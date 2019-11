Os cursos superiores a distância que mais ganham alunos no Brasil

São Paulo – Pedagogia é o curso superior a distância que recebe mais novos alunos no Brasil, segundo levantamento divulgado nesta semana pelo site Quero Bolsa, com base no Censo Superior de Educação.

Na educação a distância (EAD), o número de alunos em cursos superiores passou de 2 milhões e a modalidade de ensino representa hoje 24,3% do total de matrículas de graduação, que segundo o censo superior de Educação, é de 8.450.755.

De 2017 a 2018, foi a EAD a responsável pela variação positiva no número de matrículas no ensino superior brasileiro, com alta de 27,9% no número de alunos enquanto os cursos presenciais tiveram queda de 3,7%. Na análise da última década (2008 – 2018), o número de matrículas em ensino superior a distância triplicou (196,6%) no Brasil enquanto a alta nas matrículas em cursos presenciais subiu apenas 10,6%.

Do total de alunos de cursos presenciais e a distância, 52,9% estão nas 199 universidades existentes no Brasil, onde apenas 10% das graduações são oferecidas em modalidade de EAD.

De acordo com o Censo, o típico aluno de graduação a distância faz curso de licenciatura, enquanto bacharelado é dominante entre os alunos que frequentam cursos presenciais.

Apesar do crescimento do interesse em EAD, o preenchimento das vagas oferecidas por meio de processo seletivo não chega a metade da taxa verificada para as matrículas presenciais. Em EAD o preenchimento é de 21,1% contra 45% para a cursos presenciais. Para as vagas remanescentes, as taxas de ocupação nos processos seletivos são ainda menores: 12,1% em cursos presenciais e 10% para EAD.

Em 2018, 1.236.163 estudantes deram início a graduação a distância e o levantamento do Quero Bolsa aponta os 20 cursos mais procurados, que, juntos, receberam 954.257 novas matrículas. Confira: