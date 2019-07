Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Rio de Janeiro – O feedback — tanto do gestor para o jovem quanto no caminho inverso — é uma prática consolidada na Visagio, consultoria fundada em 2003. Além da conversa formal, que acontece após as avaliações de desempenho realizadas semestralmente no modelo 360 graus, há diálogos informais sobre carreira no dia a dia.

“É esse feedback constante que faz com que nossa autoavaliação e a análise do gestor sobre nossa performance fiquem sempre muito próximas”, afirma um jovem.

O resultado da avaliação define a participação nos lucros (PLR) e as promoções. Em 2017, a Visagio tornou sua PLR ainda mais agressiva e dobrou o número de salários extras que o funcionário pode receber (de 12 para 24). De acordo com a área de RH, de 10% a 15% dos profissionais com até 26 anos que trabalham na empresa estão elegíveis à PLR máxima.

Em geral, um funcionário é promovido a cada dois anos. Mas a Visagio também adota ciclos acelerados (de um ano) e aceleradíssimos (de seis meses) para aqueles considerados talentos. Independentemente do desempenho, todos contam com um mentor assim que entram na Visagio.

“Nossos mentores nos fazem pensar como os sócios que podemos vir a ser no futuro”, resume um jovem. visagio.com/pt

PONTOS POSITIVOS

A empresa tem a própria rede social corporativa, chamada One Visagio. Além disso, são comuns os grupos de funcionários no WhatsApp, ferramenta usada para discutir projetos em comum e trocar experiências.

PONTOS A MELHORAR

Uma vez por ano, a Visagio traça um diagnóstico de cultura, levantando pontos que podem ser melhorados no ambiente de trabalho. No entanto, muitos jovens não têm conhecimento dos planos de ação para melhoria.