Os melhores cursos de educação física do Brasil, para o MEC

São Paulo — Os melhores e piores cursos de bacharelado em educação física foram divulgados recentemente pelo portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Os cursos são examinados sob três dimensões: desempenho dos estudantes (nota no Enade, entre outros fatores), corpo docente (nota de proporção de mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (entre as quais estão notas referentes à organização didático-pedagógica e infraestrutura).

A nota final é chamada de CPC (Conceito Preliminar de Curso), indicador oficial de qualidade que divulgado no seguinte à realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). A cada ciclo avaliativo, diferentes áreas do conhecimento são postas em análise.

O CPC vai de 0 a 5. De acordo com o MEC, os melhores cursos estão no CPC faixa 5 e têm CPC contínuo entre 3,945 e 5.

CPC contínuo versus CPC faixa

O CPC contínuo é calculado a partir do CPC faixa. Os cursos com nota contínua maior ou igual a 3,945 “pulam” para valor máximo do CPC faixa, igual a 5, mas só se tiverem nota maior que 0,945 em todos os 8 componentes avaliados. Caso contrário, mesmo obtendo nota contínua maior ou igual a 3,945, o curso terá CPC faixa igual a 4.

Essa nota é calculada para os cursos de graduação que tenham no mínimo dois estudantes concluintes participantes no Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.

Veja abaixo os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) cursos de bacharelado em educação física. Alguns apareceram na lista original com a indicação “SC” (Sem Conceito) e foram excluídos das tabelas a seguir. Vale lembrar que não são consideradas universidades que não participam do Enade, como a USP (Universidade de São Paulo). Os dados se referem ao ciclo avaliativo de 2016 do Enade. Confira:

Os melhores cursos (CPC faixa = 4 ou 5)

