Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Belo Horizonte (MG) – A possibilidade de ocupar um cargo de liderança em uma companhia renomada seduz muitos jovens. Recém-contratados na empresa de logística VLI não esperam muito tempo para subir na carreira.

“A ascensão profissional aqui é muito rápida. As promoções são transparentes e baseadas em avaliações de desempenho”, afirma um dos funcionários. E os exemplos motivam quem acaba de chegar. “Observamos muitos gerentes que começaram aqui como trainees ou estagiários”, conta outro empregado.

O cobiçado programa de trainee possui diversas etapas e oferece pós-graduação de três meses em engenharia ferroviária ou de portos e terminais. Depois, o Mochilão VLI possibilita aos trainees visitas às principais cidades de atuação da companhia no país.

No final, eles devem apresentar um projeto e recebem coaching. “Procuramos acompanhar e orientar os jovens também depois do programa de trainee. Sabemos que eles serão nossos futuros líderes”, explica Rute Melo Araújo, diretora de gente e serviços da VLI.

Além do trainee, a empresa investe alto na capacitação. Quem continua estudando recebe subsídios para as despesas com matrículas e mensalidades escolares nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. vli-logistica.com.br

PONTOS POSITIVOS

as Informações sobre remuneração são claras, e o plano de carreira é bem estruturado, com cartilhas didáticas disponibilizadas aos funcionários tanto pela intranet como em forma de material impresso.

PONTOS A MELHORAR

Os mais jovens mostram interesse em participar efetivamente do processo

de formulação de estratégia da empresa, que já chega definida pela alta liderança e é replicada nos demais setores.