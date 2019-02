Os diplomas que atraem melhores e piores salários iniciais

1/9 (ThinkStock)

Pesquisa realizada pelo site de empregos Adzuma revela que, em média, um diploma universitário aumenta o salário inicial de profissional em 50% na comparação com quem tem apenas o ensino médio completo. A empresa analisou mais de 320 mil anúncios de emprego publicados no site entre dezembro de 2013 e março de 2014. E comparou os salários oferecidos em oportunidades que exigiam nível superior completo com o pago naquelas em que bastava a conclusão do ensino médio. Segundo o levantamento, a média do salário anual em início de carreira é de R$ 31.116,00 para quem tem curso superior e de R$ 17.592,00 para quem terminou o ensino médio. Mas se o objetivo é começar a carreira com um salário alto, o curso escolhido fará toda diferença. O levantamento mostra quais são os diplomas universitários que atraem os melhores salários para recém-formados e quais têm a menores médias salariais para quem está começando a carreira.