ano nome da instituição categoria administrativa município do curso estado cpc contínuo cpc faixa 2016 faculdade nobre de feira de santana privada com fins lucrativos feira de santana ba 4,4974 5 2016 faculdade de ciências sociais e agrárias de itapeva pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil itapeva sp 4,1468 5 2016 faculdade brasileira privada com fins lucrativos vitória es 4,0423 5 2016 faculdade atenas privada com fins lucrativos paracatu mg 3,9898 5 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos araraquara sp 3,9834 5 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,9293 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos limeira sp 3,9156 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são josé do rio pardo sp 3,8557 4 2016 centro universitário de várzea grande privada sem fins lucrativos várzea grande mt 3,8259 4 2016 centro universitário da grande dourados pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação dourados ms 3,8203 4 2016 universidade cidade de são paulo privada com fins lucrativos são paulo sp 3,8137 4 2016 universidade veiga de almeida privada com fins lucrativos cabo frio rj 3,7967 4 2016 universidade federal do ceará pessoa jurídica de direito público – federal fortaleza ce 3,7718 4 2016 centro universitário católico salesiano auxilium privada sem fins lucrativos araçatuba sp 3,7588 4 2016 centro universitário filadélfia privada sem fins lucrativos londrina pr 3,7416 4 2016 universidade federal de são paulo pessoa jurídica de direito público – federal santos sp 3,7360 4 2016 universidade anhembi morumbi privada com fins lucrativos são paulo sp 3,6946 4 2016 universidade federal de mato grosso pessoa jurídica de direito público – federal cuiabá mt 3,6943 4 2016 universidade são judas tadeu privada com fins lucrativos são paulo sp 3,6703 4 2016 universidade federal de são carlos pessoa jurídica de direito público – federal são carlos sp 3,6541 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos campinas sp 3,6339 4 2016 universidade estadual de campinas pessoa jurídica de direito público – estadual campinas sp 3,6291 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são josé do rio preto sp 3,6265 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,6212 4 2016 faculdade estácio de sá de vitória privada com fins lucrativos vitória es 3,6074 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos santos sp 3,6046 4 2016 centro universitário hermínio da silveira privada com fins lucrativos rio de janeiro rj 3,5958 4 2016 universidade estadual de campinas pessoa jurídica de direito público – estadual limeira sp 3,5772 4 2016 centro universitário la salle privada sem fins lucrativos canoas rs 3,5771 4 2016 faculdade de jaguariúna pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial jaguariúna sp 3,5599 4 2016 centro universitário do espírito santo privada sem fins lucrativos colatina es 3,5578 4 2016 universidade estadual do centro oeste pessoa jurídica de direito público – estadual guarapuava pr 3,5503 4 2016 universidade luterana do brasil pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação torres rs 3,5354 4 2016 universidade tuiuti do paraná privada com fins lucrativos curitiba pr 3,5209 4 2016 faculdade do futuro privada com fins lucrativos manhuaçu mg 3,5153 4 2016 centro universitário de belo horizonte privada com fins lucrativos belo horizonte mg 3,4987 4 2016 universidade vila velha privada sem fins lucrativos vila velha es 3,4981 4 2016 centro universitário luterano de palmas pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação palmas to 3,4749 4 2016 universidade federal do paraná pessoa jurídica de direito público – federal curitiba pr 3,4706 4 2016 universidade santa cecília privada sem fins lucrativos santos sp 3,4620 4 2016 universidade federal de santa catarina pessoa jurídica de direito público – federal florianópolis sc 3,4618 4 2016 centro universitário euro-americano privada sem fins lucrativos brasília df 3,4604 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,4503 4 2016 universidade federal de minas gerais pessoa jurídica de direito público – federal belo horizonte mg 3,4481 4 2016 universidade do ceuma – uniceuma privada sem fins lucrativos são luís ma 3,4401 4 2016 universidade federal do amazonas pessoa jurídica de direito público – federal manaus am 3,4276 4 2016 centro universitário univates privada sem fins lucrativos lajeado rs 3,4220 4 2016 universidade de brasília pessoa jurídica de direito público – federal brasília df 3,4172 4 2016 faculdade boa viagem pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial recife pe 3,4146 4 2016 faculdade mogiana do estado de são paulo privada sem fins lucrativos mogi guaçu sp 3,4033 4 2016 universidade do oeste de santa catarina pessoa jurídica de direito público – municipal chapecó sc 3,3936 4 2016 universidade presbiteriana mackenzie pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação barueri sp 3,3726 4 2016 universidade federal do rio grande do norte pessoa jurídica de direito público – federal natal rn 3,3708 4 2016 centro universitário de sete lagoas privada sem fins lucrativos sete lagoas mg 3,3677 4 2016 centro universitário de volta redonda privada sem fins lucrativos volta redonda rj 3,3496 4 2016 universidade luterana do brasil pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação cachoeira do sul rs 3,3484 4 2016 faculdade unigran capital pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação campo grande ms 3,3457 4 2016 universidade tiradentes privada com fins lucrativos aracaju se 3,3378 4 2016 universidade federal de viçosa pessoa jurídica de direito público – federal viçosa mg 3,3346 4 2016 faculdade de tecnologia e ciências de vitória da conquista privada com fins lucrativos vitória da conquista ba 3,3300 4 2016 centro universitário herminio ometto privada sem fins lucrativos araras sp 3,3292 4 2016 universidade de ribeirão preto privada sem fins lucrativos ribeirão preto sp 3,3291 4 2016 universidade anhanguera de são paulo – unian-sp privada com fins lucrativos santo andré sp 3,3264 4 2016 centro universitário autônomo do brasil privada com fins lucrativos curitiba pr 3,3122 4 2016 universidade estadual paulista júlio de mesquita filho pessoa jurídica de direito público – estadual presidente prudente sp 3,3109 4 2016 universidade de cuiabá pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil cuiabá mt 3,3062 4 2016 universidade federal do ceará pessoa jurídica de direito público – federal fortaleza ce 3,3042 4 2016 instituto master de ensino presidente antônio carlos pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil araguari mg 3,3026 4 2016 centro universitário de patos de minas privada sem fins lucrativos patos de minas mg 3,3013 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos brasília df 3,2952 4 2016 universidade positivo privada com fins lucrativos curitiba pr 3,2903 4 2016 faculdades integradas de jahu privada sem fins lucrativos jaú sp 3,2890 4 2016 universidade do sul de santa catarina privada sem fins lucrativos tubarão sc 3,2783 4 2016 universidade federal de juiz de fora pessoa jurídica de direito público – federal juiz de fora mg 3,2486 4 2016 centro universitário de maringá – unicesumar pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial maringá pr 3,2459 4 2016 universidade de fortaleza privada sem fins lucrativos fortaleza ce 3,2447 4 2016 faculdades integradas de bauru privada com fins lucrativos bauru sp 3,2446 4 2016 faculdade cenecista de osório privada sem fins lucrativos osório rs 3,2254 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos santana de parnaíba sp 3,2227 4 2016 universidade de passo fundo privada sem fins lucrativos passo fundo rs 3,2191 4 2016 centro universitário euro-americano privada sem fins lucrativos brasília df 3,2188 4 2016 centro universitário do leste de minas gerais privada sem fins lucrativos ipatinga mg 3,2182 4 2016 universidade do oeste paulista privada sem fins lucrativos presidente prudente sp 3,2134 4 2016 centro universitário campos de andrade privada sem fins lucrativos curitiba pr 3,2066 4 2016 fundação universidade federal do vale do são francisco pessoa jurídica de direito público – federal petrolina pe 3,2055 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,2050 4 2016 universidade estadual de campinas pessoa jurídica de direito público – estadual campinas sp 3,1964 4 2016 centro universitário moura lacerda privada sem fins lucrativos ribeirão preto sp 3,1950 4 2016 universidade josé do rosário vellano privada sem fins lucrativos alfenas mg 3,1929 4 2016 universidade estadual do oeste do paraná pessoa jurídica de direito público – estadual marechal cândido rondon pr 3,1884 4 2016 centro universitário de caratinga privada sem fins lucrativos nanuque mg 3,1860 4 2016 centro universitário da faculdade de saúde, ciências humanas e tecnológicas do piauí privada com fins lucrativos teresina pi 3,1845 4 2016 centro universitário de araraquara privada sem fins lucrativos araraquara sp 3,1776 4 2016 universidade estadual paulista júlio de mesquita filho pessoa jurídica de direito público – estadual bauru sp 3,1774 4 2016 faculdades integradas padre albino privada sem fins lucrativos catanduva sp 3,1756 4 2016 universidade de mogi das cruzes privada com fins lucrativos mogi das cruzes sp 3,1675 4 2016 universidade estácio de sá privada com fins lucrativos petrópolis rj 3,1590 4 2016 universidade nove de julho privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,1546 4 2016 universidade de sorocaba privada sem fins lucrativos sorocaba sp 3,1512 4 2016 centro universitário de votuporanga privada sem fins lucrativos votuporanga sp 3,1502 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos são paulo sp 3,1459 4 2016 universidade estácio de sá privada com fins lucrativos rio de janeiro rj 3,1446 4 2016 universidade feevale privada sem fins lucrativos novo hamburgo rs 3,1398 4 2016 universidade de ribeirão preto privada sem fins lucrativos guarujá sp 3,1336 4 2016 universidade federal de lavras pessoa jurídica de direito público – federal lavras mg 3,1320 4 2016 universidade federal de ouro preto pessoa jurídica de direito público – federal ouro preto mg 3,1309 4 2016 faculdade de ciências humanas e biológicas e da saúde pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial primavera do leste mt 3,1189 4 2016 centro universitário de anápolis privada sem fins lucrativos anápolis go 3,1047 4 2016 universidade estadual paulista júlio de mesquita filho pessoa jurídica de direito público – estadual rio claro sp 3,1035 4 2016 centro universitário salesiano de são paulo privada sem fins lucrativos campinas sp 3,0963 4 2016 universidade católica dom bosco privada sem fins lucrativos campo grande ms 3,0865 4 2016 universidade cruzeiro do sul pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil são paulo sp 3,0846 4 2016 centro universitário do sul de minas pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação varginha mg 3,0699 4 2016 centro universitário claretiano privada sem fins lucrativos batatais sp 3,0639 4 2016 universidade federal do amazonas pessoa jurídica de direito público – federal manaus am 3,0583 4 2016 universidade do estado do rio de janeiro pessoa jurídica de direito público – estadual rio de janeiro rj 3,0540 4 2016 pontifícia universidade católica do rio grande do sul privada sem fins lucrativos porto alegre rs 3,0513 4 2016 universidade regional do noroeste do estado do rio grande do sul privada sem fins lucrativos ijuí rs 3,0424 4 2016 universidade de cruz alta privada sem fins lucrativos cruz alta rs 3,0407 4 2016 escola superior de criciúma – esucri privada com fins lucrativos criciúma sc 3,0325 4 2016 centro universitário unifafibe privada sem fins lucrativos bebedouro sp 3,0267 4 2016 universidade federal da paraíba pessoa jurídica de direito público – federal joão pessoa pb 3,0230 4 2016 faculdade de tecnologia e ciências privada com fins lucrativos salvador ba 3,0205 4 2016 centro universitário claretiano privada sem fins lucrativos batatais sp 3,0168 4 2016 universidade do vale do rio dos sinos privada sem fins lucrativos são leopoldo rs 3,0152 4 2016 faculdades integradas de botucatu privada sem fins lucrativos botucatu sp 3,0147 4 2016 faculdade integrada metropolitana de campinas pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil campinas sp 3,0145 4 2016 universidade estadual de maringá pessoa jurídica de direito público – estadual maringá pr 3,0096 4 2016 centro universitário planalto do distrito federal – uniplan privada sem fins lucrativos brasília df 3,0081 4 2016 universidade do oeste de santa catarina pessoa jurídica de direito público – municipal videira sc 3,0044 4 2016 universidade norte do paraná privada com fins lucrativos arapongas pr 3,0042 4 2016 universidade federal do triângulo mineiro pessoa jurídica de direito público – federal uberaba mg 2,9996 4 2016 faculdade praia grande pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial praia grande sp 2,9971 4 2016 pontifícia universidade católica de minas gerais pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação belo horizonte mg 2,9963 4 2016 fundação universidade do estado de santa catarina pessoa jurídica de direito público – estadual florianópolis sc 2,9947 4 2016 centro universitário de caratinga privada sem fins lucrativos caratinga mg 2,9907 4 2016 faculdade integrado de campo mourão privada com fins lucrativos campo mourão pr 2,9892 4 2016 centro universitário senac privada sem fins lucrativos são paulo sp 2,9863 4 2016 universidade federal do rio de janeiro pessoa jurídica de direito público – federal rio de janeiro rj 2,9859 4 2016 universidade paranaense privada sem fins lucrativos umuarama pr 2,9782 4 2016 universidade estadual de londrina pessoa jurídica de direito público – estadual londrina pr 2,9731 4 2016 centro universitário metodista izabela hendrix privada sem fins lucrativos belo horizonte mg 2,9636 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos ribeirão preto sp 2,9633 4 2016 centro universitário assis gurgacz privada sem fins lucrativos cascavel pr 2,9550 4 2016 universidade paulista privada sem fins lucrativos manaus am 2,9455 4

Os piores cursos (CPC faixa <3)