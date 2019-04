Alunos de engenharia erram menos português do que estudantes de letras

São Paulo – Mais da metade (53%) de 9 mil estudantes não conseguiu completar um ditado simples de português com 30 palavras do cotidiano sem errar ortografia em, no mínimo, 8 delas.

O levantamento feito pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) chama a atenção para o baixo desempenho dos estudantes do ensino médio, técnico, graduação e pós: só 49,7% foram aprovados, ou seja, cometeram menos de 8 erros. Em pesquisa semelhante feita em 2017, 54% dos participantes passaram na prova.

Entre os alunos do ensino médio, mais da metade foi reprovada: 55,9% de reprovação entre os alunos do ensino técnico e 52,9% , no ensino médio regular. Os universitários, maioria entre os participantes, tiveram 49,5% de reprovação e 16,7% dos estudantes da pós-graduação também foram reprovados.

Testes online de português são frequentes em processos seletivos em todas as áreas para estágio e trainee. Apesar de ser um curso da área de Exatas, engenharia de produção é a área de estudo cujos alunos mais acertaram na grafia das palavras. Por outro lado, os alunos do curso de Rádio e TV tiveram o pior desempenho:

Os cursos cujos alunos tiveram pior desempenho:

Curso % de reprovados Rádio e TV 74,20% Biomedicina 62,50% Administração 57% Direito 54% Publicidade 50,40%

Os cursos cujos alunos tiveram o melhor desempenho: