ciências Exatas e dos cursos superiores de tecnologia em Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial. Entre eles, as graduações de Arquitetura e Urbanismo.

As universidades, faculdades e centros universitários brasileiros também são avaliados por meio do Índice Geral de Cursos (IGC), que considera a média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado.

Como é calculado o CPC?

As notas do CPC vão de 1 a 5. Cursos na faixa 4 e 5 são consideradas excelentes e notas na faixa abaixo de 3 são insatisfatórias.

A base de cálculo, segundo informa o Inep, é o desempenho dos estudantes no Enade, o valor que tem a formação por meio do indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), avaliação dos corpo docente no Censo da Educação Superior além de dados obtidos com o Questionário do Estudante relativos a infraestrutura e instalações físicas, organização didático-pedagógica e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.

Os dados referem-se ao ciclo trienal avaliativo de 2017, que analisou as notas do Enade dos cursos de Ciências Exatas. Licenciaturas e áreas afins, como Educação Física, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Pedagogia, Engenharia de Computação, Engenharia Química, Engenharia Civil, Geografia e Sistema de Informação.

Entenda a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo

Cursos com CPC contínuo maior ou igual a 3,945 em todos os componentes avaliados são tem a nota “arredondada” para o valor máximo do CPC faixa. Se não obtiverem em todo os componentes a nota decimal maior que 0,945 isso não acontece e o curso com 3,945 terá CPC faixa 4.

Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”. No site do Inep é possível verificar os detalhes técnicos da composição do CPC.

Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.

Confira os rankings dos cursos de Arquitetura e Urbanismo que tiveram as melhores e piores avaliações, de acordo com o MEC:

Os melhores cursos (faixa = 4 ou 5)

Edição Nome da instituição de ensino Categoria Administrativa Município do Curso Estado CPC Contínuo CPC Faixa 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST Privada com fins lucrativos Lages SC 4,6834 5 2017 Centro Universitário FBV Wyden Privada com fins lucrativos Recife PE 4,4737 5 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Pública Estadual Maringá PR 4,1184 5 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS Privada sem fins lucrativos Dourados MS 3,8758 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS Privada sem fins lucrativos Varginha MG 3,8264 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DOS GUARARAPES Privada com fins lucrativos Jaboatão dos Guararapes PE 3,7643 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO DE VITÓRIA Privada sem fins lucrativos Vitória ES 3,7594 4 2017 UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,6748 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pública Federal Natal RN 3,6357 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pública Federal Viçosa MG 3,6232 4 2017 UNIVERSIDADE VILA VELHA Privada sem fins lucrativos Vila Velha ES 3,5795 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Presidente Prudente SP 3,5494 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR Privada sem fins lucrativos Itaperuna RJ 3,5362 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Privada sem fins lucrativos Várzea Grande MT 3,5322 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO Privada com fins lucrativos Fortaleza CE 3,5247 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Araraquara SP 3,5160 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Pública Estadual Campinas SP 3,5083 4 2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pública Estadual Bauru SP 3,4764 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Pública Federal Campina Grande PB 3,4493 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Pública Federal Porto Alegre RS 3,4190 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pública Federal Florianópolis SC 3,3937 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Curitiba PR 3,3659 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Pública Federal Belo Horizonte MG 3,3345 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS Privada com fins lucrativos Patos PB 3,3331 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,3330 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI Pública Federal São João del Rei MG 3,3134 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO Privada sem fins lucrativos Colatina ES 3,3089 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC Privada sem fins lucrativos Joinville SC 3,2901 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ Privada sem fins lucrativos Maringá PR 3,2778 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS Privada sem fins lucrativos Palmas TO 3,2771 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,2735 4 2017 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Pública Federal Brasília DF 3,2611 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA – ESTÁCIO SANTA CATARINA Privada com fins lucrativos São José SC 3,2362 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pública Federal Santa Maria RS 3,2336 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB Privada com fins lucrativos Brasília DF 3,2323 4 2017 UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR Privada com fins lucrativos Londrina PR 3,2168 4 2017 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Torres RS 3,2095 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Pública Federal Ouro Preto MG 3,2081 4 2017 Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville Privada sem fins lucrativos Joinville SC 3,2036 4 2017 UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO Privada com fins lucrativos São Luís MA 3,1937 4 2017 FACULDADE PITÁGORAS DE IPATINGA Privada com fins lucrativos Ipatinga MG 3,1925 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA Privada com fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,1924 4 2017 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL Privada sem fins lucrativos Santa Maria RS 3,1895 4 2017 UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI Privada sem fins lucrativos Lajeado RS 3,1817 4 2017 UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1813 4 2017 UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos São Paulo SP 3,1776 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS Privada com fins lucrativos Mogi das Cruzes SP 3,1738 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos São José dos Campos SP 3,1645 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE Privada com fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,1578 4 2017 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA Privada sem fins lucrativos Brasília DF 3,1559 4 2017 FACULDADE BRASILEIRA Privada com fins lucrativos Vitória ES 3,1392 4 2017 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,1185 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pública Federal Pelotas RS 3,1162 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB Privada sem fins lucrativos São João da Boa Vista SP 3,1156 4 2017 UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO Privada sem fins lucrativos Bauru SP 3,1155 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Pública Federal Niterói RJ 3,1045 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS Privada sem fins lucrativos Anápolis GO 3,0992 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Pública Federal Fortaleza CE 3,0974 4 2017 UNIVERSIDADE SALVADOR Privada com fins lucrativos Salvador BA 3,0927 4 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA Privada com fins lucrativos Ribeirão Preto SP 3,0911 4 2017 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS Privada sem fins lucrativos Santos SP 3,0847 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI Privada com fins lucrativos Teresina PI 3,0790 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL Pública Federal Erechim RS 3,0607 4 2017 UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY Privada com fins lucrativos Duque de Caxias RJ 3,0571 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS Privada sem fins lucrativos Ourinhos SP 3,0431 4 2017 UNIVERSIDADE POSITIVO Privada com fins lucrativos Curitiba PR 3,0330 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM Privada sem fins lucrativos Araçatuba SP 3,0298 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO Privada com fins lucrativos Araçatuba SP 3,0195 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Pública Federal Belém PA 3,0124 4 2017 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE Privada sem fins lucrativos São Paulo SP 3,0114 4 2017 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pública Federal Curitiba PR 3,0093 4 2017 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Privada sem fins lucrativos Belo Horizonte MG 3,0041 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Pública Federal Uberlândia MG 2,9977 4 2017 FACULDADE MERIDIONAL Privada com fins lucrativos Passo Fundo RS 2,9929 4 2017 FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO Privada sem fins lucrativos Vitória ES 2,9867 4 2017 UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS Privada sem fins lucrativos São José do Rio Preto SP 2,9820 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Privada com fins lucrativos Salto SP 2,9594 4 2017 FACULDADE METROPOLITANA DE GUARAMIRIM Privada com fins lucrativos Guaramirim SC 2,9562 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE Privada sem fins lucrativos Brusque SC 2,9546 4 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA Privada com fins lucrativos Belo Horizonte MG 2,9493 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Pública Federal Rio de Janeiro RJ 2,9493 4 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Pública Federal Laranjeiras SE 2,9489 4

Os piores cursos (faixa < 3)