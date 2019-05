Os estudantes de TI no Brasil sonham em trabalhar para estas empresas

São Paulo – O Google é o empregador ideal na opinião da maioria dos estudantes de TI entrevistados pela Universum. Entre 1.782 universitários participantes da pesquisa, 62,89% citaram a gigante de tecnologia como empresa dos sonhos.

A segunda colocada do ranking, a Microsoft ficou com 45,76% dos votos e a terceira, a Apple, teve 29,22% da preferência. Entre as 10 empresas mais citadas, a novidade desta edição é a Amazon, que estreou no ranking já na nona posição. “A Amazon ficou no top 20 do ranking de administração e no top 50 entre os engenheiros”, destaca André Siqueira, diretor da Universum.

Os motivos que explicam a ascensão da Amazon, que empresa direta e indiretamente 1,4 mil pessoas no Brasil, são o ritmo do seu crescimento e a sua atuação inovadora, segundo identificou a pesquisa da Universum. A Amazon atua no Brasil desde 2012, mas é a primeira vez que apareceu nos rankings da Universum, publicados desde 2010.

O diretor da Universum, também chama a atenção para o crescimento dos bancos na preferência dos universitários brasileiros. “Quando olhamos para o ranking de negócios essa mudança em números parece pequena, mas percentualmente vem sendo muito significativa. Quando olhamos para os rankings de Engenharia e TI, esse crescimento é ainda mais expressivo”, diz Siqueira.

O maior salto desta edição é do BTG Pactual que, entre um ano e outro, subiu 56 posições, indo da 99ª (2018) para a 43ª. Em entrevista a EXAME, o sócio responsável pela área de recursos humanos do banco, Mateus Carneiro, disse que as iniciativas de recrutamento do banco tiveram reforço em relação à atração de talentos ligados à tecnologia. “Hoje em dia, o peso da tecnologia para inovar é muito maior”, afirmou.

A seguir, confira o ranking com as empresas preferidas pelos estudantes da área de TI: