Os 50 melhores lugares para trabalhar em 2020, segundo o Glassdoor

São Paulo – A SAP ficou em primeiro lugar no ranking de Melhores Lugares para Trabalhar em 2020 do Glassdoor, divulgado nesta quarta-feira. O prêmio leva em consideração as avaliações voluntárias de funcionários publicadas na plataforma de recrutamento.

Assim como o primeiro lugar, a segunda e a terceira posições são ocupadas por empresas da área de tecnologia: ThoughtWorks e Google, respectivamente.

Para entrar na lista, as empresas precisavam ter ao menos 30 avaliações aprovadas por funcionários localizados no Brasil e pelo menos mil funcionários. Foram consideradas as notas publicadas de 23 de outubro de 2018 a 21 de outubro de 2019.

Enquanto a média global das notas foi 3.5, as 50 melhores do Brasil ficaram na faixa entre 4.3 e 4.6.

Alguns dos pontos de destaque mencionados pelos profissionais brasileiros foram a boa cultura organizacional, ótimos escritórios, qualidade da liderança e a oportunidade de aprendizado.

Confira o ranking completo dos 50 Melhores Lugares para Trabalhar de 2019:

1. SAP

Nota da empresa: 4.6

2. ThoughtWorks

Nota da empresa: 4.5

3. Google

Nota da empresa: 4.5

4. Takeda Pharmaceuticals

Nota da empresa: 4.5

5. Banco Votorantim

Nota da empresa: 4.5

6. MetLife

Nota da empresa: 4.5

7. Bain & Company

Nota da empresa: 4.5

8. Eurofarma

Nota da empresa: 4.5

9. McKinsey & Company

Nota da empresa: 4.5

10. Nubank Brasil

Nota da empresa: 4.4

11. Globosat

Nota da empresa: 4.4

12. Tokio Marine Holdings

Nota da empresa: 4.4

13 .Volvo Group

Nota da empresa: 4.4

14 . CI&T

Nota da empresa: 4.4

15. Scania

Nota da empresa: 4.4

16. Edenred

Nota da empresa: 4.4

17. Syngenta

Nota da empresa: 4.4

18. Creditas (Brazil)

Nota da empresa: 4.4

19. Amazon

Nota da empresa: 4.4

20. Dell Technologies

Nota da empresa: 4.4

21. Magazine Luiza

Nota da empresa: 4.4

22. Loggi

Nota da empresa: 4.4

23. Icatu Seguros

Nota da empresa: 4.4

24. Cargill

Nota da empresa: 4.4

25. Autoglass (Brazil)

Nota da empresa: 4.4

26. B3

Nota da empresa: 4.4

27. Roche

Nota da empresa: 4.4

28. Siemens

Nota da empresa: 4.4

29. International Paper

Nota da empresa: 4.4

30. Mercado Livre

Nota da empresa: 4.4

31. John Deere

Nota da empresa: 4.3

32. BASF

Nota da empresa: 4.3

33. BRQ

Nota da empresa: 4.3

34. Mars

Nota da empresa: 4.3

35. Azul – Linhas Aéreas Brasileiras

Nota da empresa: 4.3

36. Microsoft

Nota da empresa: 4.3

37. Bayer

Nota da empresa: 4.3

38. Petrobras

Nota da empresa: 4.3

39. Johnson & Johnson

Nota da empresa: 4.3

40. Braskem

Nota da empresa: 4.3

41. Oracle

Nota da empresa: 4.3

42. Robert Bosch

Nota da empresa: 4.3

43. BV Financeira

Nota da empresa: 4.3

44. Elektro Eletricidade e Serviços

Nota da empresa: 4.3

45. Henkel

Nota da empresa: 4.3

46. Suzano

Nota da empresa: 4.3

47. Avanade

Nota da empresa: 4.3

48. Senior Sistemas

Nota da empresa: 4.3

49. Klabin

Nota da empresa: 4.3

50. The Coca-Cola Company

Nota da empresa: 4.3