Os 5 melhores destinos para fazer intercâmbio com trabalho voluntário

Se você tem vontade de conhecer uma realidade muito diferente, causar um impacto positivo na sociedade e ainda aprender uma nova língua, intercâmbio voluntário é a escolha certa para você. Nessa modalidade de intercâmbio, você já viaja com um trabalho voluntário em mente, muitas vezes vinculado à própria associação que presta esse trabalho. E toma contato com lugares, pessoas e sociedades bem distintas, saindo bastante da sua zona de conforto.

Por isso, você precisa estar preparado para esse choque de realidade. Por outro lado, são justamente essas experiências que mais desenvolvem habilidades como adaptabilidade e comunicação, então esses programas costumam ser muito enriquecedores.

Selecionamos a seguir os cinco melhores destinos para intercâmbio voluntário. Confira:

Goa

Imagina só viajar até o outro lado do mundo e encontrar uma língua que parece português. É o que acontece em Goa, na Índia. A cidade tem como línguas oficiais o hindu e o concaní, uma língua que herdou muito do português por causa da presença lusitana no local ao longo da história. Então com um pouco de inglês e com o português que você já sabe, consegue se virar muito bem por lá.

Embora Goa seja o estado mais rico da Índia em PIB per capta, ainda tem muita desigualdade social. Por isso, há muitas oportunidades para quem quer fazer trabalho voluntário por lá, incluindo trabalhos relacionados a educação e proteção infantil e até projetos de empoderamento feminino.

Kathmandu

Você com certeza já ouviu falar no Monte Everest. Mas talvez não saiba que ele fica no Nepal, um país onde quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza. Então se você tem curiosidade de conhecer a região montanhosa, pode aproveitar uma oportunidade de intercâmbio voluntário para causar um impacto positivo no local.

Existem diversos trabalhos disponíveis na região, que vão desde auxiliar profissionais da saúde em hospitais populares até trabalhos agrícolas. Afinal, boa parte da população do país é de pequenos produtores agrícolas que plantam para a própria subsistência. E a capital, Kathmandu, concentra boa parte dessas oportunidades.

Windhoek

Para quem gosta de animais, a capital da Namíbia, chamada Windhoek, é um destino interessante para se ter em conta. Isso porque ela é sede de um centro de conservação de vida selvagem que aceita voluntários. Então você vai poder ajudar a alimentar e cuidar de animais como leões e leopardos, e se envolver na rotina de trabalho do centro de conservação. E isso sem contar a paisagem linda com a qual você vai estar em contato.

A cidade em si não é muito grande, com cerca de 230 mil habitantes. Mas as línguas oficiais são alemão e inglês, o que significa que você consegue se fazer entender contato que saiba um pouquinho de qualquer uma das duas.

Dar es Salaam

Outra cidade na África que deve interessar quem está à procura de um intercâmbio voluntário é Dar es Salaam, a cidade mais populosa da Tanzânia. Com quase dois milhões e meio de habitantes, ela é o centro de uma região metropolitana, e dá uma boa chance de se conhecer a vida urbana em um país africano, e seu nome significa “casa da paz” em árabe.

Por lá, há diversos projetos de voluntariado para proteção e educação de jovens adultos. Você pode por exemplo se envolver no dia a dia de uma creche quanto ensinar inglês para crianças, adolescentes e jovens adultos em um centro comunitário. E se você tiver algum tempo livre, também pode aproveitar para conhecer o monte Kilimanjaro, o pico mais alto do continente africano.

Medellín

Você não precisa ir muito longe para fazer a diferença na vida das pessoas. Aqui na América do Sul, a cidade de Medellín na Colômbia tem uma série de projetos sociais que aceitam trabalhadores voluntários. Os projetos vão desde proteção de crianças em situação de vulnerabilidade até promoção do bem-estar por meio do esporte.

A cidade é uma boa opção para quem não quer se aventurar demais: não só a Colômbia fica mais perto do Brasil do que os outros destinos que a gente listou, como Medellín é a segunda cidade mais populosa do país. Por isso, você vai conseguir ter acesso a algumas amenidades de cidades grandes. E como a língua falada lá é o espanhol, você consegue se virar mesmo que só fale português.