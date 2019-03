Os cachês dos 10 atores mais bem pagos de Hollywood

São Paulo - Os salários dos atores variam muito conforme a produção da qual eles participam. Franquias e blockbusters podem levar cachê das estrelas de Hollywood às alturas. É o que destaca a revista The Hollywood Reporter ao publicar a lista dos atores mais caros do momento. O mais bem pago é Leonardo Di Caprio. Veja quantos milhões de dólares ele e outras estrelas do cinema americano recebem por filme:

2/12 (Paul Hackett/Reuters)

O ator recebeu 25 milhões de dólares para interpretar Jordan Belfort, em "O Lobo de Wall Street", papel que lhe rendeu um Globo de Ouro. O fato de ser também produtor do filme contribuiu para o alto cachê. No entanto, destaca a Hollywood Reporter, que os estouros no orçamento do longa diminuíram a remuneração.