Os empregos temporários com maior demanda e salários de até R$ 10 mil

São Paulo – Os efeitos da reforma trabalhista já podem ser observados nas contratações de terceirizados e temporários. Desde novembro de 2017, a procura por contratações mais flexíveis aumentou até 260%, segundo levantamento da Page Interim.

No modelo de trabalho intermitente, o profissional é contratado por um período pré-determinado de tempo e fica à disposição da empresa para realizar um serviço. Quando convocado pela empresa, o trabalhador pode escolher atender ao pedido ou não.

Para os terceirizados, o funcionário são contratados por uma empresa para prestar o serviço para outra. Após a reforma, e decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), as companhias podem usar o modelo para atividades-fim.

Para Maira Campos, diretora da Page Interim, o aumento observado pela consultoria de recrutamento mostra uma tendência no mercado. Ela também vê um efeito do alto e prolongado desemprego, o qual fez profissionais qualificados se interessarem nas novas modalidades.

“O modelo já era muito utilizado lá fora. O trabalho temporário serve para atividades separadas do dia a dia, mas que são estratégicas para a empresa. Então, elas procuram profissionais qualificados para atender demandas pontuais”, explica ela.

No levantamento, a Page Interim observou alguns cargos de temporários e terceiros com maior demanda. Confira a lista:

Analista contábil

O que faz: Realiza a conciliação contábil, trabalhando com elaboração de demonstrações financeiras e atendimento à auditoria.

Perfil: Perfil técnico de formação na área com habilidades básicas esperadas, como Excel, e diferencial no idioma estrangeiro, relatório internacional (IFRS, GAP, SOX) e conhecimento em sistemas de gestão empresarial.

Salário: R$ 3 mil a R$ 8 mil

Motivo para alta: Cargo central para vagas interinas, pois exige perfil técnico consolidado e se encaixa para diferentes demandas pontuais na área, como expansão, fusão, aquisição, (re)estruturação e IPO.

Percentual de aumento: +55%

Analista fiscal

O que faz: É responsável por toda a cadeia de rotina fiscal, seja em apoio ou execução, como cálculo e apuração de impostos diretos e indiretos, geração de guias de recolhimento, conferência de cálculos e validação documental.

Perfil: Perfil técnico de formação na área com habilidades básicas esperadas (Excel) e diferencial no idioma (inglês), e conhecimento em sistemas de gestão empresarial.

Salário: R$ 3 mil a R$ 7 mil

Motivo para alta: Demandas variadas, como reconciliação fiscal, aumento de volume de notas e cadastro de fornecedores, suporte com apuração de impostos indiretos e sazonalidades de auditorias.

Percentual de aumento: +41%

Consultor e coordenador comercial

O que faz: Atua como desenvolvedor de negócios, expandindo a base de clientes para oferta dos produtos à venda. Compõe a força de vendas junto ao time de vendas internas, algumas vezes realizando também o processo inicial de qualificação do funil e também gestão de equipe em posições de coordenação ou superior.

Perfil: Dependendo do tipo de venda (mais ou menos técnica), exige-se algum histórico em vendas especializadas; perfil altamente motivado a resultados, foco e com boa sinergia de equipe.

Salário: a partir de R$ 3 mil (e variáveis)

Motivo para alta: Com o otimismo de mercado inicial em 2019, ocorreu um aumento em investimento na expansão das equipes comerciais, tanto em segmentos específicos (Saúde Farmacêutica, Bens de Consumo, Digital & Startups) quanto de forma generalizada.

Percentual de aumento: +260%

Vendas internas

O que faz: São aceleradores do processo comercial. Fazem desde o mapeamento dos tomadores de decisão para qual ocorrerá a venda, prospectando novos parceiros, como também entrando em contato ou agendando reunião com a equipe comercial, ou operando diretamente na venda e negociação.

Perfil: Sem preferências de formação acadêmica, são procurados perfis comportamentais altamente motivados, ágeis, voltados para a conversão de resultados e trabalho em equipe.

Salário: R$ 2,5 mil a R$ 4 mil

Motivo para alta: Empresas de nichos específicos estão buscando expansão e escala de forma rápida e assertiva. A construção de um time de vendas internas opera diretamente na procura da redução de custos, aumento da produtividade e diminuição do tempo de processo de vendas.

Percentual de aumento: +83%

Analista de Departamento Pessoal

O que faz: Supervisiona e realiza as atividades do departamento pessoal, como fluxos de admissões e rescisões, controle de ponto eletrônico, preparação da folha de pagamento, organização de documentações, etc.

Perfil: É esperado um perfil comportamental organizado, pró-ativo, mãos à obra e com foco. Experiência na área é variada e inglês consta como um diferencial em alguns casos.

Salário: R$ 2 mil a R$ 8 mil

Motivo para alta: Cargo necessário para organização das funções básicas de Recursos Humanos, tanto em empresas crescendo estrutura quanto para motivadores e sazonalidades específicas que requerem certa expertise, como o sistema E-social.

Percentual de aumento: +50%

Recrutador de TI

O que faz: Realiza o recrutamento técnico e especializado para a área de TI.

Perfil: É esperado um profissional já com bagagem de aquisição de talentos e, ao mesmo tempo, que possua bons conhecimentos de triagem, busca e técnicas de entrevista para a área de TI.

Salário: R$ 3 mil a R$ 10 mil

Motivo para alta: O “boom” no mercado de tecnologia aliado à competitividade crescente relativa à aquisição, pluralização e utilização de novas tecnologias criou a demanda para um recrutamento especializado e ágil voltado aos profissionais de TI.

Percentual de aumento: +205%

Analista de qualidade

O que faz: É aquele profissional responsável pela realização de auditorias internas e externas dos produtos que seguem ao mercado, elaborando normas e procedimentos, além de identificar não-conformidades.

Perfil: Extremamente técnico, é esperado um bom histórico de desempenho e conhecimentos específicos na área.

Salário: R$ 3 mil a R$ 6 mil

Motivo para alta: Enfoque em qualificação e melhoria de processos nos setores Farmacêutico e Energia devido novas fiscalizações e regras de Anvisa/do mercado, além de implementações em abertura de novas áreas/fábricas.

Percentual de aumento: +44%

Analista de Customer Service/Experience

O que faz: Atua desde a pré-qualificação nos canais de atendimento, mapeando problemas recorrentes e gargalos de atendimento, como também no entendimento de necessidades e expectativas dos clientes quanto aos produtos e serviços ofertados durante os atendimentos. A capacidade de trazer julgamentos e criar soluções é um ponto altamente diferencial.

Perfil: Espera-se uma pessoa extremamente comprometida com qualidade, escuta ativa e inteligente sobre as dores do cliente, assim como capaz de articular solução com os sistemas e equipes presentes na empresa. Perfil multitarefas é valorizado, dado o atendimento de diferentes perfis e canais, assim como senso de urgência e habilidade em prioridades.

Salário: R$ 2 mil a R$ 5 mil

Motivo para alta: Com o crescimento da mentalidade centrada no cliente para maior engajamento, retenção e recorrência na base de clientes, esse profissional se torna mais valorizado em tornar a experiência do cliente nos fluxos de atendimento mais prazerosa, ágil e interessante.

Percentual de aumento: +103%