Os 10 melhores cursos de Direito do mundo

São Paulo – Nesta semana, a c onsultoria QS divulgou o ranking de faculdades por área de ensino. Em Direito , as tradicionais universidades de Harvard , Oxford e Cambridge tiveram os cursos mais bem avaliados. Do Brasil, a Universidade de São Paulo ( USP ) e a Fundação Getúlio Vargas ( FGV ) foram as únicas instituições de ensino superior que entraram na lista. A primeira, ranqueada entre as 51ª e a 100ª posições e a segunda, entre as 151ª e 200ª posições. Para avaliar os cursos, a QS contou com a opinião de mais de 76 mil acadêmicos e mais de 44 mil empregadores em todo mundo. Além das reputações na área acadêmica e no mercado de trabalho, o impacto das pesquisas e artigos divulgados também é levado em consideração. Veja, nas fotos, as notas das 10 universidades do mundo com os melhores cursos, segundo a QS.